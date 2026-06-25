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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 «Гладили, обнимали»: хоккеисты «Локомотива» привезли Кубок Гагарина в университет, где они учатся

«Гладили, обнимали»: хоккеисты «Локомотива» привезли Кубок Гагарина в университет, где они учатся

Там его встретили поцелуями

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Сфотографироваться с кубком студенты могли по специальным талонам | Источник: Карина МетельковаСфотографироваться с кубком студенты могли по специальным талонам | Источник: Карина Метелькова

Сфотографироваться с кубком студенты могли по специальным талонам

Источник:

Карина Метелькова

25 июня Кубок Гагарина побывал в ЯГПУ им.К.Д.Ушинского. Привезли его сюда хоккеисты «Локомотива», которые учились или еще учатся в университете.

В начале июня кубок побывал без команды на ПМЭФ, а сейчас спортсмены проводят с ним свои дни.

Под громкие аплодисменты кубок занесли в «Академический» зал на Историческом факультете университета. В университет приехали нападающие Максим Берёзкин и Георгий Иванов, вратарь Данил Исаев и защитник Илья Николаев. Все они — выпускники и нынешние студенты факультета физической культуры в ЯГПУ. Вместе с ними на встрече был и капитан команды — Александр Елесин.

«Кубок гладили, обнимали и даже целовали!» — рассказал ректор университета Михаил Груздев. «Сегодня в Зал „Педагогический триумф“ к нам пришли нынешние студенты Максим Березкин и Илья Николаев, выпускники Георгий Иванов и Даниил Исаев».

Все участники встречи могли сфотографироваться с кубком и хоккеистами, и получить заветные автографы. В 2025 году, когда «Локомотив» стал чемпионом первый раз, кубок тоже побывал в стенах университета.

Студентов поделили на группы, чтобы оперативно провести фотосессию с кубком

Источник:

Юлия Заварихина

После встречи хоккеисты возложили цветы к мемориалу «Стрижи».

Мемориал «Стрижи» был открыт в ботаническом саду ЯГПУ в 2012 году. Памятник посвящен игрокам ярославского хоккейного клуба «Локомотив», погибшим в авиакатастрофе в Туношне. Автором скульптурной композиции «Стрижи» стала ярославский скульптор Елена Пасхина.

Перед фотосессией хоккеисты отвечали студентам на все интересующие вопросы. Спрашивали о разном: про эмоции после матчей и победу, про то, какой была бы их жизнь, если бы не хоккей, и даже про песню, с которой спортсмены ассоциируют этот сезон.

В сентябре начнётся новый сезон, недавно мы публиковали расписание будущих матчей «Локомотива».

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Комментарии
4
Гость
1 час
У кого-то точно появится мечта попасть в этот клуб!) молодцы ребята, желаю каждый год брать все новые и новые высоты!
Гость
1 час
Надеюсь, их хоккеистов вырастут хорошие специалисты.
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Гость
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