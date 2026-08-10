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Происшествия Тела пропавшей семьи Усольцевых не найдут, но не всё так просто: спасатель оценил шансы

Тела пропавшей семьи Усольцевых не найдут, но не всё так просто: спасатель оценил шансы

Одна из ключевых версий исчезновения терпит поражение

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С момента пропажи семьи прошел почти год | Источник: Ирина Усольцева / Vk.ruС момента пропажи семьи прошел почти год | Источник: Ирина Усольцева / Vk.ru

С момента пропажи семьи прошел почти год

Источник:

Ирина Усольцева / Vk.ru

Шансов обнаружить тела пропавшей семьи Усольцевых, если они погибли, больше нет. Такое мнение высказал экс-спасатель Юрий Раилко, участвовавший в поисках осенью прошлого года.

«Уже бы нашли. С собаками же искали», — сказал Раилко в беседе с ТАСС.

По его словам, для обнаружения тел прошло слишком много времени. Что касается версии о нападении медведя, эксперт подчеркнул, что в таком случае останки нашли бы во время предыдущих поисков.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье Красноярского края в сентябре 2025 года. Прошло несколько этапов поисков семьи. Следов или останков найти не удалось.

Точный маршрут, по которому семья планировала идти в поход, неизвестен. Изначально следователи отрабатывали три версии исчезновения Усольцевых: несчастный случай, криминальная версия и побег.

Старший сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов верит, что семья до сих пор находится в лесу. Также он не исключает, что они могли сбежать. С телефонного номера супругов пропавших поступило аудиосообщение, рассказал исследователь и друг семьи Валентин Дегтерев. Однако есть сомнения, что его записал реальный человек, а не искусственный интеллект.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Усольцевы Поиск Красноярский край Побег Спасатель
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Комментарии
1
Гость
10 августа, 15:38
Нужны версии всех спасатетлей.
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Гость
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