Крымский экс-депутат пытался закопать у себя во дворе мертвую школьницу: детали преступления

Крымчанин не успел закопать тело из-за приезда полиции Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Крыму задержали экс-депутата, который пытался закопать у себя во дворе тело девочки. В отношении 64-летнего мужчины возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по республике.

Как сообщают «Известия», ранее обвиняемый был депутатом сельсовета Джанкойского района Крыма. Следствие установило, что 7 августа он предоставил школьнице газовый баллончик бытового назначения. Девочка употребила его содержимое и потеряла сознание, после чего скончалась от острого отравления веществом.

Мужчина испугался наказания за смерть ребенка и оттащил тело на задний двор своего участка. Там он вырыл яму, чтобы закопать погибшую. Довести задуманное до конца фигурант не успел из-за прибытия полицейских, которые искали пропавшего ребенка.