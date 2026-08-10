НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

облачно, дождь

ощущается как +15

5 м/c,

ю-з.

 749мм 88%
Подробнее
0 Пробки
USD 82,37
EUR 95,18
Массовый мор рыбы
Как купить идеальную квартиру
Почему трамвайные пути ржавые
Ремонт на Кирова
Школьный квест для родителей
Обрушится гроза с градом
Закупка школьной формы
Военные учения
Жизнь в бараке
Происшествия Беспилотники атаковали Тюменскую область — на промышленном объекте вспыхнул пожар

Беспилотники атаковали Тюменскую область — на промышленном объекте вспыхнул пожар

Рассказываем, что известно о случившемся

357
На месте прилета вспыхнул пожар (фото из архива) | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUНа месте прилета вспыхнул пожар (фото из архива) | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

На месте прилета вспыхнул пожар (фото из архива)

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Беспилотники атаковали Тюменскую область. Об этом сообщил губернатор Александр Моор. Несколько дронов упали на территории одного из промышленных предприятий.

«Произошло возгорание. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Ситуация на моем личном контроле», — заявил глава региона.

Точное местоположение и название предприятия губернатор не раскрыл. Кроме того, Александр Моор призвал жителей не размещать в интернете снимки и записи, на которых запечатлены беспилотники, их обломки или последствия ударов.

«Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни», — добавил губернатор.

Сегодня утром, 10 августа, беспилотники атаковали Татарстан. Под удар попали как производственные, так и гражданские объекты. Погибли 13 человек, в том числе ребенок, более 70 пострадали. Погибшим ребенком была девочка, она умерла до прибытия медицинской помощи, сообщили в Минздраве Татарстана.

В связи со случившимся возбуждено дело о теракте. В Татарстане объявили траур.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Дрон Атака Пожар
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
49
Гость
10 августа, 20:49
Над нами мессеры кружили ...
Гость
10 августа, 16:24
А почему наш президент так и не прокомментировал их выходки, ну или хотя бы за ПВО пояснил бы, почему у нас везде зона свободного пролёта?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Колобок-колобок, я тебя боюсь! Ради чего отложили прокат «Человека-паука» — отзыв о фильме про «человека-булку»
Надежда Губарь
Мнение
Как вернуть деньги после закрытия ипотеки? Эксперт назвала способ, о котором знают далеко не все
Анна Ермакова
Мнение
«И покатился я по жизни босяцкой»: как Колобка превратили в уголовника — отзыв на обсуждаемый фильм
Марина Рыбалкина
Заместитель главного редактора 161.RU
Мнение
«Нет некрасивых городов, есть недофинансированные». Путешественники проехали 2000 километров по Уралу на машине — стоило ли оно того
Екатерина Литкевич
Мнение
«Никого нельзя победить». О чем главный блокбастер этого года, который бьет рекорды в прокате: честный отзыв на «Одиссею» Нолана
Стас Соколов
Эксперт
Рекомендуем