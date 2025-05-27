В Ярославской области ввели новую меру поддержки семей с детьми — что обещают

В Ярославской области комплекты для новорожденных внесли в меры соцподдержки Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославской области 27 мая внесли изменение в законодательство, чтобы родителей всех новорожденных детей не обложили новым налогом. Такая угроза возникла из-за того, что в регионе решили расширить список вещей, входящих в бесплатный комплект, который вручают семьям при появлении в них малышей.

«В комплект входят вещи, которые необходимы ребенку с первых дней жизни. Это 23 позиции. Стоимость одного комплекта составляет 3040 рублей. Правительством проводится ежегодная работа по улучшению подарочного комплекта. Мы изучаем составы наборов, которые вручаются в других регионах, вносим изменения с учетом пожелания родителей и мнения профильных специалистов. Сейчас подготовлен новый состав подарочного комплекта. Мы включили в него матрас с полиуретановой основой и бутылочки для кормления. С учетом этого стоимость комплекта составит 5143 рубля», — объяснил и. о. начальника управления записей актов гражданского состояния правительства Ярославской области Александр Анисимов на заседании региональной думы.

Бесплатный комплект «Привет, малыш!» в январе 2025 года получила семья хоккеиста «Локомотива» Байрона Фреза, в которой появился третий ребенок Источник: Управление ЗАГС Ярославской области / Vk.com

Из-за увеличения стоимости набора с родителей детей могли начать брать налог за этот презент.

«По налоговому кодексу, все подарки свыше четырех тысяч рублей подлежат налогообложению», — пояснил Александр Анисимов.

Исключением являются случаи, когда вещи и деньги предоставлены в рамках оказания мер социальной поддержки, закрепленных в законодательстве. По этой причине детские наборы теперь включили в эту категорию. Срок действия данной меры соцподдержки — с 15 июля 2025 года до 31 декабря 2027 года.

Главное условие для получения комплекта — государственная регистрация рождения ребенка на территории Ярославской области. При этом не важно, являются ли его родители гражданами России, иностранных государств или лицами без гражданства. Также не имеет значения место их проживания.