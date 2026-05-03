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Спорт Эксперт Как похудеть к лету за месяц? Тренер по йоге назвала топ-5 эффективных асан

Как похудеть к лету за месяц? Тренер по йоге назвала топ-5 эффективных асан

Мастер из Ярославля дала полезную информацию для коротких тренировок

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Асаны из йоги для похудения к лету | Источник: Анна НовосёловаАсаны из йоги для похудения к лету | Источник: Анна Новосёлова

Асаны из йоги для похудения к лету

Источник:

Анна Новосёлова

Йога — это не только путь к внутренней гармонии, но и способ держать тело в форме. Как никогда вовремя, ведь до лета остался всего лишь месяц! Ярославский преподаватель йоги Анна Новосёлова из студии «Для души» (ГАСАН ГРУП) назвала топ-5 упражнений для быстрого похудения к лету.

Расстилайте коврики прямо у себя дома! Много времени это не займет, зато эффект гарантирован.

Асана — физическое положение в йоге, которое работает как инструмент тренировки, заставляя сосредоточить ум через работу с телом.

  1. Уттхитта Паршваконасана
  2. Вирабхадрасана I
  3. Ардха Матсиендрасана
  4. Уткатасана
  5. Триконасана
1

Уттхитта Паршваконасана

Асану Уттхитта Паршваконасана называют еще позой вытянутого бокового угла. Она сжигает жир в области таза и вокруг талии, а также улучшает перистальтику кишечника и обеспечивает слаженную работу выделительной системы.

Как выполнить асану

Поясницу важно держать плоской и удлинять мышцы задней поверхности бедер. Чтобы выровнять грудную клетку, ее нужно направить вверх и увести назад. Главное в асане — хорошо растянуть тело.

«Вытягивайте каждый участок тела, концентрируясь на его задней поверхности, в особенности на позвоночнике. Удлиняйте позвоночник, приводя в движение каждый позвонок и ребра. У вас должно появиться ощущение, что даже кожа натягивается и удлиняется», — отметила Анна Новосёлова.

Оставайтесь в этой позе от 30 секунд до одной минуты. Дышите равномерно и глубоко.

Важно расправить грудную клетку | Источник: Анна НовосёловаВажно расправить грудную клетку | Источник: Анна Новосёлова

Важно расправить грудную клетку

Источник:

Анна Новосёлова

Задержитесь в асане хотя бы на 30 секунд | Источник: Анна НовосёловаЗадержитесь в асане хотя бы на 30 секунд | Источник: Анна Новосёлова

Задержитесь в асане хотя бы на 30 секунд

Источник:

Анна Новосёлова

2

Вирабхадрасана I

Поза Вирабхадрасана I (поза Воина I) сжигает жир в области таза и бедер.

Как выполнить асану

В позе важно обратить внимание на положение колена — оно должно находиться на одной линии с пяткой и не выходить за лодыжку.

«Удлиняйте левую ногу и подтяните левое колено. Лицо, грудная клетка и правое колено направлены в одну и ту же сторону, в которую смотрит правая стопа. Удлините позвоночник от самого копчика», — обратила внимание мастер по йоге.

Задержаться в такой позе нужно на 20–30 секунд. Не стоит забывать и о дыхании — стараемся сохранить спокойный ритм. Повторить на другой ноге.

Асана отлично сжигает жир на бедрах | Источник: Анна НовосёловаАсана отлично сжигает жир на бедрах | Источник: Анна Новосёлова

Асана отлично сжигает жир на бедрах

Источник:

Анна Новосёлова

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Ардха Матсиендрасана

Асана Ардха Матсиендрасана (упрощенный вариант) переводится с санскрита как «Половинная поза мудреца Матсиендры». Это отличное средство от лишнего жира в области живота. Такая поза благотворно воздействует на кишечник.

