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Здоровье Кухонный шкаф и холодильник — это ошибка. Как надолго сохранить свежим урожай картошки

Кухонный шкаф и холодильник — это ошибка. Как надолго сохранить свежим урожай картошки

Простые правила, чтобы клубни не сгнили за пару недель

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Промывать от земли дачный картофель перед хранением не нужно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПромывать от земли дачный картофель перед хранением не нужно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Промывать от земли дачный картофель перед хранением не нужно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Картофель может быть и гарниром, и закуской, и начинкой для пирога. Его обожают дети, этот продукт довольно легко готовить. Всё это заставляет дачников активно выращивать картошку, чтобы в конце лета собрать богатый урожай, рассказывает «Доктор Питер».

Хорошо, если у вас есть погреб, чтобы потом хранить дачные овощи. Еще один проверенный вариант — теплый гараж недалеко от дома, там тоже отлично хранятся картофель, морковь и лук. Но как сохранить урожай в квартире? Многие складируют картошку либо в холодильнике, либо в кухонном шкафу. Оба варианта — это ошибка, говорят эксперты.

Эксперт в области кулинарии Марандия Райт предлагает простой и рабочий способ для хранения картошки. Всё, что вам потребуется, — это большая картонная коробка или же деревянный ящик.

Разбираем метод по шагам.

  1. Если вы купили картофель в магазине, то сразу же достаньте его из пластикового пакета. Дачный картофель лучше привозить в ведре или любой другой емкости, которая хорошо проветривается.

  2. Положите на дно ящика или коробки старую газету.

  3. Сверху положите картофель — его не надо промывать от земли.

  4. Если картофель был влажный, обязательно его просушите.

  5. Будет отлично, если между клубнями останется пространство для создания воздушной подушки. Это защитит урожай от плесени и гнили.

  6. Сверху положите газету, а потом еще картофель. Укладывайте так всё слоями.

  7. Уберите ящик или коробку в сухое, темное и хорошо проветриваемое место.

Лайфхак для дачников: когда повезете картошку домой, прихватите немного земли, в которой она росла. Если вы будете чуть-чуть присыпать каждый слой почвой, то так картофель сохранится еще лучше.

Помните, что картошке нужна умеренная прохлада, а также воздух и сухость. В холодильнике может быть слишком холодно, иногда там скапливается конденсат, что приводит к быстрой порче урожая.

Кухонный шкаф — это тоже не всегда наилучшее решение. Зачастую там слишком тепло и влажно, что создает идеальные условия для размножения плесени и грибка.

Ранее мы рассказывали, как хранить чеснок и лук в квартире: лучше разместить их в самом прохладном месте, но не на балконе. Идеальная температура — около +18…+22 градуса.

Нельзя класть их в полиэтиленовые пакеты или заматывать без доступа воздуха. Не стоит хранить лук и чеснок в холодильнике. Не ставьте ящики рядом с плитой или батареями, в местах, где на них будут падать прямые солнечные лучи.

Если всё же поставить ящики на балкон, температура не должна опускаться ниже 0 градусов. Лучше хранить урожай в кладовке или коридоре.

ПО ТЕМЕ
Софья Хромова
Картофель Урожай Дача
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