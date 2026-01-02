НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Без голоданий и изнурительных тренировок: как избавиться от лишних кило и отеков после Нового года

Без голоданий и изнурительных тренировок: как избавиться от лишних кило и отеков после Нового года

Как привести себя в форму после новогоднего застолья

112
Всего три позы помогут избавиться от лишних килограммов | Источник: Лина Саитова / 116.RUВсего три позы помогут избавиться от лишних килограммов | Источник: Лина Саитова / 116.RU

Всего три позы помогут избавиться от лишних килограммов

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

Тяжесть в животе и отеки — частая проблема после новогодних праздников. Чтобы набраться сил и сбросить пару лишних килограммов, в ход идут самые разные методы: от строгих диет до изнуряющих тренировок. Ярославский преподаватель йогатерапии и хатха-йоги из спорт-центра «С-Спорт» Кира Семенова предложила более безопасный вариант похудения.

«После праздников наша главная задача — восстановить энергию и мягко „запустить“ организм. Здесь на первый план выходят перевернутые позы и наклоны», — рассказала 76.RU инструктор.

Кира Семенова выделила три основные позы, которые помогут убрать лишние сантиметры на животе:

  1. Адхо Мукха Шванасана
  2. Випарита Карани
  3. Пашчимоттанасана
1

Адхо Мукха Шванасана

Базовая и очень эффективная поза | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаБазовая и очень эффективная поза | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Базовая и очень эффективная поза

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Классическая поза, в которой тело образует треугольник. Следим за дыханием, оно должно быть глубокое и ровное. Выполняем от 30 секунд до 1–2 минут. Можно «прошагать» ногами, сгибая колени поочередно.

Риски и меры предосторожности:

  • Разрыв подколенного сухожилия. Держите колени слегка согнутыми, пока не расслабятся мышцы задней поверхности бедра.

  • Туннельный синдром запястья и боли в запястьях. Упритесь руками в пол, направляя центр ладони вниз и плотно прижимая к поверхности все фаланги пальцев. Большую часть веса распределяйте на большой палец и мизинец.

  • Переразгиб локтевых суставов. Слегка согните локти, чтобы угол разгиба локтевого сустава составлял не более 180°. Плотно прижимайте ладони к полу и подтягивайте бицепсы от локтя вверх по плечевой кости.

  • Переразгиб коленных суставов. Слегка согните колени. Подтягивайте коленные чашечки вверх с помощью квадрицепсов. Оторвите пятки от пола и поднимайтесь на носках, пока колени не выпрямятся.

2

Випарита Карани

Поза противопоказана людям с травмами запястьев и шеи | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаПоза противопоказана людям с травмами запястьев и шеи | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Поза противопоказана людям с травмами запястьев и шеи

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Лучшее средство от отеков и усталости ног. Ложимся на спину, ноги поднимаем вверх. Можно опереть таз на болстер или просто лечь перпендикулярно стене. Дыхание очень спокойное, диафрагмальное. Выполняем около 5 минут.

Риски и меры предосторожности:

  • Боль в запястье. Расположите локти точно под запястьями. Толкайте нижнюю часть тела вверх центром ладони.

  • Боль в пояснице. Не прогибайтесь в поясничном отделе позвоночника. Вместо этого поднимите корпус выше. Излишний прогиб в пояснице может привести к растяжению подвздошно-поясничных мышц.

3

Пашчимоттанасана

Поза посложнее, подойдет для продвинутых | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаПоза посложнее, подойдет для продвинутых | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Поза посложнее, подойдет для продвинутых

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Садимся с прямыми ногами и наклоняемся корпусом к бедрам. На выдохе стараемся углубить наклон, расслабляя спину. Выполняем 1–2 минуты.

Риски и меры предосторожности:

  • Травмы поясницы. Не наклоняйтесь слишком глубоко. Держите спину прямой. При наклоне вперед не допускайте напряжения в пояснице и болевых ощущений в задних мышцах бедра. Избегайте скручивания в поясничном отделе при наклоне вперед.

Мышцы, которые укрепляются:

  • подвздошно-поясничные;

  • квадрицепсы;

  • большие круглые;

  • ромбовидные;

  • подостные;

  • приводящие мышцы бедра;

  • подлопаточные (если выполняется с прямой спиной).

Мышцы, которые растягиваются:

  • задние мышцы бедра;

  • икроножные и камбаловидные;

  • задние большеберцовые;

  • большие и средние ягодичные;

  • квадратные поясничные.

Как рассказала эксперт, помимо подтянутой фигуры, можно получить еще приятный бонус — избавиться от вредных привычек. Занятия йогой влияют на вкусовые предпочтения. Так, регулярные тренировки могут помочь справиться с тягой к алкоголю и сигаретам, а также пересмотреть свой рацион питания.

ПО ТЕМЕ
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Гость
2 минуты
Да это очень просто, надо вести разгульный образ жизни - больше гулять.
