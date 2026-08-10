«Что-то прорвало»: в Ярославле улица превратилась в реку из-за коммунальной аварии. Видео

Утром 10 августа одна из улиц в Заволжском районе Ярославля превратилась в реку из-за коммунальной аварии. Как рассказали очевидцы в соцсетях, затопило дорогу в районе дома № 13 по улице Космонавтов. Судя по видео с места событий, вода стремительный поток идет из люка.
«Что-то прорвало», — прокомментировал автор видео.
Как уточнили 76.RU в «Водоканале», специалисты выехали на место для обследования сети.
«АО „ЯВК“ выполняет работы по ликвидации аварийной ситуации на сетях холодного водоснабжения. Отсутствует водоснабжение по адресу ул. Космонавтов, д. 13. Альтернативное водоснабжение (стендер) размещено с торца дома», — прокомментировали в «Водоканале».
Ранее ярославцы рассказывали, что в некоторых домах в Брагине все еще нет горячей воды.
Мы объясняли, зачем отключают горячую воду и почему озвученные ранее сроки могут отличаться. К слову, в городе идет подготовка к новому отопительному сезону.