Вратарь Кюрасао Ром остановил Эквадор и вошел в историю: что произошло ночью на чемпионате мира

Сборная Кюрасао набрала первые очки на чемпионате мира Источник: Fifa.com

Завершился очередной день на чемпионате мира. Он подарил нам две громкие вывески и сенсацию от сборной Кюрасао, которую многие успели записать в главные аутсайдеры турнира.

Рассказываем, что произошло на мундиале, пока вы спали.

Результаты матчей

Нидерланды — Швеция 5:1

Источник: Fifa.com

Голы: Бробби, 5 (1:0). Бробби, 17 (2:0). Гакпо, 47 (3:0). Гакпо, 54 (4:0). Эланга, 59 (4:1). Саммервилл, 89 (5:1)

Перед матчем казалось, что в этой встрече можно будет увидеть борьбу, но Нидерланды с первых минут завладели инициативой, и уже к 54-й минуте счет был 4:0. После этого шведы пришли в себя, провели пару интересных атак, но разгрома не избежали.

Германия — Кот‑д’Ивуар 2:1

Источник: Fifa.com

Голы: Кессье, 30 (0:1). Ундав, 68 (1:1). Ундав, 90+4 (2:1)

Африканская команда неожиданно вела после первого тайма. Сборную Германии спас вышедший на замену Дениз Ундав. Форвард «Штутгарта» оформил дубль. Немцы обеспечили себе выход в плей-офф за тур до конца группового этапа.

Эквадор — Кюрасао 0:0

Источник: Fifa.com

Сборная Кюрасао после поражения в первом туре от Германии со счетом 1:7 многими была списана со счетов. Сборная Эквадора на была явным фаворитом матча, но в итоге так и не смогла взломать оборону команды Дика Адвоката. При этом сборная Кюрасао не отсиживалась в обороне и провела несколько опасных контратак.

После финального свистка футболисты Кюрасао праздновали так, будто они победили. Команда страны, население которой составляет всего 185 тысяч человек, набрала свои первые очки на чемпионате мира.

Тунис — Япония 0:4

Источник: Fifa.com

Голы: Камада, 4 (0:1). Уэда, 31 (0:2). Д. Ито, 69 (0:3). Уэда, 84 (0:4)

1000-й матч в истории чемпионатов мира прошел, как говорят, в одну калитку. Японцы забили уже на четвертой минуте, а затем спокойно довели дело до разгрома. Сборная Туниса, сменившая после первого тура главного тренера, оказалась чужой на этом празднике.

Герой дня

Источник: Fifa.com

37-летний вратарь сборной Кэрасао Элой Ром установил рекорд чемпионатов мира по количеству отбитых ударов в матчах без дополнительного времени. На счету голкипера 15 сэйвов.