«Очень пахло химией»: ярославцев встревожила обработка железной дороги раствором

Безопасен ли химический раствор против борщевика для человека Источник: Подслушано на Резинотехнике / Vk.com

Ярославцы увидели на путях поезд, распыляющий химические вещества вдоль рельсов. Жители обеспокоились безопасностью состава. Свои догадки автор поста написал в группе «Подслушано на Резинотехнике».

«Сегодня [9 августа] вечером вдоль линии железной дороги со стороны завода ехал состав и поливал химикатами вдоль рельсов от борщевика, наверное. Струя сильная, на фото видно. Очень пахло химией… Не гуляйте с собаками вдоль рельсов, на ногах химия будет, отравятся еще, не дай бог, собачки…» — поделился переживаниями ярославец.

В СЖД на запрос редакции 76.RU подтвердили, что таким способом пути обрабатываются от борщевика. Это необходимая мера безопасности, чтобы трава не росла. Чаще всего такую процедуру проводят по весне.

«Обработка производилась на подъездных путях специальным составом, имеющим сертификат. Состав безопасен для почвы, людей, животных, после обработки растительность засыхает. Закупка этого состава производится централизовано на всю сеть (все железные дороги России. — Прим. ред.)», — рассказали в СЖД.

В организации также напомнили, что пути предназначены только для поездов. Прогуливаться вблизи них может быть опасно.