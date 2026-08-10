В Ярославле прошел рейд на стройке военного городка для элитного полка ВДВ — подробности

В Ярославле прошел рейд на стройке военного городка для 299-й парашютно-десантного полка, входящего в состав 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Днем 10 августа туда приехали военные следователи. Они искали строителей, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет.

Как рассказали в военном следственном отделе СК РФ по Ярославскому гарнизону, документы проверили у 20 человек. Нарушений выявлено не было.

Напомним, строительство военного городка в Ярославле идет с 2023 года. Объект относится к стратегическим.

В состав 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии помимо 299-й парашютно-десантного полка из Ярославля входит элитный 331-й полк из Костромы и 217-й полк из Иванова. Бойцы с первого дня принимают участие в СВО.

Напомним, гвардейский полк от обычного отличается тем, что имеет награду за заслуги. По информации губернатора Ярославской области, бойцы 299-го полка принимали участие в освобождение Часова Яра в ДНР.