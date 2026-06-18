Главный секс-символ ЧМ-2026: весь мир сошел с ума от вратаря сборной Нигерии — смотрим фото

Остальные спортсмены на фоне Мадуки выглядят чуть менее выигрышно Источник: madukaokoye / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пока футбольные эксперты спорят о тактике, миллионы зрительниц по всему миру включают матчи Серии А и сборной Нигерии только ради одного человека. Стоило режиссерам трансляций крупным планом показать двухметрового голкипера Мадуку Окойе, как интернет мгновенно сошел с ума от его модельной внешности, брутальных татуировок и пронзительного взгляда. Комментарии в его блоге заваливают признаниями в любви на всех языках мира, мужчины в шутку прячут от голкипера своих девушек, а мы решили заглянуть за кулисы этого безумия и узнать, из чего складывается «эффект Окойе».

Мадука родился в межнациональном браке: его отец — нигериец (из этнической группы игбо), а мать — немка с французскими корнями. Такое смешение кровей наградило его уникальными, выразительными чертами лица, теплым оттенком кожи и пронзительным взглядом, которые мгновенно приковывают к себе внимание в кадре.

Рост 26-летнего Окойе — 198 сантиметров. В сочетании с широкими плечами, мощным торсом и идеальным рельефом его фигура выглядит как классический эталон мужской красоты. На поле и за его пределами он смотрится невероятно статно.

Чтобы привлечь внимание окружающих, Мадуке достаточно просто надеть обтягивающую футболку. Хотя на нем, наверное, все футболки становятся обтягивающими Источник: madukaokoye / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Мадука умело подчеркивает свою брутальность. Почти всё его тело, включая руки и торс, покрыто сложными художественными татуировками. В сочетании с аккуратной короткой бородой и стильной стрижкой это создает образ уверенного в себе современного «плохого парня», который очень нравится аудитории.

Нас не покидает ощущение, что рядом должны быть Майкл Лоури и Маркус Бёрнетт — те самые копы из «Плохих парней» (18+) Источник: madukaokoye / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В отличие от многих футболистов, которые на фотографиях выглядят исключительно как спортсмены, Окойе обладает врожденной фотогеничностью. Он умеет позировать, ведет себя перед камерами очень естественно и расслабленно, из-за чего его личные снимки больше похожи на обложки модных глянцевых журналов, чем на профиль спортсмена.

Кстати, вот и профиль спортсмена Источник: madukaokoye / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сексуальность — это не только внешность, но и энергетика. На поле Окойе излучает абсолютное спокойствие и непоколебимую уверенность, что является важнейшим качеством для голкипера. Мужественность, помноженная на лидерские качества и хладнокровие в стрессовых ситуациях, делает его образ завершенным и притягательным.

Перед выходом на поле Мадука предельно сосредоточен Источник: madukaokoye / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Чтобы поддерживать идеальную форму при росте 198 сантиметров и весе около 94–96 килограммов, Мадука Окойе сочетает специфические вратарские тренировки, тяжелую работу в тренажерном зале и строго выверенное питание. Он не стремится накачать огромную мышечную массу, которая лишит его гибкости. В зале голкипер делает упор на базовые упражнения для укрепления кора, спины и ног: приседания, выпады и становую тягу со свободными весами. Это дает ему мощный толчок при прыжках.

Редкий кадр, когда Мадука улыбается Источник: madukaokoye / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Питание Мадуки полностью контролируют нутрициологи. Рацион построен так, чтобы сохранять минимальный процент подкожного жира, но давать максимум энергии. Окойе съедает большое количество нежирного мяса (куриная грудка, индейка) и белой рыбы. Энергию для двухчасовых тренировок он получает из бурого риса, пасты из твердых сортов пшеницы, батата и киноа. А вот фастфуд и сахар в его меню вы не найдете.

Так выглядит человек, который отказался от фастфуда и сахара Источник: madukaokoye / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Свободное время Окойе предпочитает проводить на природе. Среди его главных хобби вне футбола — походы в горы и приготовление барбекю. Футболист отмечает, что сочный стейк, приготовленный на углях после долгой прогулки на свежем воздухе, лучше всего помогает ему перезагрузиться перед важными матчами.

А матчи у Мадуки действительно насыщенные — у себя на родине он практически национальный герой Источник: madukaokoye / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Несмотря на образ брутального и гламурного атлета, Окойе — заядлый фанат гик-культуры. Он обожает японские аниме-сериалы «Наруто» (12+) и «Ван-Пис» (18+). По словам вратаря, истории главных персонажей вдохновляют его никогда не сдаваться и упорно идти к своей цели сквозь любые трудности.

Изображения любимых героев Мадука даже набил на теле Источник: madukaokoye / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Этим летом Окойе стал главным героем соцсетей. Режиссер трансляции крупно показал его лицо, и кадры мгновенно стали вирусными, собрав миллионы просмотров. Комментарии в его блогах заполнили тысячи влюбленных фанаток со всего мира, а мужчины в шутку пишут, что прячут фотографии Мадуки от своих девушек. Сам футболист признается, что спокойно относится к такому безумию вокруг своей внешности и держит фокус на спорте.

Мадука держит фокус даже в темных очках Источник: madukaokoye / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Несмотря на статус секс-символа, голкипер верен своей семье и не реагирует на флирт в комментариях. Он уже больше четырех лет состоит в отношениях с голландской моделью Джелисией Вестхофф. Вместе они воспитывают маленького сына.

А вот и Джелисия Вестхофф! Источник: jelicia.westhoff / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пара старается держать свои отношения в секрете, они даже не подписаны друг на друга в соцсетях. Из-за этого весной 2025 года разразился крупный скандал. Джелисия эмоционально обвинила Мадуку в неуважении к ее семье и выставила пост «С меня хватит». Впрочем, публичный конфликт угас уже через несколько часов: модель удалила публикации, принесла извинения за вспыльчивость, и пара воссоединилась.

Дамы, общий сбор! Как вам Мадука Окойе? А он хорош! Не в моем вкусе Мой лучше! Ничего необычного Очень жаль, что он женат

Мужчины, про вас мы тоже не забыли!

Мужчины, как вам Мадука Окойе на поле? А он хорош! Ничего необычного Есть голкиперы и получше Очень жаль, что он не в сборной России Матвей Сафонов лучше! Нет, Александр Максименко! Да какой Сафонов? Какой Максименко? Станислав Агкацев мой кандидат! Вообще не интересуюсь футболом