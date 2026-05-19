НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+29°C

Сейчас в Ярославле
Погода+29°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

3 м/c,

вос.

 756мм 29%
Подробнее
6 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
Сбили БПЛА
Здоровье под контролем
Когда включат горячую воду
Как отметить свадьбу в Ярославле
БПЛА попал в предприятие
Когда достроят поликлинику
Почему пустеют ТЦ
Из-за БПЛА выбило окна
Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Сколько матчей нужно выиграть «Локомотиву» для получения Кубка Гагарина? Простое объяснение

Сколько матчей нужно выиграть «Локомотиву» для получения Кубка Гагарина? Простое объяснение

Расписание финальной серии

335
«Локомотив» в финале играет с «Ак Барсом» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Локомотив» в финале играет с «Ак Барсом» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив» в финале играет с «Ак Барсом»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В финале Кубка Гагарина «Локомотив» борется за победу с «Ак Барсом». Команды уже провели четыре матча, и сейчас счет в серии равный — 2-2.

У читателей 76.RU, которые не очень хорошо знакомы с правилами плей-офф КХЛ, возникли вопросы: сколько всего матчей может быть в финальной серии и когда пройдет последняя игра?

По правилам плей-офф КХЛ, команды играют до четырех побед. Это значит, что серия может завершиться уже после четырех матчей, если одна из команд выиграет все игры подряд. Но если соперники продолжают набирать победы поровну, назначаются дополнительные встречи. Максимально в серии может быть семь матчей.

Возрастные ограничения всех матчей (0+).

Первые две игры финала прошли 11 и 13 мая в Ярославле. Затем команды встретились 15 и 17 мая в Казани.

Следующие матчи запланированы на 19 (встреча в Ярославле) и 21 мая (встреча в Казани). Если после них счет в серии останется равным, решающая, седьмая игра пройдет 23 мая в Ярославле.

Расписание финальной серии «Локомотив»&nbsp;— «Ак Барс» | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталыРасписание финальной серии «Локомотив»&nbsp;— «Ак Барс» | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы

Расписание финальной серии «Локомотив» — «Ак Барс»

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские порталы

Все новости, связанные с плей-офф КХЛ, публикуем в специальном сюжете.

Редакция 76.RU ведет текстовые трансляции игр «Локомотива» в соцсетях. Мы в «Макс», Telegram и во «ВКонтакте». Подписывайтесь, чтобы не пропустить самые интересные моменты финала Кубка Гагарина!

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ХК Локомотив Расписание матчей Плей-офф КХЛ Кубок Гагарина
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
43 минуты
Кто писал заголовок?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«В лучшем случае будет депортация. В худшем — тюрьма». Что запрещено в Северной Корее: неожиданные трудности для туристов
Алена Никольская
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Рекомендуем