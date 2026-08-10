Финансовые преступления: в Ярославле арестовали бывшего гендиректора крупного завода

Экс-гендиректора Ярославского судостроительного завода отправили в СИЗО Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Бывшего генерального директора Ярославского судостроительного завода Евгения Норенко отправили в СИЗО. Информация об этом появилась на сайте областного суда.

Судя по размещенным данным, Евгения Норенко обвиняют по двум уголовным статьям: ст.285.4 ч.2 п.б УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия» и ст. 160 ч.3 УК РФ «Присвоение или растрата совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Изначально меру пресечения для Норенко избирал Кировский районный суд. Сторона защиты пыталась обжаловать решение, но в Ярославском областном суде 7 августа его оставили в силе. Соответственно, Норенко останется под стражей.

По информации собеседника 76.RU, одним из эпизодов, заинтересовавших правоохранителей, стала покупка дорогостоящей иномарки за счет предприятия. Норенко использовал ее в личных целях.

По данным сервиса «Контур-Фокус» Евгений Норенко заступил в должность генерального директора «Ярославского судостроительного завода» в феврале 2025 года, а покинул ее в июне 2026.

Сейчас Евгений Норенко указан генеральным директором ярославских ООО «Гранд Лидер», ООО «Контакт» и ООО «Биком», полностью принадлежащих Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. Также Норенко руководит ярославским АО «Внешнеэкономическое предприятие Финсудпром».

Напомним, в ночь на 9 августа 2025 года в Санкт-Петербурге затонул морской буксир «Капитан Ушаков». Судно находилось на достройке у причальной стенки «Балтийского завода», которую арендовал собственник — Ярославский судостроительный завод (ЯСЗ). Обошлось без пострадавших, причины происшествия до сих пор официально не названы, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности). Первоначальный материальный ущерб оценили более чем в 1 миллион рублей. Спустя больше десяти месяцев, судно практически полностью подняли.