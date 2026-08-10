«Что-то прорвало»: в Ярославле улица превратилась в реку из-за коммунальной аварии. Видео

В Ярославле затопило улицу Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Утром 10 августа одна из улиц в Заволжском районе Ярославля превратилась в реку из-за коммунальной аварии. Как рассказали очевидцы в соцсетях, затопило дорогу в районе дома № 13 по улице Космонавтов. Судя по видео с места событий, вода стремительный поток идет из люка.

«Что-то прорвало», — прокомментировал автор видео.

Как уточнили 76.RU в «Водоканале», специалисты выехали на место для обследования сети.

В Ярославле затопило одну из улиц Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

«АО „ЯВК“ выполняет работы по ликвидации аварийной ситуации на сетях холодного водоснабжения. Отсутствует водоснабжение по адресу ул. Космонавтов, д. 13. Альтернативное водоснабжение (стендер) размещено с торца дома», — прокомментировали в «Водоканале».

Ранее ярославцы рассказывали, что в некоторых домах в Брагине все еще нет горячей воды.