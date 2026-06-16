НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

облачно, без осадков

ощущается как +14

4 м/c,

южн.

 741мм 77%
Подробнее
3 Пробки
USD 72,45
EUR 83,80
Последствия черного дождя
Пробка растет из-за ДТП
Советы по стройке от Цифрового бати
Угроза опасности БПЛА
Как следить за своим самочувствием
Что будет с ОГЭ на фоне угрозы БПЛА
Пожар после атаки БПЛА
Где прошел черный дождь: онлайн
Афиша на неделю
Спорт ЧМ по футболу-2026 Отразил 7 мячей испанцев: что известно о вратаре Кабо-Верде Возинье, в 40 лет ставшим звездой чемпионата мира

Отразил 7 мячей испанцев: что известно о вратаре Кабо-Верде Возинье, в 40 лет ставшим звездой чемпионата мира

На его социальные сети за вечер подписалось более пяти миллионов человек

171
Возинья стал лучшим игроком матча против сборной Испании | Источник: FIFA.com Возинья стал лучшим игроком матча против сборной Испании | Источник: FIFA.com

Возинья стал лучшим игроком матча против сборной Испании

Источник:

FIFA.com

Большие футбольные турниры часто дарят новых героев. На данный момент главной звездой чемпионата мира — 2026 неожиданно стал 40-летний вратарь из Кабо-Верде. Его сборная сыграла вничью 0:0 с командой Испании — Возинья отразил семь ударов и был признан лучшим игроком встречи. За один вечер количество подписчиков его страницы в социальной сети выросло в 100 раз — до пяти миллионов человек.

Что известно об игроке — открытии чемпионата мира, читайте в материале 116.RU.

Сборная Кабо-Верде впервые вышла на чемпионат мира. Население этого островного африканского государства — 583 тысячи человек.

По прозвищу «Бабушка»

Возинья&nbsp;—&nbsp;самый возрастной голкипер чемпионата | Источник: FIFA.com Возинья&nbsp;—&nbsp;самый возрастной голкипер чемпионата | Источник: FIFA.com

Возинья — самый возрастной голкипер чемпионата

Источник:

FIFA.com

Полное имя вратаря — Жозимар Жозе Эвора Диаш. На свет он появился 3 июня 1986-го года в портовом городе Минделу. Родители Жозимара много работали, поэтому его воспитывали дедушка и бабушка. После ссор сверстники шутили над ним, что он идет домой жаловаться бабушке — за это ему дали прозвище Возинья (в переводе с португальского — бабушка).

После матча с Испанией 40-летний Возинья не мог сдержать слез.

— После игры с Испанией я плакал, потому что бабушка и дедушка, с которыми я вырос, не могли быть рядом. Они скончались несколько лет назад. Моя мама не смогла приехать из-за проблем с визой. Мы не успели сделать ее вовремя. Мы работаем в этой жизни ради таких моментов. Мне сейчас 40 лет, но я не был профессионалом до 25 лет. Это награда за весь этот путь, — цитирует Возинью издание The Athletic.

Поздно попал в футбол

Вратаря признали лучшим игроком матча | Источник: FIFA.com Вратаря признали лучшим игроком матча | Источник: FIFA.com

Вратаря признали лучшим игроком матча

Источник:

FIFA.com

Карьеру Возиньи сложно назвать успешной. В профессиональный футбол вратарь попал поздно — в 25 лет. Главной звезде сборной Испании Ламину Ямалю, например, сейчас всего 18.

Возинья начал свой пусть со скромных местных команд — «Батуке» и «Минделенсе». В 2012-м Возинья покинул Кабо-Верде, перейдя в ангольскую команду «Прогрессо».

В 2015-м вратарь переехал в Европу, подписав контракт с кишиневским «Зимбру». Дальше в его карьере были португальский «Жил Висенте», кипрский АЕЛ, словацкий «Тренчин» и португальский «Шавеш».

Единственный трофей Возинья завоевал в 2019 году в составе АЕЛ. Тогда его команде покорился Кубок Кипра.

Источник: социальные сети Возиньи Источник: социальные сети Возиньи
Источник:

социальные сети Возиньи

За сборную Кабо-Верде Возинья играет с 2012 года — за нее он провел 89 матчей. В 2025 году он был номинирован на премию «лучший вратарь Африки».

Будет искать новую команду

Статистический сайт Transfermarkt оценивает вратаря сборной Кабо-Верде в 50 тысяч евро. На чемпионат мира Возинья поехал по сути в статусе свободного агента. Его контракт с «Шавешем», играющим во второй лиге Португалии, истекает 30 июня 2026-го года. В своих социальных сетях вратарь уже попрощался с командой.

Трансферная стоимость Возиньи | Источник: Transfermarkt Трансферная стоимость Возиньи | Источник: Transfermarkt

Трансферная стоимость Возиньи

Источник:

Transfermarkt

Его брат играл с Кокориным

У Возиньи есть младший брат Делмиро (сейчас ему 37 лет). Он тоже профессиональный футболист — выступает на позиции защитника. С 2019-го года Делмиро играет на Кипре. В «Арисе» вместе с Александром Кокориным он в 2023-м году стал чемпионом страны.

После этого играл за «Красаву», «Кармиотиссу» и АПЕА. За сборную Кабо-Верде провел один матч.

Самый популярный человек в стране

Успех пришел&nbsp;—&nbsp;хоть и не сразу | Источник: Социальные сети Возиньи Успех пришел&nbsp;—&nbsp;хоть и не сразу | Источник: Социальные сети Возиньи

Успех пришел — хоть и не сразу

Источник:

Социальные сети Возиньи

Перед матчем против сборной Испании на Возинью в социальных сетях было подписано около 50 тысяч человек. После дебюта на чемпионате мира их количество стало стремительно расти. Утром 16 июня у вратаря уже было 5,4 миллиона подписчиков.

— Мечта сбылась! Представлять Кабо-Верде на самой большой футбольном турнире мира — это неописуемая честь. Нет слов… Только гордость, благодарность, — написал Возинья в социальных сетях.

В интервью португальскому телевидению футболист так прокомментировал происходящее: «Это безумие».

ПО ТЕМЕ
Ренат ДайнутдиновРенат Дайнутдинов
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Футбол Чемпионат мира
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
30 минут
Какое счастье!!!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Деньги — мотиватор»: вахтовик — о работе на Севере, зарплате и молодежи
Яков Феоктистов
Мнение
«Хулиганам они до фонаря»: учитель объяснил, почему новые оценки за поведение не спасут школы
Андрей Кузнецов
журналист MSK1.RU
Мнение
Месть подается холодной. На экраны вышла полная версия фильма «Убить Билла» — стоит ли тратить пять часов на кровавую картину
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
Муж попросит добавки, а ребенок съест сам: 7 идей быстрых и вкусных завтраков
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
«Везде голяк или зарплата 30 тысяч»: нефтяник с престижным образованием не может найти работу и готова идти в сварщики
Мария Газимова
Девушку с 2 высшими образованиями не берут на работу
Рекомендуем