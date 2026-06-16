Отразил 7 мячей испанцев: что известно о вратаре Кабо-Верде Возинье, в 40 лет ставшим звездой чемпионата мира

Возинья стал лучшим игроком матча против сборной Испании Источник: FIFA.com

Большие футбольные турниры часто дарят новых героев. На данный момент главной звездой чемпионата мира — 2026 неожиданно стал 40-летний вратарь из Кабо-Верде. Его сборная сыграла вничью 0:0 с командой Испании — Возинья отразил семь ударов и был признан лучшим игроком встречи. За один вечер количество подписчиков его страницы в социальной сети выросло в 100 раз — до пяти миллионов человек.

Что известно об игроке — открытии чемпионата мира, читайте в материале 116.RU.

Сборная Кабо-Верде впервые вышла на чемпионат мира. Население этого островного африканского государства — 583 тысячи человек.

По прозвищу «Бабушка»

Возинья — самый возрастной голкипер чемпионата Источник: FIFA.com

Полное имя вратаря — Жозимар Жозе Эвора Диаш. На свет он появился 3 июня 1986-го года в портовом городе Минделу. Родители Жозимара много работали, поэтому его воспитывали дедушка и бабушка. После ссор сверстники шутили над ним, что он идет домой жаловаться бабушке — за это ему дали прозвище Возинья (в переводе с португальского — бабушка).

После матча с Испанией 40-летний Возинья не мог сдержать слез.

— После игры с Испанией я плакал, потому что бабушка и дедушка, с которыми я вырос, не могли быть рядом. Они скончались несколько лет назад. Моя мама не смогла приехать из-за проблем с визой. Мы не успели сделать ее вовремя. Мы работаем в этой жизни ради таких моментов. Мне сейчас 40 лет, но я не был профессионалом до 25 лет. Это награда за весь этот путь, — цитирует Возинью издание The Athletic.

Поздно попал в футбол

Вратаря признали лучшим игроком матча Источник: FIFA.com

Карьеру Возиньи сложно назвать успешной. В профессиональный футбол вратарь попал поздно — в 25 лет. Главной звезде сборной Испании Ламину Ямалю, например, сейчас всего 18.

Возинья начал свой пусть со скромных местных команд — «Батуке» и «Минделенсе». В 2012-м Возинья покинул Кабо-Верде, перейдя в ангольскую команду «Прогрессо».

В 2015-м вратарь переехал в Европу, подписав контракт с кишиневским «Зимбру». Дальше в его карьере были португальский «Жил Висенте», кипрский АЕЛ, словацкий «Тренчин» и португальский «Шавеш».

Единственный трофей Возинья завоевал в 2019 году в составе АЕЛ. Тогда его команде покорился Кубок Кипра.

Источник: социальные сети Возиньи

За сборную Кабо-Верде Возинья играет с 2012 года — за нее он провел 89 матчей. В 2025 году он был номинирован на премию «лучший вратарь Африки».

Будет искать новую команду

Статистический сайт Transfermarkt оценивает вратаря сборной Кабо-Верде в 50 тысяч евро. На чемпионат мира Возинья поехал по сути в статусе свободного агента. Его контракт с «Шавешем», играющим во второй лиге Португалии, истекает 30 июня 2026-го года. В своих социальных сетях вратарь уже попрощался с командой.

Трансферная стоимость Возиньи Источник: Transfermarkt

Его брат играл с Кокориным

У Возиньи есть младший брат Делмиро (сейчас ему 37 лет). Он тоже профессиональный футболист — выступает на позиции защитника. С 2019-го года Делмиро играет на Кипре. В «Арисе» вместе с Александром Кокориным он в 2023-м году стал чемпионом страны.

После этого играл за «Красаву», «Кармиотиссу» и АПЕА. За сборную Кабо-Верде провел один матч.

Самый популярный человек в стране

Успех пришел — хоть и не сразу Источник: Социальные сети Возиньи

Перед матчем против сборной Испании на Возинью в социальных сетях было подписано около 50 тысяч человек. После дебюта на чемпионате мира их количество стало стремительно расти. Утром 16 июня у вратаря уже было 5,4 миллиона подписчиков.

— Мечта сбылась! Представлять Кабо-Верде на самой большой футбольном турнире мира — это неописуемая честь. Нет слов… Только гордость, благодарность, — написал Возинья в социальных сетях.