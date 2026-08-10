Мощное землетрясение произошло в Колумбии: есть погибшие и десятки пострадавших — кадры разрушений

Не все здания выдержали толчки Источник: Weather Monitor / X

На западе Колумбии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4. Толчки ощущались в столице Боготе, а также в соседних странах Эквадоре и Венесуэле. Появились первые данные о пострадавших и погибших.

«Только что мы пережили серьезное сейсмическое событие в департаменте Чоко. Хотя эпицентр находился в Сан-Хосе-дель-Пальмар, в столице Кибдо есть раненые и серьезные повреждения зданий. Мы уже проводим оценку ущерба, чтобы подготовить первый официальный отчет», — написала губернатор колумбийского департамента Чоко Нубия Кордова в соцсети. X

Источник: Susana De Leon / X

По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения составила 7,4, очаг залегал на глубине 107 километров. Колумбийская геологическая служба первоначально оценила магнитуду в 6,7, однако затем пересмотрела значение до 7,4. В зоне возможного воздействия сильных толчков проживает около двух миллионов человек.

Источник: Alerta Mundial / X

Только в городе Манисалес погибли 12 человек. Также появляются сообщения о 40 пострадавших. Точное количество жертв стихии пока неизвестно.

В ряде городов, включая Мансалес и Кали, обрушились фасады зданий, разрушены несколько десятков домов. В шести аэропортах на западе Колумбии временно прекратили полеты.

Источник: Weather Monitor / X

Спустя некоторое время после основного толчка в том же районе зафиксировали афтершок магнитудой 4,6. По данным Национального подразделения по управлению рисками бедствий Колумбии и USGS, угрозы цунами нет.

Источник: Weather Monitor / X

Власти департамента Чоко уже приступили к восстановительным работам, в Кибдо развернули временные пункты помощи для пострадавших. По словам губернатора, ущерб оценивается как значительный.

Обновлено (18:56 мск):

Число погибших в Колумбии в результате землетрясения увеличилось до 24 человек. Среди них есть дети, написал губернатор департамента Валье-дель-Каука Дильян Франсиска в X. По меньшей мере 100 человек числятся пропавшими без вести в городе Манисалес, передает радиостанция BluRadio.

Российский союз туриндустрии сообщил, что обращений от туристов из России в связи с землетрясением не поступало. Посольство РФ в Колумбии выясняет информацию о возможных пострадавших российских гражданах.

Обновлено (19:30 мск):