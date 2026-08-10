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Спорт Российский пловец Илья Бородин установил новый рекорд в Европе и завоевал золото в Париже

Российский пловец Илья Бородин установил новый рекорд в Европе и завоевал золото в Париже

Рассказываем, как он выступил в финале чемпионата

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4 года назад он получил золото за заплыв в Будапеште | Источник: Федерация водных видов спорта России4 года назад он получил золото за заплыв в Будапеште | Источник: Федерация водных видов спорта России

4 года назад он получил золото за заплыв в Будапеште

Источник:

Федерация водных видов спорта России

На чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже, российский 23-летний пловец Илья Бородин занял первое место в финале на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

Спортсмен финишировал за 4 минуты 8,17 секунды. Это стало новым рекордом чемпионатов Европы. Предыдущий держался с 2008 года — тогда венгр Ласло Чех преодолел дистанцию за 4 минуты 9,59 секунды.

Вторым в заплыве стал итальянец Альберто Раццетти, он отстал от лидера на 2,23 секунды. Бронзовая награда досталась британцу Максу Личфилду, который финишировал позже россиянина на 3,41 секунды.

Для Ильи Бородина эта награда стала второй в карьере на чемпионатах Европы. До этого он завоевал золото в 2021 году в Будапеште, когда также выступал на дистанции 400 метров комплексным плаванием. В 2025 году в той же дисциплине пловец получил бронзовую медаль на чемпионате мира в Сингапуре.

Чемпионат Европы по водным видам спорта начался в Париже 31 июля и продлится до 16 августа. Российские атлеты участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе, без использования национальной символики.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Чемпионат Европы Спорт Плавание Пловец Золото
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