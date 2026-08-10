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Город В Ярославле прошел рейд на стройке военного городка для элитного полка ВДВ — подробности

В Ярославле прошел рейд на стройке военного городка для элитного полка ВДВ — подробности

Зачем на объект приезжали правоохранители

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В Ярославле прошел рейд на стройке военного городка | Источник: правительство Ярославской области, военный следственный отдел СК РФ по Ярославскому гарнизонуВ Ярославле прошел рейд на стройке военного городка | Источник: правительство Ярославской области, военный следственный отдел СК РФ по Ярославскому гарнизону

В Ярославле прошел рейд на стройке военного городка

Источник:

правительство Ярославской области, военный следственный отдел СК РФ по Ярославскому гарнизону

В Ярославле прошел рейд на стройке военного городка для 299-й парашютно-десантного полка, входящего в состав 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Днем 10 августа туда приехали военные следователи. Они искали строителей, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет.

Как рассказали в военном следственном отделе СК РФ по Ярославскому гарнизону, документы проверили у 20 человек. Нарушений выявлено не было.

Напомним, строительство военного городка в Ярославле идет с 2023 года. Объект относится к стратегическим.

В состав 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии помимо 299-й парашютно-десантного полка из Ярославля входит элитный 331-й полк из Костромы и 217-й полк из Иванова. Бойцы с первого дня принимают участие в СВО.

Напомним, гвардейский полк от обычного отличается тем, что имеет награду за заслуги. По информации губернатора Ярославской области, бойцы 299-го полка принимали участие в освобождение Часова Яра в ДНР.

Правоохранители проверили документы строителей

Источник:

военный следственный отдел СК РФ по Ярославскому гарнизону

О базировании 299-го парашютно-десантного полка в Ярославле стало известно в июле 2023 года. Эта идея обсуждалась еще с 2014 года.

«После расформирования в 1998 году полк был возрожден в 2023-м и сейчас достойно продолжает боевые традиции в зоне спецоперации», — рассказывал Первый заместитель председателя правительства Ярославской области Денис Хохряков.

По данным губернатора Михаила Евраева, окончание первого этапа работ запланировано на 2026 год. Мы показывали эскизы будущего военного городка.

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Комментарии
20
Гость
19 часов
.Неужели есть еще те, кто верит что тут могут быть выборы ). Загонят бюджетников на электронное голосование, создадут нужную явку и напишут нужные числа.
Гость
19 часов
,Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день.
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Гость
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