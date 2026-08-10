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Политика Верховный суд снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму: в чем причина

Верховный суд снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму: в чем причина

Заседание длилось около девяти часов

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Фракция собирается обжаловать решение | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUФракция собирается обжаловать решение | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Фракция собирается обжаловать решение

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Судья Верховного суда РФ Вячеслав Кириллов принял решение о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. Заседание прошло сегодня, 10 августа. Иск подала партия «Родина».

«Верховный суд РФ решил: административный иск партии „Родина“ удовлетворить. Отменить регистрацию федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы 9-го созыва, выдвинутого партией „Яблоко“. Решение может быть обжаловано в течение пяти дней со дня его принятия. Отмена регистрации партии означает, что она не будет участвовать в выборах в Государственную думу 9-го созыва», — сказал судья.

На самом заседании, которое длилось около девяти часов, требование снять партию с выборов поддержал представитель Генпрокуратуры. Также Росфинмониторинг уведомил ЦИК, что в списке «Яблока» на выборах есть кандидаты, получавшие иностранное финансирование, пишут наши коллеги из MSK1.RU.

«Получив копию иска, ЦИК изучила данный вопрос и направила запрос в органы финансового мониторинга. 7 августа в ЦИК поступил ответ: имеется информация, что в составе федерального списка „Яблока“ и среди контрагентов есть лица, получавшие денежные средства из иностранных источников», — приводит заявление представителя ЦИК ТАСС.

В ответ лидер «Яблока» Николай Рыбаков сообщил, что иностранное финансирование партии на сумму 16 900 рублей оказалось переводами от граждан России, находящихся за рубежом и оформивших пожертвования партии с нарушениями. Средства из сомнительных и анонимных источников партия вернула, добавил он.

В пресс-службе «Яблока» уже заявили, что будут обжаловать решение Верховного суда.

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Ксения Клочкова
Корреспондент отдела власть
Яблоко Партия Выборы Госдума
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Комментарии
26
Гость
12 часов
Это провластные ивработяры раскудахтались. Сразу видно, методичка подошла.
Гость
14 часов
Отстранили чисто по формальным признакам, а шуму от пол процента столько, как будто их большинство. Впрочем, они на это способны с 1993 года.
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Гость
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