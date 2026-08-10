Кухонный шкаф и холодильник — это ошибка. Как надолго сохранить свежим урожай картошки

Промывать от земли дачный картофель перед хранением не нужно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Картофель может быть и гарниром, и закуской, и начинкой для пирога. Его обожают дети, этот продукт довольно легко готовить. Всё это заставляет дачников активно выращивать картошку, чтобы в конце лета собрать богатый урожай, рассказывает «Доктор Питер».

Хорошо, если у вас есть погреб, чтобы потом хранить дачные овощи. Еще один проверенный вариант — теплый гараж недалеко от дома, там тоже отлично хранятся картофель, морковь и лук. Но как сохранить урожай в квартире? Многие складируют картошку либо в холодильнике, либо в кухонном шкафу. Оба варианта — это ошибка, говорят эксперты.

Эксперт в области кулинарии Марандия Райт предлагает простой и рабочий способ для хранения картошки. Всё, что вам потребуется, — это большая картонная коробка или же деревянный ящик.

Разбираем метод по шагам.

Если вы купили картофель в магазине, то сразу же достаньте его из пластикового пакета. Дачный картофель лучше привозить в ведре или любой другой емкости, которая хорошо проветривается. Положите на дно ящика или коробки старую газету. Сверху положите картофель — его не надо промывать от земли. Если картофель был влажный, обязательно его просушите. Будет отлично, если между клубнями останется пространство для создания воздушной подушки. Это защитит урожай от плесени и гнили. Сверху положите газету, а потом еще картофель. Укладывайте так всё слоями. Уберите ящик или коробку в сухое, темное и хорошо проветриваемое место.

Лайфхак для дачников: когда повезете картошку домой, прихватите немного земли, в которой она росла. Если вы будете чуть-чуть присыпать каждый слой почвой, то так картофель сохранится еще лучше.

Помните, что картошке нужна умеренная прохлада, а также воздух и сухость. В холодильнике может быть слишком холодно, иногда там скапливается конденсат, что приводит к быстрой порче урожая.

Кухонный шкаф — это тоже не всегда наилучшее решение. Зачастую там слишком тепло и влажно, что создает идеальные условия для размножения плесени и грибка.

Ранее мы рассказывали, как хранить чеснок и лук в квартире: лучше разместить их в самом прохладном месте, но не на балконе. Идеальная температура — около +18…+22 градуса.

Нельзя класть их в полиэтиленовые пакеты или заматывать без доступа воздуха. Не стоит хранить лук и чеснок в холодильнике. Не ставьте ящики рядом с плитой или батареями, в местах, где на них будут падать прямые солнечные лучи.