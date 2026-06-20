Эти парни чертовски горячие! Игроки чемпионата мира — 2026, из-за которых вы полюбите футбол

Вот уже три причины следить за футболом, а дальше в статье их еще больше Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Чемпионат мира — 2026 приковал к себе внимание даже тех, кто обычно не следят за трансляциями. Одни не могут пропустить появление на поле футбольных икон — Месси и Роналду, другие рассматривают яркие образы игроков, которые обсуждают не меньше, чем результаты матчей. Но есть еще одна причина, почему за ним следят даже те, кто обычно пропускают футбол, — эффектные игроки, которых называют главными секс-символами турнира.

Кроме того, что эти футболисты очень красивы, они еще и безумно талантливые Источник: Городские медиа

Родриго Де Пауль — Аргентина

Аргентинский полузащитник занимается футболом с самого детства. Любовь к спорту ему привили мама, которая работала секретарем в футбольном клубе, и дедушка.

— Мой дедушка отводил меня на тренировки каждый день с 8 до 14 лет, мы вместе ездили на автобусе, — делился личной историей Родриго. — Однажды моя бабушка рассказала мне, что те 50 центов, которые он давал мне каждый день, чтобы я мог купить себе печенье с шоколадом, — это деньги на его путь обратно. Он шел пешком около 50 или 60 кварталов.

Идеальное тело Родриго Де Пауля — результат постоянных тренировок Источник: rodridepaul / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Когда Родриго было 14 лет, дедушка скончался. Тяжело переживая утрату, футболист хотел навсегда порвать со спортом. От такого решения его спасло неожиданное предложение подписать контракт с аргентинской командой «Расинг».

За свою спортивную карьеру Родриго заслужил славу не только сильного командного игрока, но и самого скандального. В порыве эмоций футболист неоднократно затевал драку, начинал спорить на поле и оскорблять соперников.

На поле Родриго Де Пауль часто становится настоящим плохим парнем Источник: rodridepaul / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Футболиста прозвали «телохранителем Месси». Именно благодаря Родриго Лионель неоднократно вырывал победу у других команд и ставил рекорды.

— Лео — наш капитан, наш лидер. Он мне как старший брат, я всегда буду его защищать, — признавался Родриго.

За много лет работы Родриго и Лионель научились без слов понимать друг друга Источник: rodridepaul / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Для Де Пауля футбол намного больше, чем просто работа, и это в полной мере ощутили на себе его избранницы. Например, бывшая девушка футболиста, певица Мартина Штоссель, признавалась: после напряженного ЧМ-2022, где Аргентина одержала победу, футболист долго не мог прийти в себя и даже назвал ее именем Месси.

— После вечеринки в честь победы сборной на ЧМ он пришел домой пьяным. Мне приходилось заботиться о нем, как о ребенке, потому что он просто не мог перестать праздновать! Чтобы его как-то успокоить, я сказала ему, что люблю его. Тогда он ответил: «Я тоже люблю тебя, Месси». Я вообще ничего не поняла, — смеясь, делилась Мартина.

На теле Родриго Де Пауля множество татуировок в том числе в честь дедушки и победы на ЧМ-2022 Источник: rodridepaul / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Родриго Де Паулю не привыкать к комплиментам его красоте. Еще во время чемпионата мира в 2022 году его назвали одним из самых красивых футболистов. И он получил этот титул снова в 2026. Эксперты компании DreamAI, используя искусственный интеллект, проанализировали внешность всех футболистов и объявили, что лицо аргентинского полузащитника идеально с точки зрения золотого сечения.

Лукас Бергвалль — Швеция

Лукас родился в Стокгольме в 2006 году. Футбол вошел в его жизнь рано: в семь лет он попал в академию футбольного клуба «Броммапойкарна», а в двенадцать стал лучшим игроком команды во время юношеского соревнования в Хорватии.