Как выполнить асану

Сделав скручивание, держите взгляд поверх своего плеча. Старайтесь сохранять спокойное дыхание. Звучит нетрудно, но в начале с этим могут возникнуть сложности.

«Во время скручивания диафрагма зажимается, из-за чего дыхание поначалу будет коротким и частым. Это не должно внушать вам опасения, со временем вы научитесь в этой асане сохранять нормальный ритм дыхания», — предупредила Анна Новосёлова.

Пребывайте в этом положении от 30 секунд до одной минуты.

Асана не так проста, как может показаться на первый взгляд | Источник: Анна НовосёловаАсана не так проста, как может показаться на первый взгляд | Источник: Анна Новосёлова

Асана не так проста, как может показаться на первый взгляд

Источник:

Анна Новосёлова

Сосредоточьтесь на своем дыхании | Источник: Анна НовосёловаСосредоточьтесь на своем дыхании | Источник: Анна Новосёлова

Сосредоточьтесь на своем дыхании

Источник:

Анна Новосёлова

4

Уткатасана

Чтобы летом блистать в платьях, йога поможет сделать ноги стройнее и подтянутее. Для этого можно не просто приседать, а выполнять одну из асан — Уткатасана. Такая поза даже помогает исправить незначительные деформации в ногах.

Присядьте и зафиксируйтесь на 15–20 секунд. Бедра в этот момент держите параллельно полу. Не сутультесь и втягивайте грудную клетку как можно глубже, стараясь при этом сохранить нормальный ритм дыхания.

Асана для стройных ног | Источник: Анна НовосёловаАсана для стройных ног | Источник: Анна Новосёлова

Асана для стройных ног

Источник:

Анна Новосёлова

Попробуйте продержаться в таком положении 15 секунд | Источник: Анна НовосёловаПопробуйте продержаться в таком положении 15 секунд | Источник: Анна Новосёлова

Попробуйте продержаться в таком положении 15 секунд

Источник:

Анна Новосёлова

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Триконасана

Завершающая поза для похудения — Триконасана или поза треугольника.

«Триконасана — асана красивых и стройных ног. Она исправляет незначительные деформации ног и дает возможность мышцам развиваться равномерно», — рассказала Анна Новосёлова.

Сосредоточьтесь на дыхании. Здесь важно дышать равномерно и глубоко. Поставьте ноги шире плеч. В асане важно, чтобы задняя поверхность ног, таз и задняя поверхность грудной клетки находились на одной линии.

Направьте взгляд на большой палец поднятой вверх руки. Останьтесь в таком положении от 30 секунд до одной минуты.

«Следите, чтобы правое колено было втянутым. Для этого подтягивайте вверх коленную чашечку и выравнивайте колено так, чтобы оно смотрело в сторону пальцев правой ноги», — обратила внимание Анна Новосёлова.

Оставайтесь в этом положении от 30 секунд до 1 минуты. Дышите равномерно и глубоко.

Обратите внимание на положение колен | Источник: Анна НовосёловаОбратите внимание на положение колен | Источник: Анна Новосёлова

Обратите внимание на положение колен

Источник:

Анна Новосёлова

Делайте глубокие вдохи и выдохи | Источник: Анна НовосёловаДелайте глубокие вдохи и выдохи | Источник: Анна Новосёлова

Делайте глубокие вдохи и выдохи

Источник:

Анна Новосёлова

Ранее мы рассказывали о трех эффективных асанах, которые помогут быстро избавиться от отеков, а вместе с ними и от парочки лишних сантиметров на животе.

Чтобы добиться хороших результатов в сбрасывании лишних килограммов, стоит придерживаться и правильного питания вместе с балансом КБЖУ (калорий, белков, жиров и углеводов). Подробнее об этом рассказала 76.RU врач-нутрициолог Светлана Игнатьева из Ярославля.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
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Комментарии
2
Гость
3 мая, 16:59
почему керамический зуб дороже керамического унитаза
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Гость
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