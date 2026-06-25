Неймар вернулся, а Бразилия вышла в плей-офф. Как прошли очередные матчи на чемпионате мира — обзор

Неймар сыграл за сборную Бразилии впервые с октября 2023 года Источник: Fifa.com

На чемпионате мира по футболу в Северной Америке стартовал третий тур. Сорок восемь сборных, которые распределены по 12 группам, проведут последние матчи. Игры в каждом из квартетов начнутся в одно и то же время. Первые встречи уже состоялись. Рассказываем подробнее, кто и с кем сыграл, какие сборные прошли в плей-офф, а футболисты чьих стран отправятся по домам.

Из групп напрямую в 1/16 финала выходят две сборные. Еще восемь лучших, занявших третье место.

Итоги группы B: Швейцария вместе с Канадой вышла в плей-офф

Первые матчи третьего тура провели сборные из группы B. Между собой играли Швейцария — Канада и Босния и Герцеговина — Катар. В этом квартете, в принципе, расклады были известны после вторых игр. Для выхода прямиком в 1/16 финала Швейцарии и Канаде хватило бы ничьей. В таком случае одна из хозяек чемпионата мира вышла бы с первого места, а европейцы — со второго.

Боснийцам и катарцам для прохода дальше нужно было победить и ждать результаты конкурентов из других групп. Потому что в плей-офф проходят еще восемь лучших сборных, занявших третье место.

Швейцария и Канада вышли на поле явно не играть в ничью: высокие скорости, острые моменты, упорная борьба. Европейская сборная чуть больше владела инициативой, контролировала мяч и подходила к штрафной площадке. Канадцы высоко прессинговали и действовали на контратаках. Не сказать, что в первом тайме была грубая игра, но стычек происходило предостаточно. Команды скатали по нулям первые 45 минут матча (плюс добавленное время). В опасных моментах не хватило точности в ударах либо силы.

Сборная Швейцарии заняла первое место в группе B Источник: Fifa.com

Швейцарцы компенсировали упущенные моменты в самом начале второго тайма. С правого фланга в центр штрафной прострелил Йоан Манзамби. Мяч в полном одиночестве принял Рубен Варгас, который со всей силы пробил в ближний угол. Мяч от штанги отлетел в ворота. Сборная Швейцарии повела. Про такие пропущенные голы говорят, что команда не вышла из раздевалки.

После этого Канада не стала играть лучше. Более того, пропустила второй. Брель Эмболо принял мяч после длинного заброса, удачно поборолся и отдал пас на Манзамби. Тот забежал в штрафную и пробил под вратарем.

Только после второго пропущенного мяча канадцы забегали активнее. На 75-й минуте Натан Салиба технично обработал мяч с дальнего заброса у правого угла штрафной и отправил его в центр на набегавшего Промиса Дэвида, которому оставалось попасть в пустые ворота.

Канадцы побежали еще быстрее. Швейцарцы ушли в оборону. Последние минуты матча проходили под мощным напором и атаками североамериканцев. Но каждый раз им не хватало более сильных ударов по воротам. Счет остался — 2:1.

Пока в первом тайме Швейцария и Канада били мимо ворот, в параллельном матче боснийцы и катарцы забили три гола. Причем дважды — команда с Ближнего Востока. Правда, один гол был в свои ворота.

Керим Алайбегович забил один из голов Источник: Fifa.com

Боснийцы вели 2:0 и могли забить еще третий, но Эдин Джеко пробил в штангу. Вместо 3:0 счет стал 2:1. Сначала Керим Алайбегович пробил с дальней дистанции, затем после удара Джеко мяч в свои ворота срезал Махмуд Абунада, потом Хасан Аль-Хайдос забил в чужие. У катарцев был еще один опасный момент, но забить не получилось, потому что Ро-Ро ударил в штангу. Такой богатый на моменты получился первый тайм.

Во втором тайме борьба продолжилась. Точку в матче поставил Эрмин Махмич, который сделал счет 3:1.

Таким образом, Швейцария с семью очками заняла первое место, Канада с четырьмя — второе. У Боснии и Герцеговины столько же очков, сколько у североамериканцев, но за счет худшей разницы забитых и пропущенных мячей остались на третьем месте. Шансы пройти дальше высокие. Восемь лучших сборных, занявших третье место, проходят в плей-офф. Кто именно, станет известно позже, когда все команды сыграют в третьем туре.

Итоги группы C: Бразилия и Марокко идут дальше

Шотландцам для прохода дальше необходимо было побеждать бразильцев. У Марокко соперник был проще — сборная Гаити, которая к третьему туру потеряла все шансы на выход в 1/16 финала даже с третьего места.