Поклонники часто пророчат Лукасу карьеру модели, но пока о покорении мира моды он не думает Источник: lucasbergvall / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Футболист попал на взрослые соревнования, когда ему было 15 лет, и через год работы забил свой первый профессиональный гол. В 2024 году английский клуб «Тоттенхэм Хотспур», за который он играл, победил в Лиге Европы УЕФА. В тот же год болельщики назвали Лукаса лучшим игроком команды.

Лукас — один из самых молодых игроков на ЧМ-2026, ему всего 20 лет Источник: lucasbergvall / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

С 2024 года Бергвалль играет за сборную Швеции, в составе которой он появился на чемпионате мира — 2026 и сразу привлек внимание тысяч девушек. Светлые волосы и модельная внешность футболиста сделали свое дело, и после матча с Польшей его называют главным крашем всего турнира.

Лукаса прозвали «скандинавским бриллиантом» Источник: lucasbergvall / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

К разочарованию фанаток — у Лукаса есть девушка по имени Эмма. Они познакомились, еще когда учились в школе, и с того времени неразлучны. Вместе они часто катаются на велосипедах и гуляют на природе.

Лукас часть публикует фотографии со своей любимой девушкой Источник: lucasbergvall / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У Бергвалля есть два брата, оба также профессионально занимаются футболом, старший в позиции защитника, а младший пока в молодежной команде.

Мохамед Салах — Египет

Мохамед Салах родился в египетской деревне Нагриг. Футболом он начал заниматься во дворе вместе с братом и друзьями. Нормального мяча не было, и ребята лепили его из старых носков, а ворота обозначали камнями.

— Я полюбил футбол в семь лет: постоянно смотрел Лигу чемпионов и матчи с участием Зидана, Роналдо и Тотти. А потом, играя с друзьями во дворе, старался повторить их движения и финты. Я был влюблен в этих футболистов — в их игре была магия, — рассказывал о своем детстве Мохамед.

Путь к идеальному телу Салах начал еще в детства и отказался от вредной и сладкой еды Источник: mosalah / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 12 лет футболист присоединился к местному клубу «Иттихад Басьюн», а позже перешел в «Аль-Мокавлун». Совмещать школу и спорт оказалось сложно: пять раз в неделю Салаху приходилось тратить по четыре часа на дорогу, чтобы добраться до тренировок. Он часто пропускал школьные занятия, из-за чего страдала учеба. Был момент, когда он уже подумывал бросить спорт, но отец посоветовал ему не спешить и еще больше концентрироваться на футболе.

Упорство оказалось не напрасным. В 2011 году он проявил себя на молодежном чемпионате мира и получил приглашение в швейцарскую команду «Базель». После он также выступал за «Фиорентину» и «Челси». С 2017 года Салах играет за «Ливерпуль».

Долгое время Салах играл с длинными волосами, но в 2024 они стали выпадать, и он подстригся Источник: mosalah / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В России Салах прославился даже среди тех, кто не увлекается футболом, после чемпионата мира в 2018 году Его неоднократно называли одним из самых красивых футболистов, а из-за преследований фанатов Мохамед часто не мог даже выйти за пределы отеля.

Кроме бешеной популярности, тот чемпионат принес Салаху и серьезную травму. Накануне события Салах повредил плечо и пропустил первый матч, а в остальные не мог играть в полную силу.

На поле Мохамед получил прозвище Фараон, как главная звезда египетского футбола Источник: mosalah / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Я хотел играть на чемпионате мира, это была моя мечта, — объяснил Салах в разговоре с Bleacher Report. — Но я не был здоров. Я возвращался в свою комнату и плакал почти каждый день. Я хотел выйти в стартовом составе на первый матч против Уругвая, но я не мог играть, и я плакал в автобусе, плакал в ванной.

В 2026 году Мохамеду исполнилось 34 года, для футболиста серьезный срок, когда финал карьеры уже не за горами. Однако, вопреки пересудам о том, что Салах уже не такой, как раньше, спортсмен регулярно хвастается своим идеальным телом и показывает результаты на поле.

Во время чемпионата мира 2026 он установил новый рекорд. Матч Египта с Бельгией состоялся в именины Салаха. Он стал первым африканским футболистом с 1966 года с результативным действием на чемпионате мира в свой день рождения.

