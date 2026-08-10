В школы предложили добавить новый предмет: раньше этому учили только взрослых. Новости 10 августа

Предполагается, что знания пригодятся для получения нового документа Источник: Алена Косточкина / 76.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собрали главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 10 августа.

Банки ужесточили требования к ипотечным заемщикам

Количество одобренных ипотечных заявок заметно снизилось по сравнению с прошлым годом. Сейчас банки дают положительный ответ лишь по 50% обращений, тогда как ранее этот показатель превышал 60%, сообщил ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Банки стали внимательнее оценивать кредитную историю, долговую нагрузку, подтверждение дохода, первоначальный взнос, а также наличие супруга и необходимость его участия в сделке. Появились и новые инструменты проверки: анализ соцсетей заемщиков, запрос военного билета и проверка геолокации по номеру телефона.

Даже высокая официальная зарплата сегодня не гарантирует положительного решения. Иногда причиной отказа становится небольшая кредитная карта, недавняя смена работы или неверно выбранный банк. Эксперт также предупредил, что подавать заявки одновременно во все банки не стоит — несколько отказов подряд могут дополнительно снизить шансы на одобрение.

Камчатка останется без интернета

В ночь с 11 на 12 августа на Камчатке ограничат доступ к интернету. «Ростелеком» планирует завершить ремонтные работы в течение четырех суток, сообщил зампред краевого правительства Григорий Бондаренко.

Необходимость ремонта связана с подмыванием береговой полосы у мыса Левашова. Если кабель не укрепить сейчас, при дальнейшем разрушении берега линия может выйти из строя. На время работ регион переведут на спутниковый ресурс.

Голосовая мобильная связь, СМС и стационарные телефоны останутся доступными. Мессенджеры, соцсети и онлайн-сервисы временно отключатся. Экстренные службы, больницы, банки, АЗС и крупные магазины будут работать в штатном режиме. В небольших точках оплату временно переведут на наличные.

Когда лучше сделать прививку от гриппа

Сезонную вакцинацию от гриппа лучше планировать на сентябрь или октябрь. К этому времени организм успеет сформировать защиту до начала эпидемического подъема, предупредил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Иммунитет вырабатывается в среднем за две-три недели. Именно этот срок стоит закладывать при планировании прививки. Встречать вирус нужно уже с готовыми антителами, подчеркнул эпидемиолог.

Шансов найти тела пропавшей семьи Усольцевых больше нет

Шансов обнаружить тела пропавшей семьи Усольцевых, если они погибли, уже нет. Такое мнение высказал экс-спасатель Юрий Раилко, участвовавший в поисках осенью прошлого года.

«Уже бы нашли. С собаками же искали», — сказал Раилко в беседе с ТАСС.

По его словам, для обнаружения останков прошло слишком много времени. Если бы на семью напал медведь, то останки нашли бы во время предыдущих поисков, подчеркнул экс-спасатель.

На юге России и в Белоруссии распространяется опасный вид комаров

В городах юга России и в Белоруссии активно распространяется комар Anopheles plumbeus — единственный в Европе переносчик тропической малярии и ряда вирусных лихорадок. Об этом рассказали ученые Государственного университета просвещения.

Раньше эти комары обитали преимущественно в лесах и редко нападали на людей, но в последние годы самки научились жить рядом с человеком и всё чаще его атакуют. Изменение поведения сыграло ключевую роль: вместо дупел и пней они откладывают яйца в автомобильные покрышки, вазоны и другие искусственные емкости.

Сейчас вид обнаружен на урбанизированных территориях Черноморского побережья Кавказа — в полосе от границы Абхазии с Грузией до поселка городского типа Джубга, а также в Могилевской области Белоруссии. Ученые впервые зафиксировали его присутствие в населенных пунктах обеих стран.

Родителям предложили давать двухнедельный отпуск летом

Родителям школьников предложили предоставлять ежегодный оплачиваемый двухнедельный отпуск в период летних каникул. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, обратившись к главе Минтруда.

«Считаю необходимым установить ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней, предоставляемый непрерывно в период летних школьных каникул», — говорится в обращении.

По его мнению, это позволит семьям синхронизировать отдых с детьми и снизить финансовую нагрузку на организацию каникул. Также предлагается разрешить одному из родителей использовать основной 28-дневный отпуск полностью или по частям в периоды школьных каникул.

В Колумбии произошло разрушительное землетрясение

На западе Колумбии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4. Толчки ощущались в столице Боготе, а также в соседних странах Эквадоре и Венесуэле. В ряде городов, включая Мансалес и Кали, обрушились фасады зданий, разрушены несколько десятков домов.

Источник: Weather Monitor / X

В стихийном бедствии погибли не меньше 55 человек. В городе Манисалес около 100 человек числятся пропавшими без вести, передает радиостанция BluRadio. Посольство РФ в Колумбии выясняет, есть ли среди пострадавших и погибших российские граждане.

Источник: Weather Monitor / X

Школьников хотят учить ПДД и засчитывать экзамен как теорию для прав

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин предложил обучать правилам дорожного движения в рамках школьного ОБЖ с 5-го класса. Сдачу экзамена по ПДД он предлагает засчитывать как сданную теорию при получении водительских прав.

Обращение в Минпросвещения уже направили, в ведомстве заинтересовались идеей. Шапарин подчеркнул, что знание ПДД пригодится абсолютно каждому, а введение экзамена поможет снизить стоимость обучения в автошколах и частично решить проблему дефицита водителей. В таком случае будущему водителю останется только сдать практическую часть экзамена в ГИБДД.

С похожей инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Он предложил ввести обучение автоделу в 10–11 классах, а основы правил дорожного движения преподавать уже с 7–8 класса. По его мнению, раннее изучение ПДД поможет снизить аварийность и смертность на дорогах.

«Я считаю, что обучение автоделу должно идти в 10–11 классах. Может быть, какие-то азы правил дорожного движения вообще закладывать с 7–8 класса», — сказал Гриб в беседе с РИА Новости.