«Пришлось учиться жить заново»: история нефтяника, который уволился, переехал в глушь на Алтай и устроился учителем в сельскую школу

Денис переехал на Алтай вместе с женой Источник: Денис Денисов

Три года назад 40-летний Денис Денисов бросил свою работу в нефтяной компании и из Ханты-Мансийского автономного округа вместе с женой переехал в Республику Алтай. С тех пор уезжать из деревни ему не хочется. На новом месте за это время герой успел поработать учителем, а также освоить профессию строителя.

В интервью NGS22.RU он рассказал, как решился на переезд, к чему пришлось привыкать и почему Алтай стал для него настоящим домом.

«Чем больше здесь находились, тем больше влюблялся»

С Сибирью Дениса, который родился и вырос на Севере, связывает долгая история. Его бабушка и дедушка жили в Алтайском крае, поэтому он часто приезжал к ним в гости. А вот в соседней Республике Алтай герой впервые побывал в 2015–2016 годах. До этого отдыхал только на юге — в Сочи. Однако уже после первой поездки приоритеты сменились.

— Сначала начали чередовать Сочи и Алтай. А под конец уже пошел только Алтай и Алтай, — вспоминает он. — И чем больше здесь находились, тем больше влюблялся.

Со временем, как вспоминает северянин, по возвращении в Ханты-Мансийск после отпуска его начало преследовать чувство, будто возвращаться и не нужно было.

— Когда приезжал из отпуска, было ощущение: «Что я тут делаю? Почему я не там?» Мое место там, а не здесь. Это начало давить на меня, как снежный ком, — рассказал герой.

Кроме того, начала накапливаться усталость от города, поэтому, посоветовавшись с женой, герой решил резко изменить свою жизнь. Уволиться из нефтяной и газоперерабатывающей компании, чтобы переехать за 2 тысячи километров в Республику Алтай.

«Пришлось учиться жить заново»

Пара обосновалась в Турочакском районе. Денису, который до этого никогда не жил в деревне, пришлось привыкать абсолютно ко всему.

— Переезд на Алтай стал моим первым таким опытом. Пришлось учиться жить заново. Привыкать к тому, что в деревне нет сервиса, который есть в городах. Почти всё пришлось делать своими руками, — отметил северянин.

На Алтае, по словам героя, он нашел умиротворение Источник: Денис Денисов

И делать приходилось много. В Горном Алтае пара приобрела участок земли со старым домом, который требовал серьезного ремонта.

— Помню наш первый день в доме: жена подошла к окну и так пальчиком выводила по старому подоконнику с таким страхом в глазах. Я ей сказал: «Всё будет нормально». Это больше всего запомнилось, — признался блогер.

Ремонт в старом доме, постройка бани, электрика, сантехника — всё это Денис осваивал с нуля.

— Все навыки приобрел в процессе. Было бешеное желание стать деревенским жителем. Приходилось преодолевать себя, было тяжело, но была цель. Как говорится, есть цель — не вижу препятствий, — подчеркнул он.

Первые два года жизни на Алтае он посвятил этому всего себя. Затем его пригласили работать учителем в школе.

«В город не тянет»

Соседи горожан с Севера приняли хорошо. По словам Дениса, отношения с местными сложились с первых дней. Сейчас, как подчеркивает герой, они уже влились в общество полностью.

— Я с гордостью говорю, что я деревенский. В город не тянет. Даже когда приезжаем в Горно-Алтайск, хочется побыстрее уехать к себе в деревню. Тут тихо, спокойно, нет суеты и выхлопных газов, — заявил Денис.

Герой на Алтае нашел умиротворение, которого ему не хватало на Севере.

— Зимы здесь мягкие, весна — это весна, лето — это лето. На Севере солнце просто светит, а здесь — греет. Воздух, вода, виды — всё по-другому, лучше, чем там, — отметил он.

На новом месте всё пришлось делать своими руками Источник: Денис Денисов

По словам Дениса, недостатков в жизни на Алтае для себя он не видит. Единственное, к чему пришлось привыкнуть, — это логистика.

— Если нужно что-то эксклюзивное по строительству, приходится заказывать и ждать. Нет такого, что приехал в магазин и сразу купил. Пожалуй, это всё, — добавил блогер.

Однако и это героя не напрягает.

— Нет вот такого сильного ощущения, что чего-то не хватает. Мы не скучаем по городу и не хотим уезжать, — подчеркнул он.

Раньше, как рассказывает Денис, они с женой постоянно обсуждали возможность переезда. Сейчас же это желание пропало.

— Охота, конечно, побыть на море: море есть море. Но прямо уехать за пределы республики — такого нет, — поделился герой.

В планах у семьи попутешествовать по Байкалу и Камчатке, но это уже просто ради туризма.

— На Алтае нам хорошо. Очень хорошо. Здесь даже вода чище. Там, на Севере, постоянная проблема с водой из-за болот. Она коричневая. А тут с этим проблем нет, — добавил Денис.

Блог как дневник переезда

Идея завести блог пришла к Денису еще до переезда на Алтай.

— Я подумал, что наш опыт будет интересен другим людям: как мы становимся на ноги, обживаемся, меняем жизнь. В итоге так и оказалось, — рассказал он.

Сначала блог почти не набирал подписчиков, однако, когда семья приехала в Республику Алтай и начала разгружать вещи и расчищать завалы в доме, аудитория резко выросла: за день подписалось больше тысячи человек.

— Сейчас в блоге около 10 500 подписчиков. Самый большой интерес вызвали именно первые дни жизни в деревне, после этого люди на нас подписались и стали следить за нашей жизнью, — отметил герой.

В свободное время пара путешествует по региону Источник: Денис Денисов

Сам Денис уже год трудится учителем физкультуры в местной школе. Его супруга нашла работу сразу после переезда — устроилась на заправку.

— Пригласили — я согласился. Как-то до этого неофициально проводил спортивные мероприятия. С детьми нашел общий язык, год прошел без особых происшествий, — рассказал блогер.

В свободное время семья занимается благоустройством участка, а также наслаждается природой и красотой Горного Алтая.

— Вот три года жили без забора, сейчас занялся его возведением. А так у нас стройка, купание в реке, прогулки, путешествия по республике — бываем во всех районах. Скучать не приходится, — отметил Денис.