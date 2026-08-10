«Они все были заражены»: в деле о перевале Дятлова появились новые зацепки

В тайне перевала Дятлова появляются новые подробности Источник: Perevaldyatlova.ru

Тайное завещание советского следователя и жестокая инсценировка КГБ — новые откровения перевернули расследование гибели группы Дятлова. Что на самом деле произошло на склоне горы Холатчахль, почему удушающий газ из военной капсулы заставил студентов кромсать палатку и как ликвидаторы имитировали следы замерзающих туристов на снегу — разбираемся в техногенной версии, которая заставила заговорить о тайне перевала Дятлова с новой силой.

«Трупы были цвета красного кирпича»

Без малого 70 лет поисковики и исследователи бьются над разгадкой гибели группы Дятлова в уральских горах, и каждая версия заставляет посмотреть на ситуацию с новой стороны. Не так давно говорили, что студентов отравили, а теперь появились другие подробности громкого дела — их озвучили в программе «Малахов» (16+).

На этот раз речь идет об испытании нового вооружения. Исследователи нашли очевидцев, которые работали в той же местности, где были дятловцы, и уверяют, что видели огненный шар, а родственники туристов вспоминают, что тела погибших были кирпичного цвета, что свидетельствует о химических ожогах.

Произошедшее на перевале Дятлова унесло жизни девяти человек Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Так, историк спецслужб и полковник контрразведки Николай Лузан общался с геологом Эдуардом Ходорченко, который работал недалеко от места гибели группы Дятлова в феврале 1959 года. Мужчина рассказал, как однажды отдыхал после смены, как вдруг увидел в окне «большой-большой красный шар», а вскоре после этого в небе начали летать самолеты.

— Потом через несколько дней сообщают нам, что пропали студенты. Ищут их, манси начинают таскать, что они ножами палатку порезали. А потом, когда поиски начались, самолетов не было, не летали, — говорит Ходорченко. — Я много летал и знаком с картами у пилотов. Красный квадрат вот в районе — полеты запрещены. Тогда была версия такая, что испытывали какую-то бомбу, уничтожающую кислород в воздухе. Я сейчас вспоминаю всё это, связываю вместе. Мое глубокое убеждение, что это катастрофа, связанная с разработкой новой военной техники.

Об испытании оружия говорит и Александр Шевченко — внучатый племяник одного из дятловцев Александра Колеватова. Другие версии в его семье даже не рассматривали.

— Тетя Вера (сестра Александра Колеватова. — Прим. ред.) рассказывала всегда только одну версию: что это было испытание оружия. Те же самые шары — откуда они взялись? Плюс еще рассказывала, что видела трупы, и они были цвета красного кирпича. И она как химик говорила, что это свидетельствует о том, что это именно химические ожоги. Возможно, или окислитель, или топливо было разлито, — говорит Шевченко.

«Они все были заражены»

О военных испытания новейшего типа вооружения говорит и Виктор Иосифович. Этот человек называет себя близким другом прокурора Бориса Чудного, которому следователь Лев Иванов перед смертью завещал предать огласке истинные причины гибели туристов. По его словам, эпицентром событий стала территория, известная как долина Дикого Гуся, — именно там произошел мощный контролируемый взрыв специальной капсулы.

Сразу после детонации в зону поражения выдвинулся отряд военных. В задачу спецслужб входил оперативный сбор проб воздуха, грунта и местной воды, чтобы оценить эффективность и последствия применения секретного оружия.

По словам Виктора Иосифовича, у военных, которые отправились на поиски дятловцев, с собой были сумки с противогазами, что наводит на некоторые мысли Источник: кадр из программы «Малахов» (16+), «Россия 1», 2026 год

Продвигаясь по заданному маршруту и поднимаясь на склон горы Холатчахль, солдаты заметили в темноте тусклый огонек. Подойдя ближе, они наткнулись на лагерь свердловских студентов. Палатка дятловцев уже была жестоко изрезана изнутри, но самих ребят поблизости не оказалость — лагерь был абсолютно пуст.

Виктор Иосифович утверждает, что КГБ сработал молниеносно. Сразу после ЧП спецслужбы провели масштабную спецоперацию по полной дезактивации и очистке всей прилегающей территории, чтобы уничтожить любые зацепки.

— Когда произошло это ужасное событие, то КГБ приняла меры по очистке территории от следов. Всё это они убрали, — говорит Виктор Иосифович. — Других жертв, кроме туристов, не было. А смерть животных была. Там и росомахи, и медведи, и олени. Они всё очищали, и всех зверей бросали в ручей, чтобы быстрее разложились. Так что вблизи этого места никого, ничего нет.

Куда именно вывезли и где утилизировали зараженные обломки, свидетель сказать затрудняется. Но добавляет, что когда капсула взрывалась, была цепная реакция.

— И порошок, который оставался на одеждах туристов, это выпадание вещества после взрыва в осадок. То есть они все были заражены радиацией, — уверяет мужчина.

Председатель правления Фонда памяти группы Дятлова Алексей Коськин отправился на кладбища, где похоронены дятловцы, чтобы измерить уровень радиации на их могилах. На месте захоронения Георгия Кривонищенко дозиметр показал 18 микрорентген в час.

Радиационный фон на могиле Георгия Кривонищенко оказался выше, чем на земле неподалеку Источник: кадр из программы «Малахов» (16+), «Россия 1», 2026 год

— Это в пределах фона, это неопасно, — заверил Коськин.

Для сравнения специалист положил дозиметр на землю в другом месте — тот показал 6 микрорентген в час. На могиле Золотарева — 12. Такой же эксперимент Алексей Коськин провел на Михайловском кладбище, где похоронена основная часть дятловцев. У могилы Николая Тибо-Брильона дозиметр показал 15 микрорентген в час. На земле подальше — 6.

— Выводы здесь делать сложно, но какие-то размышления имеют место быть, — отметил Коськин.

«Погиб при странных обстоятельствах»

Кроме того, Алексей Коськин рассказал о судьбе летчика Геннадия Патрушева, который участвовал в поиске группы Дятлова с самолета и одним из первых нашел палатку и тела. Летчик активно включился в работу и до последнего пытался выяснить, что случилось на перевале Дятлова. Но так и не довел начатое до конца.

— К большому сожалению, в мае 1961 года, через два года после трагедии, Геннадий Патрушев разбился на самолете. Его жена утверждает, что он погиб при странных обстоятельствах. Он полетел не на своем самолете — ему дали другой, и там была неисправность. По словам вдовы, его специально послали на неисправном самолете. И он из этого полета не вернулся, — рассказал Коськин.

Вскоре после гибели Патрушева не стало его друга — капитана КГБ Сергея Мишарина, который помогал летчику в поисках. Мишарин покончил с собой.

— Достаточно странно, что оба эти человека, по свидетельству их друзей и близких, активно занимались этой темой и практически одновременно их не стало, — отмечает Коськин.

Тайна гибели группы Дятлова до сих пор не дает покоя исследователям Источник: кадр из программы «Малахов» (16+), «Россия 1», 2026 год

Уже в наше время исследователь-путешественник Владимир Рыкшин провел экспедицию в поисках самолета летчика Патрушева. Узнав от одного из местных жителей, что недалеко от места гибели дятловцев есть остатки самолета, он с коллегами отправился туда.