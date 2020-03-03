В центре Ярославля из-за матча «Шинника» перекроют движение

Две с половиной недели «Шинник» тренировался на Кипре

Ярославский «Шинник» вернулся с Кипра, где с 13 февраля по 2 марта проходили учебно-тренировочные сборы. Во время них «чёрно-синие» приняли участие в турнире Олимп-Кубок ФНЛ и заняли третье место в своей группе D.



Сегодня, 3 марта, ярославские футболисты проведут тренировку на основном поле стадиона «Шинник», а 4 марта команда в четвертьфинальном матче Олимп-Кубка России сыграет с командой Премьер-лиги — екатеринбургским «Уралом». Из-за футбольного матча 4 марта перекроют движение транспорта по улицам вокруг стадиона.

