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Развлечения Обзор Какая погода будет на бабье лето в 2026 году — народные приметы

Какая погода будет на бабье лето в 2026 году — народные приметы

Готовиться к продолжению лета или пора доставать плащи?

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Ждете теплой и солнечной осени? Смотрите, что на этот счет говорят приметы | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUЖдете теплой и солнечной осени? Смотрите, что на этот счет говорят приметы | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Ждете теплой и солнечной осени? Смотрите, что на этот счет говорят приметы

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Не успели мы насладиться теплыми летними днями, как не за горами уже сентябрь. Но это еще не значит, что настало время доставать из гардероба осенние куртки — впереди еще как минимум бабье лето. Подарит ли нам природа прощальный глоток тепла или сразу включит режим затяжных дождей? Об этом можно узнать по приметам августа.

В народном календаре август считается главным «прогнозистом» осеннего тепла. Хотя примет, по которым можно понять, какая погода будет на бабье лето в 2026 году, не так уж много:

  • если в августе по лесу или саду летает много паутины, бабье лето будет теплым, ясным и долгим;

  • если пауки перестали плести сети и забились в щели, бабье лето наступит поздно и будет сырым;

  • если птицы в конце августа еще не собираются в стаи, тепло задержится на весь сентябрь;

  • сильный стрекот кузнечиков по вечерам обещает сухую и теплую осень.

Кроме того, можно посмотреть на погоду в августе, чтобы понять, какой она будет на бабье лето. Частые грозы в конце месяца предвещают короткое и дождливое бабье лето. Густые туманы, которые быстро тают с восходом солнца, сулят затяжное осеннее тепло. А если в конце августа по утрам появляется первый иней, бабье лето будет очень жарким, но коротким.

А еще наши предки могли предсказать погоду на бабье лето по конкретным дням:

  • 16 августа (Антон-Вихревей) — сильный и холодный ветер в этот день обещает морозную зиму, но длинное и комфортное бабье лето;

  • 23 августа (Лаврентьев день) — сильная жара сулит исключительно теплую осень, а если вода в водоемах тихая и спокойная, то осень и бабье лето будут тихими и теплыми;

  • 25 августа (Фотя Поветенный) — если в этот день будет идти дождь, то бабье лето будет очень коротким;

  • 28 августа (Успение) — слишком хорошая и теплая погода обернется ненастным и дождливым бабьим летом, а если в небе будет радуга, то это признак долгой, мягкой и комфортной осени;

  • 31 августа (День Флора и Лавра) — ясный и теплый день гарантирует долгое и стабильное тепло в сентябре.

А вы ориентируетесь на народные приметы?

Да, они никогда не ошибаются
Нет, чепуха это всё
Ориентирусь только на то, что вижу за окном, но почитать приметы люблю
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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Народная примета Осень Лето Август Сентябрь Погода
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