Нико Пас — Аргентина

Нико родился в семье спортсменов. Его отец, Пабло Пас, также был футболистом, причем довольно успешным: он стал серебряным призером Олимпиады‑1996 и участником чемпионата мира 1998 года. Футбол был частью жизни Нико с самого детства: в доме всегда говорили о матчах, а по выходным отец учил его первым приемам.

Нико Пас заметно выделяется на поле из-за высокого роста — 186 см Источник: nicopaz1o / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Когда Нико было 12 лет, его заметили представители испанской команды и предложили контракт. После футболист также играл за итальянскую команду, но его мечтой было присоединиться к аргентинской сборной. Ведь именно за нее когда-то играл его отец, а также выступает кумир Паса — Лионель Месси.

Дебют Нико за сборную Аргентины случился в 2024 году в отборочном матче ЧМ‑2026 против Боливии. Во время него он мало того, что смог сыграть с Месси, но также сделал ему передачу, благодаря чему Лионель оформил хет-трик.

Нико часто бывает на матчах не только как игрок, но и зритель Источник: nicopaz1o / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Это был лучший момент в моей карьере. Отдать результативный пас лучшему игроку в истории — и сделать это в дебютном матче — просто нереально. С учетом возраста Лео я даже не думал, что когда-нибудь сыграю с ним, но это случилось — и стало одним из величайших событий в моей жизни, — делился своими эмоциями Нико.

Нико Паса называют приемником Лионеля Месси Источник: nicopaz1o / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Месси тоже не стал стоять в стороне и шутил, что, когда он уже побеждал, Нико только родился.

Ну а Пас, передав коронный пас, моментально придумал свой фирменный жест, который он повторяет на матчах. Спортсмен закрывает лицо руками, словно смотрит на мир сквозь пальцы.

Педри — Испания

Любовь к футболу перешла к Педри буквально с генами. Его отец и дедушка были преданными фанатами «Барселоны». Дом украшала символика клуба, даже посуда была сине-гранатовой. Поэтому момент, когда Педри пойдет в спортивную секцию, был лишь вопросом времени.

У Педри множество трофеев, в том числе он самый молодой бомбардир в истории команды «Лас-Пальмас» Источник: pedri / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Интересно, что с рождения спортсмена звали Педро, и именно из-за футбола его стали называть по-другому. За много лет он и сам привязался к своему второму имени и просит обращаться к нему только так.

— Я маленьким начал играть в футбол. Отец записал меня в школу «Тегесте», и там был другой мальчик по имени Педро. Я был самым маленьким, самым худым, ну и пошло: «Педри», чтобы нас различать. Так оно и приклеилось, — рассказывал футболист в одном из интервью.

Главная мечта Педри — выиграть Лигу чемпионов с «Барселоной» Источник: pedri / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

За свою карьеру Педри услышал немало отказов. Его не брали в молодежный клуб якобы потому, что он недостаточно спортивный и выглядит слабым. Во взрослом возрасте в нем не разглядел потенциал «Реал».

Все сложности пошли лишь на пользу спортсмену. Он всегда тренировался с двойным рвением и даже в выходные не давал себе полностью расслабиться. В итоге он получил контракт с «Барселоной», за которую так болеет его семья.

У Педри есть фирменный знак, которым он отдает дань уважения семье, которая носит очки Источник: pedri / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В своем плотном графике Педри пока не находит времени для серьезных отношений. Однако недостатка в женском внимании он не испытывает. Ему приписывали роман с участницей реалити-шоу, которая на тот момент была в отношениях. Педри также неоднократно видят в компании футболисток и поклонниц. С 2025 года спортсмен часто появляется в компании Алехандры Дорты, но официально свои отношения пара не объявила.

Среди спортсменов так много красавчиков, что не все из них попали на чемпионат мира — 2026. Правда, Мадуке Окойе это не помешало прославиться и стать главным секс-символом футбола — взгляните на него, и вы поймете почему.