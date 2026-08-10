Российский пловец Илья Бородин установил новый рекорд в Европе и завоевал золото в Париже

4 года назад он получил золото за заплыв в Будапеште Источник: Федерация водных видов спорта России

На чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже, российский 23-летний пловец Илья Бородин занял первое место в финале на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

Спортсмен финишировал за 4 минуты 8,17 секунды. Это стало новым рекордом чемпионатов Европы. Предыдущий держался с 2008 года — тогда венгр Ласло Чех преодолел дистанцию за 4 минуты 9,59 секунды.

Вторым в заплыве стал итальянец Альберто Раццетти, он отстал от лидера на 2,23 секунды. Бронзовая награда досталась британцу Максу Личфилду, который финишировал позже россиянина на 3,41 секунды.

Для Ильи Бородина эта награда стала второй в карьере на чемпионатах Европы. До этого он завоевал золото в 2021 году в Будапеште, когда также выступал на дистанции 400 метров комплексным плаванием. В 2025 году в той же дисциплине пловец получил бронзовую медаль на чемпионате мира в Сингапуре.