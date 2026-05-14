Сын эмигранта из Астрахани поведет Канаду за реваншем: фавориты и расписание чемпионата мира по хоккею

С 15 по 31 мая в Швейцарии будет проходить 89-й чемпионат мира по хоккею. Турнир она должна была принять в 2020-м году, но тогда его отменили из-за коронавируса.
Редакция 161.RU рассказывает о главных фаворитах чемпионата мира и публикует расписание матчей.
Где пройдет
89-й чемпионат мира по хоккею примут швейцарские города Цюрих и Фрибур. В последний раз турнир в этой альпийской стране проходил 17 лет назад.
Состав групп и формат
В турнире примут участие 16 команд — они разбиты на две группы. Сборные, занявшие 1–4 места, выйдут в плей-офф. Худшие представители групп покинут элитный дивизион.
Группа A
США;
Финляндия;
Швейцария;
Латвия;
Германия;
Австрия;
Великобритания;
Венгрия.
Группа Б
Канада;
Италия;
Швеция;
Дания;
Чехия;
Словакия;
Норвегия;
Словения.
Расписание турнира
15 мая
17:20. Группа A. Финляндия — Германия;
17:20. Группа B. Канада — Швеция;
21:20. Группа A. США — Швейцария;
21:20. Группа B. Чехия — Дания.
16 мая
13:20. Группа A. Великобритания — Австрия;
13:20. Группа B. Словакия — Норвегия;
17:20. Группа A. Венгрия — Финляндия;
17:20. Группа B. Италия — Канада;
21:20. Группа A. Швейцария — Латвия;
21:20. Группа B. Словения — Чехия.
17 мая
13:20. Группа A. Великобритания — США;
13:20. Группа B. Италия — Словакия;
17:20. Группа A. Австрия — Венгрия;
17:20. Группа B. Дания — Швеция;
21:20. Группа A. Германия — Латвия;
21:20. Группа B. Норвегия — Словения.
18 мая
17:20. Группа A. Финляндия — США;
17:20. Группа B. Канада — Дания;
21:20. Группа A. Германия — Швейцария;
21:20. Группа B. Швеция — Чехия.
19 мая
17:20. Группа A. Латвия — Австрия;
17:20. Группа B. Италия — Норвегия;
21:20. Группа A. Венгрия — Великобритания;
21:20. Группа B. Словения — Словакия.
20 мая
17:20. Группа A. Австрия — Швейцария;
17:20. Группа B. Чехия — Италия;
21:20. Группа A. США — Германия;
21:20. Группа B. Швеция — Словения.
21 мая
17:20. Группа A. Латвия — Финляндия;
17:20. Группа B. Канада — Норвегия;
21:20. Группа A. Швейцария — Великобритания;
21:20. Группа B. Дания — Словакия.
22 мая
17:20. Группа A. Германия — Венгрия;
17:20. Группа B. Канада — Словения;
21:20. Группа A. Финляндия — Великобритания;
21:20. Группа B. Швеция — Италия.
23 мая
13:20. Группа A. Латвия — США;
13:20. Группа B. Дания — Словения;
17:20. Группа A. Швейцария — Венгрия;
17:20. Группа B. Словакия — Чехия;
21:20. Группа A. Австрия — Германия;
21:20. Группа B. Норвегия — Швеция.
24 мая
17:20. Группа A. Великобритания — Латвия;
17:20. Группа B. Дания — Италия;
21:20. Группа A. Финляндия — Австрия;
21:20. Группа B. Словакия — Канада.
25 мая
17:20. Группа A. США — Венгрия;
17:20. Группа B. Чехия — Норвегия;
21:20. Группа A. Германия — Великобритания;
21:20. Группа B. Словения — Италия.
26 мая
13:20. Группа A. Венгрия — Латвия;
13:20. Группа B. Норвегия — Дания;
17:20. Группа A. США — Австрия;
17:20. Группа B. Швеция — Словакия;
21:20. Группа A. Швейцария — Финляндия;
21:20. Группа B. Чехия — Канада.
28 мая
17:20. Четвертьфинал 1;
17:20. Четвертьфинал 2;
21:20. Четвертьфинал 3;
21:20. Четвертьфинал 2.
30 мая
16:20. Полуфинал 1;
21:00. Полуфинал 2.
31 мая
16:30. Матч за третье место;
21:20. Финал
Сын эмигранта из Астрахани будет руководить Канадой
Главным фаворитом турнира будет сборная Канады. «Кленовые листья» приедут в Швейцарию брать реванш за поражение в 1/4 финала от Дании на прошлогоднем чемпионате мира и серебряные медали Олимпиады в Милане — там в решающем матче они уступили американцам.
Главным тренером канадцев будет Миша Донсков — сын эмигранта, переехавшего в 1952-м из Астрахани в Торонто. В его штаб войдет Спенсер Карбери — главный тренер «Вашингтона».
Канадцам удалось привлечь на чемпионат мира несколько звезд. Первыми скрипками будут легендарный 38-летний Сидни Кросби и подающий надежды 19-летний Маклин Селебрини.
Также можно выделить Марка Шайфли, Эвана Бушара, Мэтью Барзала, Райана О’Райлли и Джона Тавареса. Неудача канадцев с таким составом станет настоящей сенсацией.
Без победителей
Сборная США — действующий чемпион мира и победитель Олимпиады. Продолжить свою серию американцам будет невероятно сложно. В Швейцарию приедет лишь один триумфатор Игр в Милане — Мэттью Ткачук.
Из прошлогоднего состава, выигравшего чемпионат мира, в заявку на турнир попали лишь Исаак Ховард и Мэйсон Лорей.
Потеряли тренера
Сборная Швейцария никогда не побеждала на чемпионатах мира, но на двух последних турнирах доходила до финалов.
Десять лет командой руководил командой Патрик Фишер. В апреле 2026-го года он покинул команду из-за нескольких скандалов по решению местной федерации хоккея. Выяснилось, что на Олимпиаду-2022 в Пекине он поехал по поддельному ковидному сертификату. Тренера сначала простили, но уже затем стало известно, что в Швейцарии у него есть штраф за нарушение ПДД. Итог — увольнение тренера, который возглавлял сборную с 2015 года.
Такое решение приняли не все. В Швейцарии даже создали петицию, чтобы оставить тренера. Не изменили решение федерации и подписи более 200 тысяч человек.
Главными звездами команды будут Роман Йоси, Янис Мозер, Нико Хишир, Тимо Майер и Нино Нидеррайтер. Несмотря на сложности, Швейцария считается претендентом на медали.
Кто еще фаворит?
В число претендентов на победу традиционно входят Швеция, Финляндия и Чехия. За финнов на турнире сыграет звездный нападающий «Флориды» с русскими корнями Александр Барков — сезон НХЛ — 2025/26 он пропустил из-за травмы.
Где смотреть
Матчи чемпионата мира покажет «Матч ТВ».