Тела пропавшей семьи Усольцевых не найдут, но не всё так просто: спасатель оценил шансы

Шансов обнаружить тела пропавшей семьи Усольцевых, если они погибли, больше нет. Такое мнение высказал экс-спасатель Юрий Раилко, участвовавший в поисках осенью прошлого года.
«Уже бы нашли. С собаками же искали», — сказал Раилко в беседе с ТАСС.
По его словам, для обнаружения тел прошло слишком много времени. Что касается версии о нападении медведя, эксперт подчеркнул, что в таком случае останки нашли бы во время предыдущих поисков.
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье Красноярского края в сентябре 2025 года. Прошло несколько этапов поисков семьи. Следов или останков найти не удалось.
Точный маршрут, по которому семья планировала идти в поход, неизвестен. Изначально следователи отрабатывали три версии исчезновения Усольцевых: несчастный случай, криминальная версия и побег.
Старший сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов верит, что семья до сих пор находится в лесу. Также он не исключает, что они могли сбежать. С телефонного номера супругов пропавших поступило аудиосообщение, рассказал исследователь и друг семьи Валентин Дегтерев. Однако есть сомнения, что его записал реальный человек, а не искусственный интеллект.