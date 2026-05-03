Как похудеть к лету за месяц? Тренер по йоге назвала топ-5 эффективных асан

Асану Уттхитта Паршваконасана называют еще позой вытянутого бокового угла. Она сжигает жир в области таза и вокруг талии, а также улучшает перистальтику кишечника и обеспечивает слаженную работу выделительной системы.

Как выполнить асану

Поясницу важно держать плоской и удлинять мышцы задней поверхности бедер. Чтобы выровнять грудную клетку, ее нужно направить вверх и увести назад. Главное в асане — хорошо растянуть тело.

«Вытягивайте каждый участок тела, концентрируясь на его задней поверхности, в особенности на позвоночнике. Удлиняйте позвоночник, приводя в движение каждый позвонок и ребра. У вас должно появиться ощущение, что даже кожа натягивается и удлиняется», — отметила Анна Новосёлова.

Оставайтесь в этой позе от 30 секунд до одной минуты. Дышите равномерно и глубоко.