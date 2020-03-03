В центре Ярославля из-за матча «Шинника» перекроют движение

Ярославский «Шинник» вернулся с Кипра, где с 13 февраля по 2 марта проходили учебно-тренировочные сборы. Во время них «чёрно-синие» приняли участие в турнире Олимп-Кубок ФНЛ и заняли третье место в своей группе D.
Сегодня, 3 марта, ярославские футболисты проведут тренировку на основном поле стадиона «Шинник», а 4 марта команда в четвертьфинальном матче Олимп-Кубка России сыграет с командой Премьер-лиги — екатеринбургским «Уралом». Из-за футбольного матча 4 марта перекроют движение транспорта по улицам вокруг стадиона.
— На участке улицы Володарского и улицы Победы от улицы Свободы до улицы Свердлова, участке улицы Свободы в районе площади Труда с семи часов вводится временное ограничение стоянки и остановки транспортных средств по четной и нечетной стороне улицы до окончания матча, — рассказали в мэрии Ярославля. — Также на указанном участке вводится временное ограничение движения транспортных средств с 12 часов до окончания матча.
В марте после зимнего перерыва продолжится чемпионат ФНЛ. Первый весенний матч чемпионата «Шинник» сыграет в Красноярске против «Енисея».