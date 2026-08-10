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Животные Когда выходить на охоту в Ярославской области: разрешенные даты для каждого животного

Когда выходить на охоту в Ярославской области: разрешенные даты для каждого животного

Сезон стартует в августе

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Содержание
Сезон охоты в Ярославской области | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUСезон охоты в Ярославской области | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Сезон охоты в Ярославской области

Источник:
Елена Латыпова / NGS55.RU

С середины августа в Ярославской области стартует сезон летне-осенней охоты. В это время охотятся на водоплавающую и боровую дичь, а после, ближе к зиме, в центре внимания становятся парнокопытные и пушистые звери.

Охотникам напомнили, что для каждого животного есть свой срок охоты. Он зависит от периода вскармливания потомства, его также необходимо соблюдать для сохранения видов. В ГБУ ЯО «Центре охраны окружающей среды» в связи с этим назвали конкретные даты для каждого животного.

Сроки охоты на копытных

Лось

  • Все половозрастные группы — с 15 сентября по 10 января;

  • взрослые самцы — с 1 сентября по 30 сентября.

Олень благородный

  • Все половозрастные группы — с 1 октября по 10 января;

  • взрослые самцы — с 1 сентября по 30 сентября.

Олень пятнистый

  • Все половозрастные группы — с 1 октября по 10 января;

  • взрослые самцы — с 1 сентября по 30 сентября.

Кабан

  • С 1 июня по 28 февраля.

Сроки охоты на пушистых животных

Заяц (беляк, русак), лисица, енотовидная собака

  • С 15 сентября по 28 февраля.

Волк

  • С 1 августа по 31 марта.

Ондатра

  • С 10 сентября по 28 (29) февраля.

Бобр (европейский)

  • С 1 октября по 28 (29) февраля.

Белки, норка американская, хорь лесной, куница лесная, ласка, горностай

  • С 15 октября по 28 (29) февраля.

Сроки охоты на медведя

Медведь бурый

  • С 21 марта по 10 июня и с 1 августа по 31 декабря.

Сроки охоты на пернатую дичь

На водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную дичь

  • С третьей субботы августа по 30 ноября.

На боровую дичь

  • С третьей субботы августа по 28 февраля.

Охота на пернатую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями

На болотно-луговую дичь

  • С 25 июля по 30 ноября.

На боровую, полевую дичь

  • С 5 августа по 28 февраля.

На водоплавающую дичь

  • С третьей субботы августа по 30 ноября.

Напомним, на время охоты в министерстве лесного хозяйства и природопользования ввели ограничения на количество добытых животных, чтобы рационально использовать ресурсы. Также на охоту необходимо получить разрешение.

«Лимиты и квоты утверждены на добычу лосей, благородных и пятнистых оленей, бурых медведей и барсуков», — рассказали власти.

За нарушение правил охоты грозит административная ответственность — штраф от 500 до 4000 рублей с конфискацией орудия. Для должностных лиц выписываются штрафы в размере 20–35 тысяч рублей.

При крупном ущербе может грозить уголовная ответственность. Тогда штраф достигает 500 000 рублей, возможно лишение свободы на срок до двух лет.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
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Комментарии
14
Гость
13 часов
Звери это люди, а это дикие животные.
Гость
10 августа, 22:01
. для каждого депутата.
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Гость
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