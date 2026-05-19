Сколько матчей нужно выиграть «Локомотиву» для получения Кубка Гагарина? Простое объяснение

В финале Кубка Гагарина «Локомотив» борется за победу с «Ак Барсом». Команды уже провели четыре матча, и сейчас счет в серии равный — 2-2.

У читателей 76.RU, которые не очень хорошо знакомы с правилами плей-офф КХЛ, возникли вопросы: сколько всего матчей может быть в финальной серии и когда пройдет последняя игра?

По правилам плей-офф КХЛ, команды играют до четырех побед. Это значит, что серия может завершиться уже после четырех матчей, если одна из команд выиграет все игры подряд. Но если соперники продолжают набирать победы поровну, назначаются дополнительные встречи. Максимально в серии может быть семь матчей.

Первые две игры финала прошли 11 и 13 мая в Ярославле. Затем команды встретились 15 и 17 мая в Казани.

Следующие матчи запланированы на 19 (встреча в Ярославле) и 21 мая (встреча в Казани). Если после них счет в серии останется равным, решающая, седьмая игра пройдет 23 мая в Ярославле.

