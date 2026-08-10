Когда выходить на охоту в Ярославской области: разрешенные даты для каждого животного

С середины августа в Ярославской области стартует сезон летне-осенней охоты. В это время охотятся на водоплавающую и боровую дичь, а после, ближе к зиме, в центре внимания становятся парнокопытные и пушистые звери.
Охотникам напомнили, что для каждого животного есть свой срок охоты. Он зависит от периода вскармливания потомства, его также необходимо соблюдать для сохранения видов. В ГБУ ЯО «Центре охраны окружающей среды» в связи с этим назвали конкретные даты для каждого животного.
Сроки охоты на копытных
Лось
Все половозрастные группы — с 15 сентября по 10 января;
взрослые самцы — с 1 сентября по 30 сентября.
Олень благородный
Все половозрастные группы — с 1 октября по 10 января;
взрослые самцы — с 1 сентября по 30 сентября.
Олень пятнистый
Все половозрастные группы — с 1 октября по 10 января;
взрослые самцы — с 1 сентября по 30 сентября.
Кабан
С 1 июня по 28 февраля.
Сроки охоты на пушистых животных
Заяц (беляк, русак), лисица, енотовидная собака
С 15 сентября по 28 февраля.
Волк
С 1 августа по 31 марта.
Ондатра
С 10 сентября по 28 (29) февраля.
Бобр (европейский)
С 1 октября по 28 (29) февраля.
Белки, норка американская, хорь лесной, куница лесная, ласка, горностай
С 15 октября по 28 (29) февраля.
Сроки охоты на медведя
Медведь бурый
С 21 марта по 10 июня и с 1 августа по 31 декабря.
Сроки охоты на пернатую дичь
На водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную дичь
С третьей субботы августа по 30 ноября.
На боровую дичь
С третьей субботы августа по 28 февраля.
Охота на пернатую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями
На болотно-луговую дичь
С 25 июля по 30 ноября.
На боровую, полевую дичь
С 5 августа по 28 февраля.
На водоплавающую дичь
С третьей субботы августа по 30 ноября.
Напомним, на время охоты в министерстве лесного хозяйства и природопользования ввели ограничения на количество добытых животных, чтобы рационально использовать ресурсы. Также на охоту необходимо получить разрешение.
«Лимиты и квоты утверждены на добычу лосей, благородных и пятнистых оленей, бурых медведей и барсуков», — рассказали власти.
За нарушение правил охоты грозит административная ответственность — штраф от 500 до 4000 рублей с конфискацией орудия. Для должностных лиц выписываются штрафы в размере 20–35 тысяч рублей.
При крупном ущербе может грозить уголовная ответственность. Тогда штраф достигает 500 000 рублей, возможно лишение свободы на срок до двух лет.