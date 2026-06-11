Новые правила, фавориты турнира и возвращение Шакиры: что нужно знать о стартующем чемпионате мира

В турнире примут участие 48 сборных Источник: Fifa.com

Вечером 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико в матче открытия чемпионата мира по футболу — 2026 сойдутся сборные Мексики и ЮАР. Турнир продлится больше месяца — финал пройдет 19 июля в Ист-Ратерфорде (пригород Нью-Йорка).

Что нужно знать о главном турнире четырехлетия: от новых правил до фаворитов чемпионата мира — в материале 116.RU.

Где пройдет

Источник: Fifa.com

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике. Матчи примут 16 городов. В США — 11: Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл. Три в Мексике: Мехико, Гвадалахара и Монтеррей. Два в Канаде: Ванкувер и Торонто.

Для Мексики это третий чемпионат мира (1970, 1986), США примет мундиаль во второй раз (1994), в Канаде игры главного футбольного турнира пройдут впервые.

Матч открытия пройдет 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико. Арена уже принимала матчи открытия чемпионатов мира 1970 и 1986 годов. Матч Мексика — ЮАР уже открывал мундиаль 16 лет назад. В 2010 году в Йоханнесбурге команды разошлись миром — 1:1.

Финал пройдет 19 июля 2026 года на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде.

Новый формат

Источник: Fifa.com

Впервые в истории в финальной части чемпионата мира примут участие 48 команд. Все они будут разбиты на 12 групп. В плей-офф выйдут по две лучшие из каждого квартета и восемь сборных из числа занявших третье место. Игры на вылет теперь начинаются с 1/16 финала.

Группа A: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия. Группа B: Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария. Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия. Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция. Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор. Группа F: Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис. Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия. Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай. Группа I: Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия. Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания. Группа K: Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия. Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.

На чемпионате мира всего будет сыграно 104 матча, четыре года назад их было 64. С расписанием турнира можете ознакомиться в нашем материале.

Четверка дебютантов

Источник: Fifa.com

На чемпионате мира впервые сыграют команды Узбекистана, Иордании, Кюрасао и Кабо-Верде. Кюрасао станет самым маленьким государством, принимавшим участие в чемпионате мира по футболу. Его площадь составляет 440 квадратных километров, население — 150 тысяч человек.

Повезет команду на турнира бывший главный тренер «Зенита» и сборной России 78-летний Дик Адвокат. Он станет самым возрастным наставником в истории чемпионатов мира.

Новые правила

Источник: Fifa.com

На чемпионате мира будут действовать несколько новых правил. VAR теперь, например, может отменять вторую желтую карточку или пересматривать назначение углового.

Футболистам во время разговоров нельзя прикрывать рот футболкой или рукой — за это положена красная карточка. На ввод аута у игроков есть пять секунд. В случае затяжки мяч передается сопернику.

Заменяемый игрок должен покинуть поле в течение десяти секунд. Если он этого не сделает, то команда минимум минуту будет играть в меньшинстве.

Игрок, получающий медицинскую помощь, должен провести за пределами поля минимум одну минуту. Правило не действует, если после нарушения был назначен пенальти, игрок соперника получил желтую или красную карточку, травмированный футболист заменен.

Из-за жары официально предусмотрены два перерыва на «водопой» — в середине каждого из таймов.

Шакира вернулась

Источник: Fifa.com

Шакира совместно с нигерийским исполнителем Burna Boy спела официальный гимн турнира — Dai Dai. Для колумбийской певицы это четвертое появление на чемпионатах мира.

В 2006-м после финала она исполнила песню Hips Don’t Lie. Через четыре года в ЮАР она записала официальный гимн турнира — Waka Waka. К чемпионату мира — 2014 в Бразилии Шакира выпустила песню — La La La. Ее она исполняла на закрытии турнира на стадионе Маракана.

На этом чемпионате мира будет уделено больше внимания музыке. В перерыве финала состоится полноценное шоу, как это делают на Супербоуле. Его хедлайнерами будут Мадонна, Шакира и BTS.

Три маскота и технологичный мяч

Источник: Fifa.com

У турнира будет три маскота. Канаду символизирует лось Мэйпл, Мексику — ягуар Зайю, а США — белоголовый орел Клатч.

Источник: Fifa.com

Официальный мяч турнира от Adidas получил название Triondа. Он состоит из четырех частей. По замыслу создателей, это должно улучшить его аэродинамику. Внутри мяча есть датчик движения, он должен помочь судьям в спорных ситуациях. Из-за этого мячи перед началом матча будут заряжать.

Фавориты турнира

Источник: Fifa.com

Суперкомпьютер Opta дал традиционный прогноз на исход турнира. Фаворитом считается действующий чемпион Европы сборная Испании. Шансы на золото у нее — 16%.