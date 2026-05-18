Российские гимнастки выступят в новом статусе: что изменится для спортсменов

Послабления коснулись пяти видов спорта

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики World Gymnastics решил допустить российских спортсменов к международным стартам с национальным флагом и гимном. Об этом 18 мая сообщила Федерация гимнастики России (ФГР).

Новые правила распространяются на все пять видов спорта, которые входят в ФГР: спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

Президент ФГР Олег Белозеров поблагодарил главу World Gymnastics Моринари Ватанабэ за последовательную позицию и поддержку принципов открытого спорта.

«Это важный шаг к укреплению единства мирового гимнастического сообщества», — заявил Белозеров.

Первыми под российским флагом выступят акробаты: в мае — июне пройдут этапы Кубка мира в Болгарии и Азербайджане. В июне соревнования по аэробике примут Азербайджан и Китай, а в сентябре состоится чемпионат мира в Испании.

Батутисты выйдут на старт в июне — июле на Кубках мира в Швейцарии и Португалии. Художественные гимнастки выступят в конце июня на Кубке вызова в Румынии, в июле — на Кубке мира в Милане, а в августе — на чемпионате мира в Германии. Спортивные гимнасты представят страну на чемпионате мира в Нидерландах в октябре.