Без голоданий и изнурительных тренировок: как избавиться от лишних кило и отеков после Нового года

Тяжесть в животе и отеки — частая проблема после новогодних праздников. Чтобы набраться сил и сбросить пару лишних килограммов, в ход идут самые разные методы: от строгих диет до изнуряющих тренировок. Ярославский преподаватель йогатерапии и хатха-йоги из спорт-центра «С-Спорт» Кира Семенова предложила более безопасный вариант похудения.
«После праздников наша главная задача — восстановить энергию и мягко „запустить“ организм. Здесь на первый план выходят перевернутые позы и наклоны», — рассказала 76.RU инструктор.
Кира Семенова выделила три основные позы, которые помогут убрать лишние сантиметры на животе:
Адхо Мукха Шванасана
Классическая поза, в которой тело образует треугольник. Следим за дыханием, оно должно быть глубокое и ровное. Выполняем от 30 секунд до 1–2 минут. Можно «прошагать» ногами, сгибая колени поочередно.
Риски и меры предосторожности:
Разрыв подколенного сухожилия. Держите колени слегка согнутыми, пока не расслабятся мышцы задней поверхности бедра.
Туннельный синдром запястья и боли в запястьях. Упритесь руками в пол, направляя центр ладони вниз и плотно прижимая к поверхности все фаланги пальцев. Большую часть веса распределяйте на большой палец и мизинец.
Переразгиб локтевых суставов. Слегка согните локти, чтобы угол разгиба локтевого сустава составлял не более 180°. Плотно прижимайте ладони к полу и подтягивайте бицепсы от локтя вверх по плечевой кости.
Переразгиб коленных суставов. Слегка согните колени. Подтягивайте коленные чашечки вверх с помощью квадрицепсов. Оторвите пятки от пола и поднимайтесь на носках, пока колени не выпрямятся.
Випарита Карани
Лучшее средство от отеков и усталости ног. Ложимся на спину, ноги поднимаем вверх. Можно опереть таз на болстер или просто лечь перпендикулярно стене. Дыхание очень спокойное, диафрагмальное. Выполняем около 5 минут.
Риски и меры предосторожности:
Боль в запястье. Расположите локти точно под запястьями. Толкайте нижнюю часть тела вверх центром ладони.
Боль в пояснице. Не прогибайтесь в поясничном отделе позвоночника. Вместо этого поднимите корпус выше. Излишний прогиб в пояснице может привести к растяжению подвздошно-поясничных мышц.
Пашчимоттанасана
Садимся с прямыми ногами и наклоняемся корпусом к бедрам. На выдохе стараемся углубить наклон, расслабляя спину. Выполняем 1–2 минуты.
Риски и меры предосторожности:
Травмы поясницы. Не наклоняйтесь слишком глубоко. Держите спину прямой. При наклоне вперед не допускайте напряжения в пояснице и болевых ощущений в задних мышцах бедра. Избегайте скручивания в поясничном отделе при наклоне вперед.
Мышцы, которые укрепляются:
подвздошно-поясничные;
квадрицепсы;
большие круглые;
ромбовидные;
подостные;
приводящие мышцы бедра;
подлопаточные (если выполняется с прямой спиной).
Мышцы, которые растягиваются:
задние мышцы бедра;
икроножные и камбаловидные;
задние большеберцовые;
большие и средние ягодичные;
квадратные поясничные.
Как рассказала эксперт, помимо подтянутой фигуры, можно получить еще приятный бонус — избавиться от вредных привычек. Занятия йогой влияют на вкусовые предпочтения. Так, регулярные тренировки могут помочь справиться с тягой к алкоголю и сигаретам, а также пересмотреть свой рацион питания.