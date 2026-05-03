Как похудеть к лету за месяц? Тренер по йоге назвала топ-5 эффективных асан

Йога — это не только путь к внутренней гармонии, но и способ держать тело в форме. Как никогда вовремя, ведь до лета остался всего лишь месяц! Ярославский преподаватель йоги Анна Новосёлова из студии «Для души» (ГАСАН ГРУП) назвала топ-5 упражнений для быстрого похудения к лету.
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Асана — физическое положение в йоге, которое работает как инструмент тренировки, заставляя сосредоточить ум через работу с телом.
Уттхитта Паршваконасана
Асану Уттхитта Паршваконасана называют еще позой вытянутого бокового угла. Она сжигает жир в области таза и вокруг талии, а также улучшает перистальтику кишечника и обеспечивает слаженную работу выделительной системы.
Как выполнить асану
Поясницу важно держать плоской и удлинять мышцы задней поверхности бедер. Чтобы выровнять грудную клетку, ее нужно направить вверх и увести назад. Главное в асане — хорошо растянуть тело.
«Вытягивайте каждый участок тела, концентрируясь на его задней поверхности, в особенности на позвоночнике. Удлиняйте позвоночник, приводя в движение каждый позвонок и ребра. У вас должно появиться ощущение, что даже кожа натягивается и удлиняется», — отметила Анна Новосёлова.
Оставайтесь в этой позе от 30 секунд до одной минуты. Дышите равномерно и глубоко.
Вирабхадрасана I
Поза Вирабхадрасана I (поза Воина I) сжигает жир в области таза и бедер.
Как выполнить асану
В позе важно обратить внимание на положение колена — оно должно находиться на одной линии с пяткой и не выходить за лодыжку.
«Удлиняйте левую ногу и подтяните левое колено. Лицо, грудная клетка и правое колено направлены в одну и ту же сторону, в которую смотрит правая стопа. Удлините позвоночник от самого копчика», — обратила внимание мастер по йоге.
Задержаться в такой позе нужно на 20–30 секунд. Не стоит забывать и о дыхании — стараемся сохранить спокойный ритм. Повторить на другой ноге.
Ардха Матсиендрасана
Асана Ардха Матсиендрасана (упрощенный вариант) переводится с санскрита как «Половинная поза мудреца Матсиендры». Это отличное средство от лишнего жира в области живота. Такая поза благотворно воздействует на кишечник.
Как выполнить асану
Сделав скручивание, держите взгляд поверх своего плеча. Старайтесь сохранять спокойное дыхание. Звучит нетрудно, но в начале с этим могут возникнуть сложности.
«Во время скручивания диафрагма зажимается, из-за чего дыхание поначалу будет коротким и частым. Это не должно внушать вам опасения, со временем вы научитесь в этой асане сохранять нормальный ритм дыхания», — предупредила Анна Новосёлова.
Пребывайте в этом положении от 30 секунд до одной минуты.
Уткатасана
Чтобы летом блистать в платьях, йога поможет сделать ноги стройнее и подтянутее. Для этого можно не просто приседать, а выполнять одну из асан — Уткатасана. Такая поза даже помогает исправить незначительные деформации в ногах.
Присядьте и зафиксируйтесь на 15–20 секунд. Бедра в этот момент держите параллельно полу. Не сутультесь и втягивайте грудную клетку как можно глубже, стараясь при этом сохранить нормальный ритм дыхания.
Триконасана
Завершающая поза для похудения — Триконасана или поза треугольника.
«Триконасана — асана красивых и стройных ног. Она исправляет незначительные деформации ног и дает возможность мышцам развиваться равномерно», — рассказала Анна Новосёлова.
Сосредоточьтесь на дыхании. Здесь важно дышать равномерно и глубоко. Поставьте ноги шире плеч. В асане важно, чтобы задняя поверхность ног, таз и задняя поверхность грудной клетки находились на одной линии.
Направьте взгляд на большой палец поднятой вверх руки. Останьтесь в таком положении от 30 секунд до одной минуты.
«Следите, чтобы правое колено было втянутым. Для этого подтягивайте вверх коленную чашечку и выравнивайте колено так, чтобы оно смотрело в сторону пальцев правой ноги», — обратила внимание Анна Новосёлова.
Оставайтесь в этом положении от 30 секунд до 1 минуты. Дышите равномерно и глубоко.
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