«Добро пожаловать в ад!» Нонна Гришаева раскрыла подробности съемок в «Папиных дочках»

За обезоруживающей улыбкой актрисы скрываются те еще испытания Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Роль мамы в культовом ситкоме «Папины дочки» (12+) принесла Нонне Гришаевой всенародную любовь, но мало кто знает, через какой профессиональный кошмар ей пришлось пройти на съемочной площадке. В эфире «Шоу Воли» (16+) актриса впервые откровенно рассказала, почему ее первый рабочий день начался с пугающего пророчества Андрея Леонова, как популярный сериал превратился для звезд в изнурительный конвейер, сколько сцен приходилось выдавать под прицелом камер ежедневно и с кем из экранных дочек артистка дружит до сих пор.

По сюжету персонаж Гришаевой (мама Людмила Васнецова) внезапно возвращается в семью из Канады, после чего герой Андрея Леонова (отец) должен собраться и уехать. Чтобы сцена выглядела убедительно, актрисе было важно наладить личный контакт с экранным супругом прямо перед мотором.

Когда Гришаева зашла в гримерку познакомиться, Леонов сидел на гриме невероятно счастливым, поскольку для него это был финальный съемочный день перед затяжным перерывом. Нонна представилась и напомнила, что будет играть маму, бросившую его с пятью дочками. В ответ на это Леонов обернулся и с улыбкой произнес свою пророческую фразу: «Добро пожаловать в ад!»

— И он так поворачивается и говорит: «Добро пожаловать в ад!» Почему? Я думаю, как так? Ну через какое-то время я поняла почему, — рассказала актриса.

Смысл слов дошел до нее очень быстро, как только начался рабочий процесс. По ее признанию, съемки ситкома проходили в бешеном, изнурительном темпе. В день актрисе приходилось играть минимум по 12 сцен, а в пиковые дни нагрузка возрастала до 15 съемочных сцен в сутки.

Нонна отметила, что именно после этого осознала, почему Леонов так искренне радовался своим «проводам» со съемочной площадки. Тем не менее актриса добавила, что проект принес ей много хорошего: например, после окончания съемок у нее сохранились очень теплые и близкие отношения с экранной дочкой Елизаветой Арзамасовой.