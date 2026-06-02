Президент ХК «Локомотив» станет Почетным гражданином Ярославской области. Что это ему даст

Юрий Яковлев станет «Почетным гражданином Ярославской области» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

28 мая на заседании Ярославской областной Думы депутаты поддержали предложение правительства региона о присвоении звания «Почетный гражданин Ярославской области» президенту ассоциации «Хоккейный клуб „Локомотив“ Ярославль» Юрию Яковлеву. Это звание считается высшей наградой региона.

«Звание присваивается за высокие достижения в области развития спорта, высокое профессиональное мастерство и иную деятельность, способствующую улучшению жизни населения Ярославской области», — пояснил председатель комитета по депутатской деятельности, правопорядку и информационной политике Алексей Макаров.

Вопросов у депутатов не возникло. Большинством голосов решение было принято.

«Совсем недавно „Локомотив“ во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. И это, безусловно, очень эмоциональное, яркое и значимое событие для Ярославской области этого года. Но почетное звание присваивается Юрию Николаевичу не только за чемпионство „Локомотива“, но и за ту более чем тридцатилетнюю работу по развитию хоккея в Ярославской области, за его позицию по ключевым вопросам развития этого вида спорта, как в нашем регионе, так и в Российской Федерации в целом», — прокомментировал председатель региональной думы Михаил Боровицкий.

Теперь решение думы будет направлено на утверждение губернатору Михаилу Евраеву.

Кто такой Юрий Яковлев

Юрию Яковлеву 68 лет. Он сам был хоккеистом. Начинал спортивную карьеру в клубе «Сокол» (Киев). Перед началом сезона 1978–1979 годов перешел в ярославское «Торпедо». Провел в составе команды 11 сезонов, забросил 237 шайб. В 1984 году стал капитаном «Торпедо», выступал под игровым номером «17».

В качестве президента клуба Юрий Яковлев возглавил ярославское «Торпедо» в 1990 году. За это время ярославцы трижды (1997, 2002, 2003) становились чемпионами России, трижды серебряными призерами первенств Суперлиги и Континентальной Хоккейной Лиги (2008, 2009, 2024) и шесть раз (1998, 1999, 2005, 2011, 2014 и 2017) бронзовыми призерами российского чемпионата. В сезонах 2024–2025 и 2025–2026 годов хоккейный клуб «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина.

Юрий Яковлев сперва возглавил ХК «Торпедо» Источник: Александр Куренной / 76.RU

Весомы успехи команды и на международной арене — серебряные медали Континентального Кубка-2003, бронза Кубка Шпенглера — 2003, четвертое место финального турнира Евролиги — 97/98 гг. В 2002, 2003 и 2009, 2026 годах Юрий Яковлев был отмечен Призом имени Валентина Сыча, как лучший руководитель хоккейного клуба. Кроме того, Юрий Яковлев награжден орденом «Почета» и знаком «За заслуги перед городом Ярославлем».

В представленной в Думу характеристике указано, что за время работы президентом хоккейного клуба Юрий Яковлев зарекомендовал себя вдумчивым и грамотным управленцем — руководителем новой формации. Им была проделана огромная работа по созданию инфраструктуры хоккейного клуба, направленная на воспитание и подготовку хоккеистов самого высокого уровня.

На что имеют право награжденные

Жители, которым присвоено звание «Почетный гражданин Ярославской области», имеют право на получение:

единовременного денежного поощрения в размере 50 тысяч рублей;

ежемесячного материального обеспечения при установлении пенсии — 19453 рубля (сумма актуальна на 2026 год). Супруг умершего Почетного гражданина, не вступивший в новый брак, имеет право на сохранение 20% ежемесячного материального обеспечения;

ежемесячной выплаты неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания, — 962 рубля;

лицо, осуществившее погребение Почетного гражданина имеет право на возмещение расходов на погребение и сооружение надгробия на могиле Почетного гражданина в следующих размерах: 100 тысяч рублей — на погребение, 200 тысяч — на сооружение надгробия.