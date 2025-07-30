В Ярославской области вернут советскую медаль. Кому ее будут вручать

В Ярославской области будут дарить медали новорожденным Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Михаил Евраев / telegram

В Ярославской области вновь будут выдавать медаль новорожденным. Аналогичный памятный знак дарили малышам в советские годы.

«С 1 января 2026 года, а может быть, даже раньше, будем выдавать медаль всем новорожденным, которые родились в Ярославской области», — анонсировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Согласно опубликованным фото, на одной стороне медали красуется надпись «Рожденному на Ярославской земле» с брендированной буквой «Я», на оборотной стороне — медвежий след. Медаль будет вручаться вместе со свидетельством о рождении и подарочным набором «Привет, малыш!» в органах ЗАГСа.

Медаль новорожденным планируют выдавать с 1 января 2026 года Источник: правительство Ярославской области

Наборы «Привет, Малыш!» — подарки, который вручают вместе со свидетельством о рождении новоиспеченным родителям по указу губернатора с 2022 года. В брендированную сумку кладут полезные мелочи для ребенка: распашонки, пеленки, фоторамки, ложемент для купания и другое. Подробный обзор ищите в этом материале.

Напомним, в советские годы новорожденным в Ярославской области также выдавались медали: девочкам — розовые, мальчикам — голубые. На одной стороне памятного знака была гравировка с именем ребенка и датой рождения, а также фразой «Гражданину Союза Советских Социалистических Республик», а с другой стороны — вид на набережную в Ярославле.

Так выглядела советская медаль «Родившейся в Ярославской области» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU На оборотной стороне — вид на набережную в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Медаль вручалась в специальной обложке с поздравительным буклетом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Что могут получить молодые родители в Ярославской области

Ранее в регионе ввели новую выплату для молодых мам. При рождении ребенка ярославной в возрасте до 25 лет, второго ребенка — в возрасте до 27 лет, третьего ребенка и последующих детей в возрасте до 29 лет, предусмотрена дополнительная выплата в размере 200 тысяч рублей за каждое рождение.

Кроме того, в области открыли пункты проката детских вещей, которые могут получить родители до 35 лет. Мы публиковали полный список и условия получения вещей.