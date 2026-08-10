НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

облачно, дождь

ощущается как +15

5 м/c,

ю-з.

 749мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 82,37
EUR 95,18
Массовый мор рыбы
Как купить идеальную квартиру
Почему трамвайные пути ржавые
Ремонт на Кирова
Школьный квест для родителей
Обрушится гроза с градом
Закупка школьной формы
Военные учения
Жизнь в бараке
Криминал Крымский экс-депутат пытался закопать у себя во дворе мертвую школьницу: детали преступления

Крымский экс-депутат пытался закопать у себя во дворе мертвую школьницу: детали преступления

Мужчину отправили в СИЗО на несколько месяцев

692
Крымчанин не успел закопать тело из-за приезда полиции | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUКрымчанин не успел закопать тело из-за приезда полиции | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Крымчанин не успел закопать тело из-за приезда полиции

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Крыму задержали экс-депутата, который пытался закопать у себя во дворе тело девочки. В отношении 64-летнего мужчины возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по республике.

Как сообщают «Известия», ранее обвиняемый был депутатом сельсовета Джанкойского района Крыма. Следствие установило, что 7 августа он предоставил школьнице газовый баллончик бытового назначения. Девочка употребила его содержимое и потеряла сознание, после чего скончалась от острого отравления веществом.

Мужчина испугался наказания за смерть ребенка и оттащил тело на задний двор своего участка. Там он вырыл яму, чтобы закопать погибшую. Довести задуманное до конца фигурант не успел из-за прибытия полицейских, которые искали пропавшего ребенка.

Следователи и криминалисты осмотрели место преступления и назначили экспертизы для выяснения причины смерти школьницы. Экс-депутата задержали, его обвиняют в вовлечении несовершеннолетней в антиобщественные действия и неумышленном причинении ей смерти (п. «в» ч. 3 ст. 151, ч. 1 ст. 109 УК РФ). На время расследования мужчину отправили в СИЗО на два месяца.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Яма Погибший Школьница Крым Преступление
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
10 августа, 21:36
А что,знатный депутат!
JayroslavMudryi

Достижения

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

Написать 500 комментариев

Словесный поток

Словесный поток

Написать 1000 комментариев

10 августа, 19:54
хотел совратить!! опять все скрывают
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Аналоговая жизнь — вот что нам нужно». Почему новые блокбастеры проваливаются, а повторы старых фильмов собирают полные залы
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Финал не совпал с ожиданиями»: стоит ли смотреть фильм «Старый орел» на большом экране — честная рецензия
Надежда Губарь
Мнение
«Покупаешь кота в мешке»: предприниматель рассказала, как на самом деле устроен бизнес со складами дешевых товаров
Наталья Шорохова
Открыла кофейную точку на деньги соцразвития
Мнение
Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день
Анастасия Филимонова
Мнение
Как вернуть деньги после закрытия ипотеки? Эксперт назвала способ, о котором знают далеко не все
Анна Ермакова
Рекомендуем