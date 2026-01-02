Без голоданий и изнурительных тренировок: как избавиться от лишних кило и отеков после Нового года

Всего три позы помогут избавиться от лишних килограммов Источник: Лина Саитова / 116.RU

Тяжесть в животе и отеки — частая проблема после новогодних праздников. Чтобы набраться сил и сбросить пару лишних килограммов, в ход идут самые разные методы: от строгих диет до изнуряющих тренировок. Ярославский преподаватель йогатерапии и хатха-йоги из спорт-центра «С-Спорт» Кира Семенова предложила более безопасный вариант похудения.

«После праздников наша главная задача — восстановить энергию и мягко „запустить“ организм. Здесь на первый план выходят перевернутые позы и наклоны», — рассказала 76.RU инструктор.

Кира Семенова выделила три основные позы, которые помогут убрать лишние сантиметры на животе:

1 Адхо Мукха Шванасана Базовая и очень эффективная поза Источник: Полина Авдошина / Городские медиа Классическая поза, в которой тело образует треугольник. Следим за дыханием, оно должно быть глубокое и ровное. Выполняем от 30 секунд до 1–2 минут. Можно «прошагать» ногами, сгибая колени поочередно. Риски и меры предосторожности: Разрыв подколенного сухожилия. Держите колени слегка согнутыми, пока не расслабятся мышцы задней поверхности бедра.

Туннельный синдром запястья и боли в запястьях. Упритесь руками в пол, направляя центр ладони вниз и плотно прижимая к поверхности все фаланги пальцев. Большую часть веса распределяйте на большой палец и мизинец.

Переразгиб локтевых суставов. Слегка согните локти, чтобы угол разгиба локтевого сустава составлял не более 180°. Плотно прижимайте ладони к полу и подтягивайте бицепсы от локтя вверх по плечевой кости.

Переразгиб коленных суставов. Слегка согните колени. Подтягивайте коленные чашечки вверх с помощью квадрицепсов. Оторвите пятки от пола и поднимайтесь на носках, пока колени не выпрямятся.











2 Випарита Карани Поза противопоказана людям с травмами запястьев и шеи Источник: Полина Авдошина / Городские медиа Лучшее средство от отеков и усталости ног. Ложимся на спину, ноги поднимаем вверх. Можно опереть таз на болстер или просто лечь перпендикулярно стене. Дыхание очень спокойное, диафрагмальное. Выполняем около 5 минут. Риски и меры предосторожности: Боль в запястье. Расположите локти точно под запястьями. Толкайте нижнюю часть тела вверх центром ладони.

Боль в пояснице. Не прогибайтесь в поясничном отделе позвоночника. Вместо этого поднимите корпус выше. Излишний прогиб в пояснице может привести к растяжению подвздошно-поясничных мышц.











3 Пашчимоттанасана Поза посложнее, подойдет для продвинутых Источник: Полина Авдошина / Городские медиа Садимся с прямыми ногами и наклоняемся корпусом к бедрам. На выдохе стараемся углубить наклон, расслабляя спину. Выполняем 1–2 минуты. Риски и меры предосторожности: Травмы поясницы. Не наклоняйтесь слишком глубоко. Держите спину прямой. При наклоне вперед не допускайте напряжения в пояснице и болевых ощущений в задних мышцах бедра. Избегайте скручивания в поясничном отделе при наклоне вперед. Мышцы, которые укрепляются: подвздошно-поясничные;

квадрицепсы;

большие круглые;

ромбовидные;

подостные;

приводящие мышцы бедра;

подлопаточные (если выполняется с прямой спиной). Мышцы, которые растягиваются: задние мышцы бедра;

икроножные и камбаловидные;

задние большеберцовые;

большие и средние ягодичные;

квадратные поясничные.









