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Спорт «Уже приступил к тренировкам»: ярославский «Локомотив» заключил контракт с хоккеистом из Беларуси

«Уже приступил к тренировкам»: ярославский «Локомотив» заключил контракт с хоккеистом из Беларуси

Соглашение рассчитано на один год

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Степан Фальковский будет играть за ярославский «Локомотив» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Хоккейный клуб «Локомотив» / TelegramСтепан Фальковский будет играть за ярославский «Локомотив» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram

Степан Фальковский будет играть за ярославский «Локомотив»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram

29-летний Степан Фальковский заключил контракт на год с ярославским «Локомотивом». Защитник уже приступил к тренировкам с командой. Об этом официально заявил клуб.

«Прошлые два сезона Степан играл за казанский „Ак Барс“, в минувшем чемпионате и плей-офф за 72 матча суммарно набрал 15 очков (2 гола + 13 передач), блокировал 139 бросков и заработал показатель полезности +19», — рассказали в ХК «Локомотив».

Сам Степан Фальковский родом из Беларуси. За пять лет он провел на льду 304 игры, забил 27 шайб и сделал 61 передачу. В КХЛ игрок выступал за минское «Динамо», а также питерский «СКА» и казанский «Ак Барс». Всего в лиге он сыграл 348 матчей.

«Добро пожаловать в Ярославль», — поздравили хоккеиста с переходом в новый клуб в самом «Локомотиве».

Напомним, среди новичков в основном составе команды — канадец-холостяк Джованни Фьоре.

Ранее стало известно и о заключении пробного контракта с 19-летним Лукой Крыловым. Контракт с молодым хоккеистом действует до 31 августа 2026 года. Он числится в команде как защитник, при этом в основном составе спортсмен не указан.

Также мы опубликовали расписание матчей. Ознакомиться с предстоящими играми можно в этом материале.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
ХК Локомотив КХЛ Клуб Защитник
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Комментарии
3
Гость
10 августа, 21:41
Герната верните!Он троих Фальковских стОит!
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Гость
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