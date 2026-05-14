Сын эмигранта из Астрахани поведет Канаду за реваншем: фавориты и расписание чемпионата мира по хоккею

Турнир стартует 15 мая Источник: пресс-служба IIHF

С 15 по 31 мая в Швейцарии будет проходить 89-й чемпионат мира по хоккею. Турнир она должна была принять в 2020-м году, но тогда его отменили из-за коронавируса.

Редакция 161.RU рассказывает о главных фаворитах чемпионата мира и публикует расписание матчей.

Где пройдет

Финал пройдет на арене в Цюрихе Источник: пресс-служба IIHF

89-й чемпионат мира по хоккею примут швейцарские города Цюрих и Фрибур. В последний раз турнир в этой альпийской стране проходил 17 лет назад.

Состав групп и формат

В турнире примут участие 16 команд — они разбиты на две группы. Сборные, занявшие 1–4 места, выйдут в плей-офф. Худшие представители групп покинут элитный дивизион.

Группа A

США;

Финляндия;

Швейцария;

Латвия;

Германия;

Австрия;

Великобритания;

Венгрия.

Группа Б

Канада;

Италия;

Швеция;

Дания;

Чехия;

Словакия;

Норвегия;

Словения.

Расписание турнира

Источник: пресс-служба IIHF

15 мая

17:20. Группа A. Финляндия — Германия;

17:20. Группа B. Канада — Швеция;

21:20. Группа A. США — Швейцария;

21:20. Группа B. Чехия — Дания.

16 мая

13:20. Группа A. Великобритания — Австрия;

13:20. Группа B. Словакия — Норвегия;

17:20. Группа A. Венгрия — Финляндия;

17:20. Группа B. Италия — Канада;

21:20. Группа A. Швейцария — Латвия;

21:20. Группа B. Словения — Чехия.

17 мая

13:20. Группа A. Великобритания — США;

13:20. Группа B. Италия — Словакия;

17:20. Группа A. Австрия — Венгрия;

17:20. Группа B. Дания — Швеция;

21:20. Группа A. Германия — Латвия;

21:20. Группа B. Норвегия — Словения.

18 мая

17:20. Группа A. Финляндия — США;

17:20. Группа B. Канада — Дания;

21:20. Группа A. Германия — Швейцария;

21:20. Группа B. Швеция — Чехия.

19 мая

17:20. Группа A. Латвия — Австрия;

17:20. Группа B. Италия — Норвегия;

21:20. Группа A. Венгрия — Великобритания;

21:20. Группа B. Словения — Словакия.

20 мая

17:20. Группа A. Австрия — Швейцария;

17:20. Группа B. Чехия — Италия;

21:20. Группа A. США — Германия;

21:20. Группа B. Швеция — Словения.

21 мая

17:20. Группа A. Латвия — Финляндия;

17:20. Группа B. Канада — Норвегия;

21:20. Группа A. Швейцария — Великобритания;

21:20. Группа B. Дания — Словакия.

22 мая

17:20. Группа A. Германия — Венгрия;

17:20. Группа B. Канада — Словения;

21:20. Группа A. Финляндия — Великобритания;

21:20. Группа B. Швеция — Италия.

23 мая

13:20. Группа A. Латвия — США;

13:20. Группа B. Дания — Словения;

17:20. Группа A. Швейцария — Венгрия;

17:20. Группа B. Словакия — Чехия;

21:20. Группа A. Австрия — Германия;

21:20. Группа B. Норвегия — Швеция.

24 мая

17:20. Группа A. Великобритания — Латвия;

17:20. Группа B. Дания — Италия;

21:20. Группа A. Финляндия — Австрия;

21:20. Группа B. Словакия — Канада.

25 мая

17:20. Группа A. США — Венгрия;

17:20. Группа B. Чехия — Норвегия;

21:20. Группа A. Германия — Великобритания;

21:20. Группа B. Словения — Италия.

26 мая

13:20. Группа A. Венгрия — Латвия;

13:20. Группа B. Норвегия — Дания;

17:20. Группа A. США — Австрия;

17:20. Группа B. Швеция — Словакия;

21:20. Группа A. Швейцария — Финляндия;

21:20. Группа B. Чехия — Канада.

28 мая

17:20. Четвертьфинал 1;

17:20. Четвертьфинал 2;

21:20. Четвертьфинал 3;

21:20. Четвертьфинал 2.

30 мая

16:20. Полуфинал 1;

21:00. Полуфинал 2.

31 мая

16:30. Матч за третье место;

21:20. Финал

Сын эмигранта из Астрахани будет руководить Канадой

Источник: пресс-служба Федерации хоккея Канады

Главным фаворитом турнира будет сборная Канады. «Кленовые листья» приедут в Швейцарию брать реванш за поражение в 1/4 финала от Дании на прошлогоднем чемпионате мира и серебряные медали Олимпиады в Милане — там в решающем матче они уступили американцам.

Главным тренером канадцев будет Миша Донсков — сын эмигранта, переехавшего в 1952-м из Астрахани в Торонто. В его штаб войдет Спенсер Карбери — главный тренер «Вашингтона».

Канадцам удалось привлечь на чемпионат мира несколько звезд. Первыми скрипками будут легендарный 38-летний Сидни Кросби и подающий надежды 19-летний Маклин Селебрини.

Также можно выделить Марка Шайфли, Эвана Бушара, Мэтью Барзала, Райана О’Райлли и Джона Тавареса. Неудача канадцев с таким составом станет настоящей сенсацией.

Без победителей

Источник: пресс-служба IIHF

Сборная США — действующий чемпион мира и победитель Олимпиады. Продолжить свою серию американцам будет невероятно сложно. В Швейцарию приедет лишь один триумфатор Игр в Милане — Мэттью Ткачук.

Из прошлогоднего состава, выигравшего чемпионат мира, в заявку на турнир попали лишь Исаак Ховард и Мэйсон Лорей.

Потеряли тренера

Источник: пресс-служба IIHF

Сборная Швейцария никогда не побеждала на чемпионатах мира, но на двух последних турнирах доходила до финалов.

Десять лет командой руководил командой Патрик Фишер. В апреле 2026-го года он покинул команду из-за нескольких скандалов по решению местной федерации хоккея. Выяснилось, что на Олимпиаду-2022 в Пекине он поехал по поддельному ковидному сертификату. Тренера сначала простили, но уже затем стало известно, что в Швейцарии у него есть штраф за нарушение ПДД. Итог — увольнение тренера, который возглавлял сборную с 2015 года.

Такое решение приняли не все. В Швейцарии даже создали петицию, чтобы оставить тренера. Не изменили решение федерации и подписи более 200 тысяч человек.

Главными звездами команды будут Роман Йоси, Янис Мозер, Нико Хишир, Тимо Майер и Нино Нидеррайтер. Несмотря на сложности, Швейцария считается претендентом на медали.

Кто еще фаворит?

В число претендентов на победу традиционно входят Швеция, Финляндия и Чехия. За финнов на турнире сыграет звездный нападающий «Флориды» с русскими корнями Александр Барков — сезон НХЛ — 2025/26 он пропустил из-за травмы.

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