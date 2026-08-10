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Дороги и транспорт «Очень пахло химией»: ярославцев встревожила обработка железной дороги раствором

«Очень пахло химией»: ярославцев встревожила обработка железной дороги раствором

В СЖД пояснили, зачем это делается

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Безопасен ли химический раствор против борщевика для человека | Источник: Подслушано на Резинотехнике / Vk.comБезопасен ли химический раствор против борщевика для человека | Источник: Подслушано на Резинотехнике / Vk.com

Безопасен ли химический раствор против борщевика для человека

Источник:

Подслушано на Резинотехнике / Vk.com

Ярославцы увидели на путях поезд, распыляющий химические вещества вдоль рельсов. Жители обеспокоились безопасностью состава. Свои догадки автор поста написал в группе «Подслушано на Резинотехнике».

«Сегодня [9 августа] вечером вдоль линии железной дороги со стороны завода ехал состав и поливал химикатами вдоль рельсов от борщевика, наверное. Струя сильная, на фото видно. Очень пахло химией… Не гуляйте с собаками вдоль рельсов, на ногах химия будет, отравятся еще, не дай бог, собачки…» — поделился переживаниями ярославец.

В СЖД на запрос редакции 76.RU подтвердили, что таким способом пути обрабатываются от борщевика. Это необходимая мера безопасности, чтобы трава не росла. Чаще всего такую процедуру проводят по весне.

«Обработка производилась на подъездных путях специальным составом, имеющим сертификат. Состав безопасен для почвы, людей, животных, после обработки растительность засыхает. Закупка этого состава производится централизовано на всю сеть (все железные дороги России. — Прим. ред.)», — рассказали в СЖД.

В организации также напомнили, что пути предназначены только для поездов. Прогуливаться вблизи них может быть опасно.

Ранее эксперты поразмышляли, каковы шансы на запуск скоростных поездов из Москвы в Ярославль. Что они думают о проекте продления ЦТУ — читайте здесь.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Поезд Обработка Борщевик
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Комментарии
53
Гость
13 часов
На пересечении Дзержинского-Громова-Окружная дорога в последнюю неделю сильно пахнет химией лакокрасочного происхождения. По Осташинской тоже запах присутствует.
Гость
14 часов
Правильно, что напомнили про прогулки около ЖД! Как вообще там можно гулять? Других мест у нас нет?!
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Гость
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