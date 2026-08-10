Важно хорошо просушить: как хранить чеснок и лук, чтобы не потерять урожай, — три главных правила

Лук нужно сушить на солнце, а чеснок, наоборот, в тени Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Чеснок и лук к началу августа уже выкопаны, и самое время задуматься, как сохранить полученный урожай. Без правильной подготовки отправлять их на хранение не стоит. Важно не только качественно просушить лук и чеснок, но и создать определенные условия. Разбираемся во всех нюансах вместе с агрономом.

Для того чтобы не потерять урожай чеснока и лука, нужно следовать трем главным правилам. Во-первых, качественно их просушить. Во-вторых, правильно подготовить к хранению. И, конечно, создать нужные условия по температуре и влажности.

Как сушить чеснок и лук

Чеснок нужно сушить, сохраняя корни, стрелку и листья в течение как минимум месяца после выкопки.

«Чеснок сушат только вертикально, причем в тени, в месте с хорошим проветриванием. В течение месяца будет идти отток питательных веществ от стрелки и листьев, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Лук же сушат на солнце, также сохраняя перо и корни. Как можно чаще выносите его из помещения на просушку».

Важно, чтобы шелуха лука начала блестеть перед уборкой на постоянное место хранения.

Как подготовить чеснок и лук к хранению

У лука стоит обрезать только корни Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Обрезать чеснок нужно только после полного пересыхания корневой шейки и пера. Сверху над головкой нужно оставить 3–4 сантиметра. В случае с луком стоит срезать только корни, а высохшее перо оставить.

«Аккуратно оботрите от засохшей грязи головки и сортируйте урожай. Он должен быть здоровым, без пятен и повреждений, — напомнила агроном. — Не должно быть плесени и трещин».

После финальной обрезки стоит еще на неделю отправить на сушку и чеснок, и лук в темном, но хорошо проветриваемом помещении, чтобы убедиться в целостности урожая.

Как хранить чеснок и лук

Чеснок и лук можно хранить в ящиках или заплести их в косы с помощью перьев Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Хранить чеснок и лук можно в погребе или в квартире. Минимум за месяц до того, как первый урожай отправится на хранение, стены в погребе нужно побелить и убрать из помещения весь мусор. Все стеллажи либо тщательно помыть, либо заменить. При повышенной влажности на пол погреба можно высыпать свежие опилки.

«Оптимальная температура для хранения — 0…+4 градуса. Влажность должна быть около 65–75%, не выше. Если будет выше, урожай начнет гнить, — предупредила Людмила Шубина. — Нельзя допускать и температуры ниже -3 градусов. В этом случае лук может подмерзнуть».

Снизить влажность в погребе могут открытые вёдра с крупным древесным углем или негашеной известью. Чеснок и лук можно хранить в ящиках или заплести их в косы с помощью перьев.

Нельзя размещать чеснок и лук рядом с картофелем и свеклой, так как эти культуры активно испаряют влагу. Лучше поставить ящики на верхние полки или рядом с тыквами и кабачками.

Хранить чеснок и лук в квартире лучше в самом прохладном месте, но не на балконе. Идеальная температура — около +18…+22 градусов.

«Нельзя класть их в полиэтиленовые пакеты или заматывать без доступа воздуха. Не стоит хранить лук и чеснок в холодильнике, — объяснила специалист. — Не ставьте ящики рядом с плитой или батареями, в местах, где на них будут падать прямые солнечные лучи».

Если всё же поставить ящики на балкон, температура не должна опускаться ниже 0 градусов. Лучше хранить урожай в кладовке или коридоре.