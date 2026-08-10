«Пришлось учиться жить заново»: история нефтяника, который уволился, переехал в глушь на Алтай и устроился учителем в сельскую школу

Три года назад 40-летний Денис Денисов бросил свою работу в нефтяной компании и из Ханты-Мансийского автономного округа вместе с женой переехал в Республику Алтай. С тех пор уезжать из деревни ему не хочется. На новом месте за это время герой успел поработать учителем, а также освоить профессию строителя.
В интервью NGS22.RU он рассказал, как решился на переезд, к чему пришлось привыкать и почему Алтай стал для него настоящим домом.
«Чем больше здесь находились, тем больше влюблялся»
С Сибирью Дениса, который родился и вырос на Севере, связывает долгая история. Его бабушка и дедушка жили в Алтайском крае, поэтому он часто приезжал к ним в гости. А вот в соседней Республике Алтай герой впервые побывал в 2015–2016 годах. До этого отдыхал только на юге — в Сочи. Однако уже после первой поездки приоритеты сменились.
— Сначала начали чередовать Сочи и Алтай. А под конец уже пошел только Алтай и Алтай, — вспоминает он. — И чем больше здесь находились, тем больше влюблялся.
Со временем, как вспоминает северянин, по возвращении в Ханты-Мансийск после отпуска его начало преследовать чувство, будто возвращаться и не нужно было.
— Когда приезжал из отпуска, было ощущение: «Что я тут делаю? Почему я не там?» Мое место там, а не здесь. Это начало давить на меня, как снежный ком, — рассказал герой.
Кроме того, начала накапливаться усталость от города, поэтому, посоветовавшись с женой, герой решил резко изменить свою жизнь. Уволиться из нефтяной и газоперерабатывающей компании, чтобы переехать за 2 тысячи километров в Республику Алтай.
«Пришлось учиться жить заново»
Пара обосновалась в Турочакском районе. Денису, который до этого никогда не жил в деревне, пришлось привыкать абсолютно ко всему.
— Переезд на Алтай стал моим первым таким опытом. Пришлось учиться жить заново. Привыкать к тому, что в деревне нет сервиса, который есть в городах. Почти всё пришлось делать своими руками, — отметил северянин.
И делать приходилось много. В Горном Алтае пара приобрела участок земли со старым домом, который требовал серьезного ремонта.
— Помню наш первый день в доме: жена подошла к окну и так пальчиком выводила по старому подоконнику с таким страхом в глазах. Я ей сказал: «Всё будет нормально». Это больше всего запомнилось, — признался блогер.
Ремонт в старом доме, постройка бани, электрика, сантехника — всё это Денис осваивал с нуля.
— Все навыки приобрел в процессе. Было бешеное желание стать деревенским жителем. Приходилось преодолевать себя, было тяжело, но была цель. Как говорится, есть цель — не вижу препятствий, — подчеркнул он.
Первые два года жизни на Алтае он посвятил этому всего себя. Затем его пригласили работать учителем в школе.
«В город не тянет»
Соседи горожан с Севера приняли хорошо. По словам Дениса, отношения с местными сложились с первых дней. Сейчас, как подчеркивает герой, они уже влились в общество полностью.
— Я с гордостью говорю, что я деревенский. В город не тянет. Даже когда приезжаем в Горно-Алтайск, хочется побыстрее уехать к себе в деревню. Тут тихо, спокойно, нет суеты и выхлопных газов, — заявил Денис.
Герой на Алтае нашел умиротворение, которого ему не хватало на Севере.
— Зимы здесь мягкие, весна — это весна, лето — это лето. На Севере солнце просто светит, а здесь — греет. Воздух, вода, виды — всё по-другому, лучше, чем там, — отметил он.
По словам Дениса, недостатков в жизни на Алтае для себя он не видит. Единственное, к чему пришлось привыкнуть, — это логистика.
— Если нужно что-то эксклюзивное по строительству, приходится заказывать и ждать. Нет такого, что приехал в магазин и сразу купил. Пожалуй, это всё, — добавил блогер.
Однако и это героя не напрягает.
— Нет вот такого сильного ощущения, что чего-то не хватает. Мы не скучаем по городу и не хотим уезжать, — подчеркнул он.
Раньше, как рассказывает Денис, они с женой постоянно обсуждали возможность переезда. Сейчас же это желание пропало.
— Охота, конечно, побыть на море: море есть море. Но прямо уехать за пределы республики — такого нет, — поделился герой.
В планах у семьи попутешествовать по Байкалу и Камчатке, но это уже просто ради туризма.
— На Алтае нам хорошо. Очень хорошо. Здесь даже вода чище. Там, на Севере, постоянная проблема с водой из-за болот. Она коричневая. А тут с этим проблем нет, — добавил Денис.
Блог как дневник переезда
Идея завести блог пришла к Денису еще до переезда на Алтай.
— Я подумал, что наш опыт будет интересен другим людям: как мы становимся на ноги, обживаемся, меняем жизнь. В итоге так и оказалось, — рассказал он.
Сначала блог почти не набирал подписчиков, однако, когда семья приехала в Республику Алтай и начала разгружать вещи и расчищать завалы в доме, аудитория резко выросла: за день подписалось больше тысячи человек.
— Сейчас в блоге около 10 500 подписчиков. Самый большой интерес вызвали именно первые дни жизни в деревне, после этого люди на нас подписались и стали следить за нашей жизнью, — отметил герой.
Сам Денис уже год трудится учителем физкультуры в местной школе. Его супруга нашла работу сразу после переезда — устроилась на заправку.
— Пригласили — я согласился. Как-то до этого неофициально проводил спортивные мероприятия. С детьми нашел общий язык, год прошел без особых происшествий, — рассказал блогер.
В свободное время семья занимается благоустройством участка, а также наслаждается природой и красотой Горного Алтая.
— Вот три года жили без забора, сейчас занялся его возведением. А так у нас стройка, купание в реке, прогулки, путешествия по республике — бываем во всех районах. Скучать не приходится, — отметил Денис.
Хозяйства у пары пока нет, однако в планах у Дениса в будущем завести коня — просто для души, а не для работы.