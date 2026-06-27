Самая сексуальная футболистка мира выходит замуж — много горячих фотографий будущей невесты

На каждом матче Алиша появляется с идеальным макияжем и маникюром Источник: alishalehmann7 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пока часть футбольных болельщиков отмечает первые победы Швейцарии на ЧМ-2026, другие радуются еще одному событию. Сердце главной красавицы мирового футбола официально занято. 27-летняя нападающая сборной Швейцарии Алиша Леманн объявила о помолвке с футболистом Монтелем Маккензи. Пока весь мир гадает, какая грядет свадьба, мы предлагаем полюбоваться на фотографии больше не холостячки Алиши, которая успела разбить немало мужских сердец.

«Если я хочу краситься, я буду краситься»

Алиша родилась и провела свое детство в крошечной швейцарской деревне Тэгерчи под Берном. Население этого местечка — 400 человек, а в школьном классе, где училась Алиша, было всего три человека. Она росла в большой семье с мамой-стоматологом и отчимом-архитектором. Футбольный мяч Алиша начала гонять в пять лет вслед за братом и кузенами.

Алиша считает, что, играя в футбол, она может быть, кем захочет и выглядеть, как ей нравится Источник: alishalehmann7 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Уже в юном возрасте она отличалась невероятной скоростью и ловкостью среди мальчиков. Когда ей исполнилось девять лет, родители разрешили ей вступить в местный футбольный клуб.

Если не было бы футбола, Алиша могла бы стать певицей, она часто пишет рэп, но никому не читает свои тексты Источник: alishalehmann7 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Когда Алише было 17 лет, началась ее профессиональная карьера. В первом же матче за швейцарский клуб «Янг Бойз» она оформила хет-трик и получила статус лучшего бомбардира команды. В 2018 году талантливую нападающую заметили в Англии. С тех пор в ее карьере были «Вест Хэм», «Эвертон», «Астон Вилла» и итальянский клуб «Ювентус».

Ради идеальной фигуры Алиша много тренируется, но в еде не следует строгим диетам Источник: alishalehmann7 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

За свою карьеру Алиша заслужила славу не только сильного игрока, но и одной из самых красивых и популярных футболисток. На ее социальные сети подписано 15 миллионов поклонников, а рекламные контракты поступают с завидной регулярностью.

Алиша — завсегдатай клубов и модных тусовок Источник: alishalehmann7 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В случае Алиши у славы есть и обратная сторона, она регулярно подвергается травле за свой внешний вид. На каждый матч Леманн приходит при полном параде: с макияжем, длинными ногтями и по возможности с аккуратной прической, далекой от неряшливого пучка.

— Люди постоянно спрашивают: «Почему ты наносишь столько макияжа?» Я женщина! Если я хочу краситься, я буду краситься. Если я хочу делать ногти, я буду их делать. Это часть меня. Я уверена в себе, счастлива и улыбаюсь каждый день. Конечно, негативные комментарии — это проблема, это не очень приятно, но я на них не фокусируюсь, — рассказывала футболистка в интервью изданию Goal.

В 2023-м Леманн участвовала в ЧМ по футболу, и с этого момента ее популярность возросла в разы Источник: alishalehmann7 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В другом интервью Алиша добавила, что макияж уже стал ее фишкой, и иногда она назло критикам красит губы еще ярче.

— Я девчонка-девочка, и мне всегда нравится делать макияж и ногти. Я же не защитник, мне не нужно вбрасывать ауты… Это никому не вредит. Я никогда не понимала, почему люди такие злые, — негодовала спортсменка.

«Я заплачу Алише 100 тысяч, чтобы она провела со мной ночь»

Личная жизнь Алиши всегда была под прицелом камер. До помолвки с Монтелем она встречалась с бразильским полузащитником Дугласом Луисом. Отношения продержались четыре года. Футболист попытался контролировать жизнь Алиши и начал диктовать, какие фотографии она может публиковать, а какие нет. Спортсменка не стала это терпеть и менять себя, в итоге союз распался.

Алиша работает профессиональной моделью и снимается не только для спортивных товаров Источник: alishalehmann7 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Также во время отношений с Дугласом Алиша впервые открыто заговорила о несправедливости в оплате труда женщинам и мужчинам-спортсменам.

— Мы делаем одну и ту же работу, но Дуглас зарабатывает в сто тысяч раз больше меня. Это несправедливо. Я часто говорю ему об этом. Очевидно, нам еще предстоит пройти долгий путь, потому что равной оплаты может и не случиться никогда. Нужна очень сильная воля, чтобы изменить ситуацию, — признавалась она изданию «La Repubblica».

В Швейцарии Алиша считается самой популярной спортсменкой, больше подписчиков, чем у нее, нет ни у одного игрока Источник: alishalehmann7 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Алишу также расстраивает, что ее до сих пор не воспринимают всерьез. Многие предпочитают следить за ней в социальных сетях, чем смотреть матчи. А из-за горячих фотографий Алишу считают легкомысленной. Однажды один из футболистов с мировым именем попытался купить Леманн на одну ночь.

— Сообщения были от очень известного человека, ранее мы столкнулись на каком-то мероприятии. В нем говорилось: «Я заплачу Алише 100 тысяч швейцарских франков (больше 9 миллионов рублей. — Прим. ред.), чтобы она провела со мной ночь». Но мой ответ был: ни в коем случае! И всего 100 тысяч? — делилась историей футболистка на подкасте DirTea Talk.

На поле Алиша превращается в настоящего зверя Источник: alishalehmann7 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

О своем романе с Монтелем Алиша рассказала в 2025 году. Пара познакомилась на турнире по мини-футболу. Маккензи играл за команду MVPs United, а Алиша была их менеджером.

О помолвке пары заговорили еще весной, после того как увидели ее в ювелирном магазине Источник: alishalehmann7 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)