Беспилотники атаковали Тюменскую область — на промышленном объекте вспыхнул пожар

На месте прилета вспыхнул пожар (фото из архива) Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Беспилотники атаковали Тюменскую область. Об этом сообщил губернатор Александр Моор. Несколько дронов упали на территории одного из промышленных предприятий.

«Произошло возгорание. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Ситуация на моем личном контроле», — заявил глава региона.

Точное местоположение и название предприятия губернатор не раскрыл. Кроме того, Александр Моор призвал жителей не размещать в интернете снимки и записи, на которых запечатлены беспилотники, их обломки или последствия ударов.

«Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни», — добавил губернатор.

Сегодня утром, 10 августа, беспилотники атаковали Татарстан. Под удар попали как производственные, так и гражданские объекты. Погибли 13 человек, в том числе ребенок, более 70 пострадали. Погибшим ребенком была девочка, она умерла до прибытия медицинской помощи, сообщили в Минздраве Татарстана.