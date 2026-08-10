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Город «Что-то прорвало»: в Ярославле улица превратилась в реку из-за коммунальной аварии. Видео

«Что-то прорвало»: в Ярославле улица превратилась в реку из-за коммунальной аварии. Видео

Жители многоэтажки остались без воды

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В Ярославле затопило улицу | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramВ Ярославле затопило улицу | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

В Ярославле затопило улицу

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

Утром 10 августа одна из улиц в Заволжском районе Ярославля превратилась в реку из-за коммунальной аварии. Как рассказали очевидцы в соцсетях, затопило дорогу в районе дома № 13 по улице Космонавтов. Судя по видео с места событий, вода стремительный поток идет из люка.

«Что-то прорвало», — прокомментировал автор видео.

Как уточнили 76.RU в «Водоканале», специалисты выехали на место для обследования сети.

В Ярославле затопило одну из улиц

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

«АО „ЯВК“ выполняет работы по ликвидации аварийной ситуации на сетях холодного водоснабжения. Отсутствует водоснабжение по адресу ул. Космонавтов, д. 13. Альтернативное водоснабжение (стендер) размещено с торца дома», — прокомментировали в «Водоканале».

Ранее ярославцы рассказывали, что в некоторых домах в Брагине все еще нет горячей воды.

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Мы объясняли, зачем отключают горячую воду и почему озвученные ранее сроки могут отличаться. К слову, в городе идет подготовка к новому отопительному сезону.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Коммунальная авария Потоп
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Комментарии
51
Гость
10 августа, 19:37
Если вода снаружи есть значит в трубе точно есть 👍👍
Гость
10 августа, 18:23
Без воды плохо, но ребята из Водоканала делают всё возможное
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Гость
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