Везде грязно: где нельзя купаться в Ярославской области

Где в Ярославской области нельзя купаться Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области проверили качество воды на официальных пляжах. В региональном Роспотребнадзоре 7 августа отчитались о результатах проб. По этим данным, вода в излюбленных местах купания грязная.

«По результатам лабораторных исследований, качество воды в местах купания Угличского, Ростовского, Рыбинского, Любимского, Даниловского, Гаврилов-Ямского округов, а также в городе Ярославле не соответствует санитарным требованиям», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Несоответствие санитарным требованиям означает, что в воде превышено содержание патогенной микрофлоры, вызывающей инфекционные заболевания. Например, острую кишечную инфекцию или паразитов.

Также в ведомстве дополнили, что специалисты обратились к органам местного самоуправления. Они предлагают установить на пляжах аншлаги, запрещающие купание.

«В текущем году на территории Ярославской области задекларировано 42 пляжа», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Напомним, купание в такой воде опасно. Мы спрашивали у венеролога, какие инфекции можно подхватить на пляже.