Бразилия спокойно обыграла Шотландию. Забили в самом начале матча. При выходе из обороны ошибся защитник Скотт Маккенна. Не выдержал прессинга со стороны соперника. Пытался вынести мяч, но попал в ногу Райана Роши. От него мяч отлетел к Винисиусу Жуниору. Тот без проблем обыграл вратаря и закатил в пустые ворота.

На 22-й минуте Вини сделал дубль: отобрал мяч у Джека Хендри и забил. Гол отменили после просмотра VAR: судья Сесар Рамос посчитал, что нападающий сфолил при отборе.

Винисиус сделал дубль в матче против Шотландии Источник: Fifa.com

Второй мяч вингер «Реала» всё-таки забил. Это произошло в конце первого тайма. Снова неразбериха в защите Шотландии. Бруно Гимараэс навесил с угла штрафной, а Жуниор замкнул.

На 60-й минуте бразильцы убили все надежды Шотландии на прямой выход в плей-офф. Снова воспользовались бедой в защите. Бруно Гимараэс в штрафной отдал пас на нападающего «Манчестер Юнайтед» Матеуса Кунью, который покатил в ближний угол. Итоговый счет матча — 3:0.

На 76-й минуте произошло знаковое для бразильцев событие: на поле вышел бывший нападающий «Барселоны» и ПСЖ Неймар. Он сыграл за сборную впервые с октября 2023 года. Неймар последние годы много лечится от травм и мало играет. Уже не тот, что был раньше. Но главный тренер бразильцев Карло Анчелотти всё-таки взял его на турнир. В этом матче без результативных действий, но игру не испортил.

Шотландия ничего не сделала: в защите всё плохо, много брака, в нападении — ничего.

В параллельном матче играли Марокко и Гаити. Голов там было больше. Марокканцы быстро пропустили: уже на 10-й минуте автогол вратаря Буну. Защитник ПСЖ Ашраф Хакими сравнял на 39-й минуте. За Гаити на 43-й минуте забил бывший нападающий «Локомотива» и «Зенита» Вильзон Изидор. Марокканцы быстро сделали счет ничейным: спустя несколько минут забил Исмаэль Сайбари.

За Гаити забил бывший игрок «Локомотива» и «Зенита» Вильзон Изидор Источник: Fifa.com

Гаитяне держали 2:2. Как только могли. Но физически подсели и устали. Не выстояли и пропустили в концовке еще дважды. На 78-й минуте забил Суфьян Раими, а на 89-й — Гессим Яссин. Итоговый счет 4:2.

Бразильцы и марокканцы идут в 1/16 — именно в такой последовательности. Шотландцы ждут. У них всё решится позже. Когда сформируется общая таблица сборных, занявших третье место в своих группах.

Итоги группы A: здесь произошла сенсация

Сборная Мексики заранее обеспечила себе выход с первого места в плей-офф. Южная Корея, Чехия, ЮАР бодались между собой за вторую путевку.

Чехи ничего не смогли поделать с мексиканцами. Трижды пропустили. Причем уходили на перерыв при счете 0:0. Надежда еще какая-то была. Но сначала на 55-й минуте пропустили от Матео Чавеса, спустя шесть от Хулиана Киньонеса, а в добавленное время их добил Альваро Фидальго.

Матео Чавес празднует забитый гол Источник: Fifa.com

В этом матче тоже произошло знаковое событие. На 78-й минуте на поле вышел мексиканский вратарь Гильермо Очоа. Для него это шестой чемпионат мира. В заявке сборной он был еще в 2006 году, но тогда не играл, спустя четыре года — тоже.

Про Очоа футбольные зрители вспоминают именно на мундиалях. Начиная с ЧМ-2014 он творил невероятные сейвы, спасал в тех моментах, когда казалось, что мяч вот-вот залетит в ворота.

Например, в игре против Бразилии он отразил восемь ударов. В двух последующих ЧМ мексиканец тоже творил магию. А вот в периоды между турнирами о нем говорили мало: играл в не самых сильных европейских командах. По-настоящему Очоа раскрывался именно на чемпионатах мира. Он уже объявил о завершении карьеры после окончания турнира.

Без сенсации не обошлось. Сборная ЮАР впервые в своей истории вышла в плей-офф. При этом к третьему туру команда находилась на последнем месте в группе. Обязательно надо было побеждать и надеяться на осечку чехов. Всё совпало. В игре за выход в 1/16 финала южноафриканцы обыграли Южную Корею. Хватило одного гола. На 63-й минуте забил Тапело Масеко.

Сборная ЮАР впервые вышла в плей-офф на ЧМ Источник: Fifa.com