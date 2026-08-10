НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

облачно, дождь

ощущается как +15

5 м/c,

ю-з.

 749мм 88%
Подробнее
0 Пробки
USD 82,37
EUR 95,18
Массовый мор рыбы
Как купить идеальную квартиру
Почему трамвайные пути ржавые
Ремонт на Кирова
Школьный квест для родителей
Обрушится гроза с градом
Закупка школьной формы
Военные учения
Жизнь в бараке
Происшествия Мощное землетрясение произошло в Колумбии: есть погибшие и десятки пострадавших — кадры разрушений

Мощное землетрясение произошло в Колумбии: есть погибшие и десятки пострадавших — кадры разрушений

Власти пытаются оценить ущерб

299
Не все здания выдержали толчки | Источник: Weather Monitor / XНе все здания выдержали толчки | Источник: Weather Monitor / X

Не все здания выдержали толчки

Источник:

Weather Monitor / X

На западе Колумбии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4. Толчки ощущались в столице Боготе, а также в соседних странах Эквадоре и Венесуэле. Появились первые данные о пострадавших и погибших.

«Только что мы пережили серьезное сейсмическое событие в департаменте Чоко. Хотя эпицентр находился в Сан-Хосе-дель-Пальмар, в столице Кибдо есть раненые и серьезные повреждения зданий. Мы уже проводим оценку ущерба, чтобы подготовить первый официальный отчет», — написала губернатор колумбийского департамента Чоко Нубия Кордова в соцсети. X

Источник:

Susana De Leon / X

По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения составила 7,4, очаг залегал на глубине 107 километров. Колумбийская геологическая служба первоначально оценила магнитуду в 6,7, однако затем пересмотрела значение до 7,4. В зоне возможного воздействия сильных толчков проживает около двух миллионов человек.

Источник:

Alerta Mundial / X

Только в городе Манисалес погибли 12 человек. Также появляются сообщения о 40 пострадавших. Точное количество жертв стихии пока неизвестно.

В ряде городов, включая Мансалес и Кали, обрушились фасады зданий, разрушены несколько десятков домов. В шести аэропортах на западе Колумбии временно прекратили полеты.

Источник:

Weather Monitor / X

Спустя некоторое время после основного толчка в том же районе зафиксировали афтершок магнитудой 4,6. По данным Национального подразделения по управлению рисками бедствий Колумбии и USGS, угрозы цунами нет.

Источник:

Weather Monitor / X

Власти департамента Чоко уже приступили к восстановительным работам, в Кибдо развернули временные пункты помощи для пострадавших. По словам губернатора, ущерб оценивается как значительный.

Обновлено (18:56 мск):

Число погибших в Колумбии в результате землетрясения увеличилось до 24 человек. Среди них есть дети, написал губернатор департамента Валье-дель-Каука Дильян Франсиска в X. По меньшей мере 100 человек числятся пропавшими без вести в городе Манисалес, передает радиостанция BluRadio.

Российский союз туриндустрии сообщил, что обращений от туристов из России в связи с землетрясением не поступало. Посольство РФ в Колумбии выясняет информацию о возможных пострадавших российских гражданах.

Обновлено (19:30 мск):

Число погибших в результате землетрясения выросло до 55, сообщает радиостанция BluRadio.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Колумбия Землетрясение Афтершок
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Нет некрасивых городов, есть недофинансированные». Путешественники проехали 2000 километров по Уралу на машине — стоило ли оно того
Екатерина Литкевич
Мнение
«И покатился я по жизни босяцкой»: как Колобка превратили в уголовника — отзыв на обсуждаемый фильм
Марина Рыбалкина
Заместитель главного редактора 161.RU
Мнение
«За неделю две ночи были страшные»: туристка рассказала об отдыхе в Крыму
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора 63.RU
Мнение
«Покупаешь кота в мешке»: предприниматель рассказала, как на самом деле устроен бизнес со складами дешевых товаров
Наталья Шорохова
Открыла кофейную точку на деньги соцразвития
Мнение
Как вернуть деньги после закрытия ипотеки? Эксперт назвала способ, о котором знают далеко не все
Анна Ермакова
Рекомендуем