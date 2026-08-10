«Уже приступил к тренировкам»: ярославский «Локомотив» заключил контракт с хоккеистом из Беларуси

29-летний Степан Фальковский заключил контракт на год с ярославским «Локомотивом». Защитник уже приступил к тренировкам с командой. Об этом официально заявил клуб.
«Прошлые два сезона Степан играл за казанский „Ак Барс“, в минувшем чемпионате и плей-офф за 72 матча суммарно набрал 15 очков (2 гола + 13 передач), блокировал 139 бросков и заработал показатель полезности +19», — рассказали в ХК «Локомотив».
Сам Степан Фальковский родом из Беларуси. За пять лет он провел на льду 304 игры, забил 27 шайб и сделал 61 передачу. В КХЛ игрок выступал за минское «Динамо», а также питерский «СКА» и казанский «Ак Барс». Всего в лиге он сыграл 348 матчей.
«Добро пожаловать в Ярославль», — поздравили хоккеиста с переходом в новый клуб в самом «Локомотиве».
Напомним, среди новичков в основном составе команды — канадец-холостяк Джованни Фьоре.
Ранее стало известно и о заключении пробного контракта с 19-летним Лукой Крыловым. Контракт с молодым хоккеистом действует до 31 августа 2026 года. Он числится в команде как защитник, при этом в основном составе спортсмен не указан.
Также мы опубликовали расписание матчей. Ознакомиться с предстоящими играми можно в этом материале.