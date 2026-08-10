«У тебя большое сердце»: неожиданный поступок Иды Галич тронул всех участников шоу «Большой куш»

Ведущая проекта намекнула на сюрприз, о котором все узнают в следующей серии Источник: Кадр из 6-й серии шоу «Большой куш» (+16) на ТНТ

В шоу «Большой куш» резко изменили правила игры, когда участники уже добрались практически до экватора проекта. В шестой серии создатели реалити решили спутать все карты игрокам, возможно, чтобы сломить влияние большой коалиции, которая с самого начала сама определяла, кто из пар уйдет домой.

Ведущие проекта Павел Воля и Ляйсан Утяшева ввели в игру «золотую карту». Она, в отличие от «черной», не выгоняет участников с проекта, а дает возможность изменить состав пары. На правах победителей прошлой серии комик Иван Пышненко и ясновидящая Лина Джебисашвили сами решали, кому эта карта достанется. После долгих переговоров они решили, что всем будет лучше, если «золотая метка» останется в их коалиции — так они по-прежнему смогут влиять на ход игры.

Карты обмена боялись все участники Источник: Кадр из 6-й серии шоу «Большой куш» (+16) на ТНТ

В результате конверт с картой обнаружили у себя Ида и Алан Галич. Это решение их расстроило, поэтому пара на индивидуальных испытаниях особенно сильно старалась победить, чтобы поменяться чемоданчиками обратно.

На завтраке Лина проболталась паре Екатерины Гордон и Светланы Сильваши, что деньги у них. Поэтому им нужно было срочно что-то предпринять. Таким образом, уже для двух пар результат малых игр был принципиально важен.

Но удача была на стороне только одной. На этом испытании участникам предстояло на скорость отсортировать мячи по цветам, не уронив их и не перепутав. Одна ошибка — и всё сначала.

Команда Глюкозы проиграла Источник: Кадр из 6-й серии шоу «Большой куш» (+16) на ТНТ

Но и в этой миссии первыми оказались Иван Пышненко и Лина Джебисашвили. Им удалось спрятать деньги у своих союзников — актеров Даниэля Вегаса и Маргариты Дьяченковой.

Олимпийский чемпион не жалел свою жену в этом испытании. Она даже в шутку сказала: «Он был палачом» Источник: Кадр из 6-й серии шоу «Большой куш» (+16) на ТНТ

На больших испытаниях участников отвезли в парк аттракционов. Там им предстояло поиграть в необычный тир: в центре движущегося колеса размещали кого-то одного из пары, а второй должен был бросать мячи с краской в отделения с наибольшим баллом. Сумма выбитых очков и есть результат. Тот, кто занимает первое место в турнирной таблице, меняется чемоданами последними, и это дает преимущество.

В этой игре лучше всех показали себя Даниэль Вегас и Маргарита Дьяченкова. Своей победой они обезопасили себя от карты обмена.

На церемонии обмена чемоданами участники понимали, что «черной метки» в этой серии нет, а значит, никто не уйдет. Но как будет продолжаться игра после получения карты обмена? Ведущие лишь улыбались и не давали никаких разъяснений.

Никто из игроков не хотел, чтобы разбивали их пару. Поэтому Ида и Алан Галич хоть и договаривались со своей коалицией, что метку получит Глюкоза с дочерью, приняли для себя нелегкое решение и оставили ее у себя.

— Это всё потому, что у тебя очень большое сердце, — прокомментировал Алан Галич поступок сестры.

Ида Галич удивила всех участников тем, что оставила метку себе, а не передала ее кому-то, как договаривались Источник: Кадр из 6-й серии шоу «Большой куш» (+16) на ТНТ