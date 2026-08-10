Ипотеку стало сложнее получить: теперь банки проверяют соцсети и геолокацию

Высокий доход не гарантирует, что банк одобрит нужную сумму на покупку жилья Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Количество одобренных ипотечных заявок заметно снизилось по сравнению с прошлым годом. О причинах и последствиях ужесточения требований рассказал ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

«К середине 2026 года одобрение получают лишь около 50% заявок, тогда как ранее этот показатель превышал 60%», — сообщил Ракута в своем Telegram-канале.

По его словам, банки стали внимательнее оценивать кредитную историю, долговую нагрузку, подтверждение дохода и занятости, использование кредитных карт и рассрочек, первоначальный взнос, а также наличие супруга и необходимость его участия в сделке.

Помимо традиционных критериев, у банков появились новые инструменты проверки. Среди них — анализ соцсетей заемщиков, запрос военного билета и проверка геолокации по номеру телефона.

«Даже высокая официальная зарплата сегодня не гарантирует положительного решения. Иногда причиной отказа становится небольшая кредитная карта, недавняя смена работы или неверно выбранный банк», — отметил Ракута.

Эксперт также предупредил, что подавать заявки одновременно во все банки не стоит. Несколько отказов подряд могут дополнительно снизить шансы на одобрение.