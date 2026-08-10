«Не привози их мне в третий раз». Стропальщик 40 лет разводит голубей, которые к нему возвращаются даже за 600 километров

Сейчас у него около 70 особей Источник: Дарья Харламова / CHITA.RU

В советское время люди массово разводили птиц. Люди строили голубятни во дворах или у себя на участках, как в том самом фильме. Сейчас их осталось немного. Например, в Чите всего четыре человека, которые продолжают этим заниматься. С одним из них наши коллеги из CHITA.RU поговорили и узнали, как он начал разводить голубей, почему они всегда возвращаются домой и что нужно, чтобы их содержать.

«Просто почувствовал, что это мое»

Виталий Королев держит голубятню на участке своего дома. Он разводит птиц уже 40 лет. Любовь к ним ему привил друг семьи еще в 1986 году.

— Мне тогда было 14 лет. Дедушка Валера наставил меня и других ребят на это дело, чтобы мы, малолетки, чем-то занимались. С тех пор у меня и появилось такое хобби, — говорит Виталий.

Первая жена Виталия, с которой он познакомился, когда ему было 17 лет, тоже наставляла его. Она держала спортивных голубей и занимается этим до сих пор.

Чем конкретно ему полюбилось это увлечение, он объяснить не может. Просто почувствовал, что это его. На несколько месяцев он бросал, но потом его вторая супруга предложила ему вновь попробовать заняться любимым делом. Тогда он понял, что он уже не может без голубей.

— Мне очень нравится наблюдать за полетом и трюками, которые делают птицы, — рассказывает Виталий.

Сейчас у него около 70 особей. Помимо тех, которые раскрывают свой потенциал в полете, Виталий держит и другую разновидность — голубей-павлинов. Эта порода получила такое название из-за широкого и пышного хвоста. Их он любит показывать другим людям, да и сам наслаждается их красотой.

Голубь-павлин Источник: Дарья Харламова / CHITA.RU

«Все деньги, которые заработал голубь, я трачу на него»

Почти каждые выходные Виталий сдает голубей в аренду на свадьбу. Молодожены выпускают птиц у часовни. Бывает, что еще совсем молоденькие голуби не возвращаются из-за того, что плохо знают дорогу. Но чаще прилетают обратно. Они ориентируются по погоде, воздуху и запаху дома.

Виталий признаётся, что вообще голубеводство — прибыльное дело. В среднем в городе сдают одну особь в аренду за тысячу рублей, а он берет гораздо меньше — всего 200 рублей. Для него важно, чтобы птица сама себя окупала.

— На все деньги, которые голубь заработал, я покупаю зерно, кормлю его, пою. Себе ничего не забираю, — рассказывает Виталий.

По его словам, у него и так стабильный заработок. Он стропальщик шестого разряда, работает у крупного застройщика. А птиц Виталий держит для души.

Голуби всегда возвращаются домой

В Чите сейчас в основном держат декоративных особей, хотя раньше было много спортивных. Именно они когда-то разносили почту, потому что могут спокойно преодолевать большие расстояния в несколько сотен километров.

Хотя таких голубей у Виталия нет, он с друзьями не упускает возможность пошутить: «Вот сейчас Wi-Fi не будет, как вы будете общаться? У нас-то будет как».

Источник: Дарья Харламова / CHITA.RU

Самое большое расстояние, которое преодолевали голуби Виталия, — 600 километров. Этот случай произошел в феврале 2004 года. Виталий обменял у приятеля 12 своих голубей на лошадь. Тот отвез их в коробочке в деревню Энгорок в Хилокском районе Забайкалья, которая находится за 400 километров от его дома.

Новый хозяин выпустил птиц из коробки, и они вернулись к Виталию. Тогда он отвез их обратно владельцу, и тот выпустил их уже дальше, за 600 километров. Но, несмотря на такое большое расстояние, все 12 голубей снова прилетели обратно. Только один вернулся без лапок, потому что отморозил их в полете.

— Мне приятель тогда сказал, чтобы я не привозил их ему в третий раз, всё равно они обратно вернутся. Так я остался и с лошадью, и с голубями, — рассказывает Виталий.

«Сейчас придет хозяин, меня накормит и напоит»

Виталий хорошо ухаживает за птицами — у всех чистые перышки, лапки, все голуби привиты.

Виталий Королев Источник: Дарья Харламова / CHITA.RU

Виталий говорит, что у голубей есть интересная особенность. У особей нечистой породы разные глаза. Они отличаются цветом, например один желтый, а другой темно-коричневый.

— Чистые голуби и в полете чистые, — говорит Виталий.

Он сам научился их лечить. Когда птицы заболевают, он дает им тетрациклин в таблетках и даже может сам поставить уколы. Если этого не делать, то голубь может умереть.

Бывает такое, что необходима помощь ветеринара. Тогда Виталий звонит орнитологу, тот приезжает и ставит уколы. Очень важно следить за тем, чтобы никто из голубей не болел, потому что он может заразить других.

Специально для птиц Виталий построил ангар 4 на 5 метров. По его словам, это помещение чем-то напоминает курятник. В нем снизу доверху находятся гнезда длиной в 30 сантиметров и шириной в 45 сантиметров.

В этом живописном месте находятся две голубятни Источник: Дарья Харламова / CHITA.RU

— Я приношу голубям опилочки, камешки, веточки. Из них потом они сами строят себе гнезда, — рассказывает Виталий.

Для того чтобы покормить и напоить птиц, он заходит в голубятню всегда в одно и то же время.

— Утром — в семь часов, когда просыпаюсь, вечером — в пять, когда возвращаюсь с работы. Голуби уже знают: «Сейчас хозяин придет, меня накормит и напоит». Конечно, я могу и в шесть часов встать, но раньше положенного времени к ним заходить не буду, — рассказывает голубевод.

Если кормить не по графику, то птицы могут набрать вес и перестать летать. На ночь Виталий всегда закрывает их в голубятне и выключает свет.

— Если птица спать не будет, то утром уже летать не сможет, а будет тыкаться-мыкаться. Мне это не надо, — объясняет он.

Он не продает своих голубей

Виталий общается и с другими голубеводами. В Чите таких, кроме него, трое.

Виталий рассказал, что ездил к известному боксеру Майку Тайсону, который тоже разводит птиц и владеет сотнями спортивных голубей по всей Америке. Они очень восхитили Виталия.

— Вычислить голубятников, кстати, очень просто. На их дачных участках всегда стоят крестовины, — рассказывает голубевод.

Крестовина около дома Виталия Источник: Дарья Харламова / CHITA.RU Крестовина около соседнего дома, где тоже разводят голубей Источник: Дарья Харламова / CHITA.RU

Очень часто проезжающие мимо дома Виталия голубеводы из других городов просят его показать конкретных птиц. Тогда он выпускает их и заинтересованные люди начинают уточнять, за сколько их можно купить. Однако Виталий не продает голубей, но может отдать просто так.

— Отдаю бесплатно и говорю людям, что если они посчитают нужным, то потом могут мне дать одного-двух пискунов от моих птиц, — рассказывает он.

Голубеводы в таких случаях всегда обмениваются контактами. Однако не каждому Виталий может отдать птицу. Ему очень важно понимать, что человек действительно будет ухаживать за ней.

— Есть такие люди, как говорится, хапуги. Они хватают, хватают, а потом голубь им не нравится и они просто выкидывают его где-нибудь в городе. А зачем? Нельзя так делать, это же птица, — говорит Виталий.

Голубевод планирует и дальше заниматься любимым делом.