3 марта вторник
СЕЙЧАС +3°С
usd 66.33
eur 73.42
СЕЙЧАС +3°С
usd 66.33
eur 73.42

Все новости

Все новости
Спорт

В центре Ярославля из-за матча «Шинника» перекроют движение

Команда вернулась со сборов на Кипре

792
11 Обсудить

Поделиться

Две с половиной недели&nbsp;«Шинник» тренировался на Кипре

Две с половиной недели «Шинник» тренировался на Кипре

Ярославский «Шинник» вернулся с Кипра, где с 13 февраля по 2 марта проходили учебно-тренировочные сборы. Во время них «чёрно-синие» приняли участие в турнире Олимп-Кубок ФНЛ и заняли третье место в своей группе D.

Сегодня, 3 марта, ярославские футболисты проведут тренировку на основном поле стадиона «Шинник», а 4 марта команда в четвертьфинальном матче Олимп-Кубка России сыграет с командой Премьер-лиги — екатеринбургским «Уралом». Из-за футбольного матча 4 марта перекроют движение транспорта по улицам вокруг стадиона.

— На участке улицы Володарского и улицы Победы от улицы Свободы до улицы Свердлова, участке улицы Свободы в районе площади Труда с семи часов вводится временное ограничение стоянки и остановки транспортных средств по четной и нечетной стороне улицы до окончания матча, — рассказали в мэрии Ярославля. — Также на указанном участке вводится временное ограничение движения транспортных средств с 12 часов до окончания матча.

В марте после зимнего перерыва продолжится чемпионат ФНЛ. Первый весенний матч чемпионата «Шинник» сыграет в Красноярске против «Енисея».

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

футболШинник
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (11)

Гость
3 мар 2020 в 11:27

они ещё играют ? я думал уже давно их какая дворовая команда обыграла и они разбежались

Гость
3 мар 2020 в 11:13

Ждем комментарии совколузеров и рабов кредитных ведер в духе: "распустить этот шиннег, а на освободившееся деньги построить дороги, больницы, санатории, заводы, пароходы!"

Же не манж па сис жур
3 мар 2020 в 10:14

и чего им на кипре не сиделось