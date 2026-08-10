Крымский экс-депутат пытался закопать у себя во дворе мертвую школьницу: детали преступления

В Крыму задержали экс-депутата, который пытался закопать у себя во дворе тело девочки. В отношении 64-летнего мужчины возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по республике.
Как сообщают «Известия», ранее обвиняемый был депутатом сельсовета Джанкойского района Крыма. Следствие установило, что 7 августа он предоставил школьнице газовый баллончик бытового назначения. Девочка употребила его содержимое и потеряла сознание, после чего скончалась от острого отравления веществом.
Мужчина испугался наказания за смерть ребенка и оттащил тело на задний двор своего участка. Там он вырыл яму, чтобы закопать погибшую. Довести задуманное до конца фигурант не успел из-за прибытия полицейских, которые искали пропавшего ребенка.
Следователи и криминалисты осмотрели место преступления и назначили экспертизы для выяснения причины смерти школьницы. Экс-депутата задержали, его обвиняют в вовлечении несовершеннолетней в антиобщественные действия и неумышленном причинении ей смерти (п. «в» ч. 3 ст. 151, ч. 1 ст. 109 УК РФ). На время расследования мужчину отправили в СИЗО на два месяца.
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