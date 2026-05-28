Спорт Вратаря «Локомотива» Даниила Исаева заметили в ярославском загсе с подарками. Фото

Вратаря «Локомотива» Даниила Исаева заметили в ярославском загсе с подарками. Фото

У лучшего игрока КХЛ родился первенец

Даниил Исаев стал папой в 26 лет

Даниил Исаев стал папой в 26 лет

Источник:

«Органы ЗАГС Ярославской области» / Vk.com

У вратаря ХК «Локомотив» Даниила Исаева родился сын. Об этом сообщили в соцсетях ярославского отделения ЗАГС.

«27 мая в Ярославле состоялась государственная регистрация рождения ребёнка у Даниила Исаева — двукратного обладателя Кубка Гагарина, лучшего голкипера КХЛ, вратаря „Локомотива“», — написали в группе во «ВКонтакте» «Органы ЗАГС Ярославской области».

Там уточнили, что Даниилу торжественно вручили первый документ сына — свидетельство о рождении, подарочный комплект «Привет, малыш» от губернатора Ярославской области и памятную медаль «Рождённому на Ярославской земле».

«Поздравляем молодых родителей с этим прекрасным событием! Желаем богатырского здоровья, а маме с папой — счастья, сил и столько же побед в семейной жизни, сколько у отца на льду. Пусть каждый день будет ярким и полным любви!» — пожелали новоиспечённому папе.

С 1 января 2026 года всем детям, родившемся в Ярославской области выдают медаль. Еще один подарок от властей — комплект «Привет, малыш». Обзор на него мы публиковали в этом материале.

Напомним, Исаев не первый хоккеист, кто получил подарок для новорождённого: аналогичный комплект получил Байрон Фрез в январе прошлого года.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Ребенок Хоккеист ЗАГС ХК Локомотив Подарочный набор
