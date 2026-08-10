Настя, у нас отмена! Ивлееву вырезали из фильма и заменили ИИ — сравните «было» и «стало»

Было время, Анастасию приглашали на большие мероприятия, но сейчас она живет в несколько иной реальности Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Пока Анастасия Ивлеева радовалась тому, что у нее в соцсетях снова образовались 17 миллионов подписчиков, на открытии фестиваля «Окно в Европу» показали запылившийся на полках фильм, в котором она снималась еще до скандала с «голой вечеринкой». Вот только фильм, который раньше назывался «Мальвиной», теперь нарекли «Это всё она!», а саму Ивлееву успешно вырезали, заменив ее ИИ-маской другой актрисы. Даже голоса блогерши в картине не оставили — ее героиню (впрочем, уже не ее) переозвучила Юлия Хлынина.

История фильма «Это всё она!» — один из самых беспрецедентных примеров технологической «отмены» в истории российского кинематографа. Анастасию Ивлееву не просто убрали из титров, а буквально стерли из кадра с помощью искусственного интеллекта и нейросетей.

Съемки романтической комедийной драмы режиссера Даши Чаруши активно шли с 2021 по 2023 год. По сюжету потерявшаяся в жизни 30-летняя девушка Вася (ее играет Марина Васильева) находится на грани депрессии. В этот момент ей является воображаемая подруга из детства — эксцентричная и острая на язык женщина-фрик с фиолетовыми волосами по имени Мальвина. Именно на эту роль и взяли Анастасию Ивлееву.

Фильм отсняли, смонтировали и готовили к выходу на большие экраны весной 2024 года. Но в конце декабря 2023-го Ивлеева организовала прогремевшую на всю страну «голую вечеринку» в московском клубе Mutabor. Скандал спровоцировал волну жестких «отмен» ее участников, но больше всего досталось самой Ивлеевой, которой не помогли никакие извинения.

В феврале 2024 года, всего за месяц до релиза, дистрибьюторы без объяснения причин экстренно сняли «Мальвину» с графика кинопроката. Картина, в которую вложили огромные деньги продюсерской компании «Марс Медиа», на два года отправилась «на полку».

Выпустить фильм в кинотеатрах с Ивлеевой в главной роли на тот момент было невозможно. Полностью переснять картину с другой актрисой — слишком дорого. Ведь персонаж Ивлеевой присутствовал в огромном количестве сцен. Тогда создатели решили использовать технологии цифровой замены лиц (дипфейк и ИИ-маски).

Так выглядел фильм с Анастасией Ивлеевой Источник: «Марс Медиа Энтертейнмент»

— Провинившуюся девушку пришлось «вырезать» с помощью последних достижений техники: тщательно накладывать поверх ИИ-маску другой актрисы и переозвучивать при помощи голоса Юлии Хлыниной, — рассказали авторы телеграм-канала «Русское кино в топе». — Кстати, результат выглядит неплохо с технической точки зрения и даже подходит по смыслу: всё-таки мы имеем дело с воплощением детского рисунка.

Чтобы добиться результата, создатели фильма переснимали сцены лишь частично. В большинстве кадров тело, пластика и движения принадлежат Ивлеевой, но поверх ее лица с помощью нейросетей наложили портрет Анастасии Беловой, которую выбрали в том числе из-за схожего типажа.

А так он стал выглядеть после вмешательства ИИ Источник: «Марс Медиа Энтертейнмент»

Критики отметили, что цифровая маска наложена очень качественно, хотя в некоторых моментах всё же считывается эффект «живой графики».

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Совпадение или нет, но после таких новостей Анастасия Ивлеева опубликовала у себя в телеграм-канале кадр из турецкого сериала «Великолепный век» (16+) с избитой главной героиней и коротко подписала: «Это я сегодня».

Так себя почувствовала недавно Анастасия Ивлеева. Впрочем, не до конца понятно, связано ли это с «Мальвиной» Источник: ивлеева.com в горле / T.me

Подписчики поддерживают Ивлееву и уже создали петицию, чтобы ее вернули в фильм.

— Конечно, вряд ли петиция сделает что-то, даже если соберет, например, 1000 подписей, но всё же, — говорит один из защитников блогерши.

— Я так хотела посмотреть фильм с Настей в этой роли, — сокрушается одна из подписчиц Ивлеевой. — Человек работал, вложил всю себя, а ее заменили нейросетью.

— Я уже попробовал написать менеджеру Шаляпина и на прикрепленную в его профиле почту, так как они с Настей в хороших отношениях, но вряд ли до него получится дописаться, — отчитывается о действиях еще один подписчик Анастасии.

Сама Анастасия Ивлеева сейчас активно занимается перезапуском своей карьеры, постепенно возвращаясь в медиапространство. Она анонсировала и начала съемки собственного тревел-проекта, кадры для которого уже отсняты в Эфиопии и других странах Африки. По ее словам, это будет возвращение к «старому доброму вайбу выживания» без золотых карт, но с фирменным юмором.

Свой телеграм-канал блогер переформатировала в новостное и развлекательное авторское медиа под названием «Настежь», где теперь публикуются самые разные новости.