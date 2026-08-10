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Город Везде грязно: где нельзя купаться в Ярославской области

Везде грязно: где нельзя купаться в Ярославской области

Специалисты проверили воду на официальных пляжах

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Где в Ярославской области нельзя купаться | Источник: Александр Куренной / 76.RUГде в Ярославской области нельзя купаться | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Где в Ярославской области нельзя купаться

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области проверили качество воды на официальных пляжах. В региональном Роспотребнадзоре 7 августа отчитались о результатах проб. По этим данным, вода в излюбленных местах купания грязная.

«По результатам лабораторных исследований, качество воды в местах купания Угличского, Ростовского, Рыбинского, Любимского, Даниловского, Гаврилов-Ямского округов, а также в городе Ярославле не соответствует санитарным требованиям», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Несоответствие санитарным требованиям означает, что в воде превышено содержание патогенной микрофлоры, вызывающей инфекционные заболевания. Например, острую кишечную инфекцию или паразитов.

Также в ведомстве дополнили, что специалисты обратились к органам местного самоуправления. Они предлагают установить на пляжах аншлаги, запрещающие купание.

«В текущем году на территории Ярославской области задекларировано 42 пляжа», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Напомним, купание в такой воде опасно. Мы спрашивали у венеролога, какие инфекции можно подхватить на пляже.

Также ранее в Ярославле проверили песок на официальных пляжах. Его состояние соответствует санитарным нормам. Чего не скажешь о самой воде, из-за чего остается только загорать.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Пляж Вода Роспотребнадзор
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Комментарии
54
Гость
10 августа, 22:20
Сколько у нас экспертов по воде нарадовалось, только лучше бы пользу приносили и не писали сюда свои догадки, а в нужные инстанции
Гость
10 августа, 22:16
Правильно, лучше не купаться, а просто полежать на солнце!
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Гость
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