«Как можно быть такой красивой?» Екатерина Климова взволновала всех видео в бикини

Екатерина Климова давно заслужила статус одной из самых харизматичных и востребованных актрис России, а теперь еще и видео в бикини опубликовала Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Актриса Екатерина Климова в очередной раз доказала, что время над ней абсолютно не властно. Ее свежие кадры с мальдивского побережья взорвали социальные сети и заставили поклонников затаить дыхание.

Позирующая на белоснежном песке у самой кромки прибоя 48-летняя звезда продемонстрировала невероятно подтянутую, точеную фигуру в дерзком огненно-красном бикини.

Это видео актриса подписала: «Знай свое место, женщина!»

Яркий алый цвет выигрышно подчеркнул золотистый загар актрисы, а безупречные пропорции, рельефный пресс и стройные ноги заставили подписчиков усомниться в законах генетики. Особый шарм кадрам придала изящная татуировка на бедре, которая кокетливо проглядывала из-под завязок купальника.

Актриса успешно совмещает плотный гастрольный график, съемки в кино, воспитание детей и пляжный отдых Источник: klimova___ekaterina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пляжный выход Екатерины Климовой восхитил фанатов. Опубликованные снимки мгновенно собрали тысячи восторженных комментариев. Интернет-пользователи в один голос называют актрису «женщиной, которая забыла постареть», главной русалкой отечественного кинематографа и морской богиней.

— Что за морская богиня? — комментирует подписчица Климовой Наташа Крутова.

— Красивая, умная, шикарная! Всё в Екатерине совершенно! — пишет Галина Трушникова.

— Это вообще как, это вот так можно быть такой красивой? — восхищается еще одна подписчица. — Вы просто богиня.

— Нет больше таких красавиц в российском кино. И не было никогда, — считает поклонник актрисы Александр Музданов.

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Глядя на это видео, сложно поверить, что Екатерина Климова — мама четверых детей, а ее старшей дочери уже за двадцать. Сама актриса не раз признавалась, что за ее внешним видом стоит дисциплина и искренняя любовь к себе.

Звезда не изнуряет себя тяжелыми весами. Вместо этого она выбирает пилатес, плавание и регулярную домашнюю гимнастику. Она тщательно следит за водным балансом и качеством питания, исключая пищевой «мусор», но не загоняя себя в жесткие рамки депрессивных диет. Но главный секрет ее молодости, по словам актрисы, совсем в другом.