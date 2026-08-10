Поколение N. 5 молодых и перспективных актеров: они покорили зрителей и критиков харизмой и метят в Голливуд

Пять крутых историй молодых актеров и актрис Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Сегодняшние двадцатилетние звезды из регионов берут столицу с наскока. Кто-то вырос в цирковой династии, кто-то мечтал стать врачом или программистом, а кто-то в шесть лет получил напутствие от самого Армена Джигарханяна. NGS.RU рассказывает истории пяти молодых актеров и актрис из Новосибирска — они уже снялись в топовых сериалах, громких блокбастерах и даже готовятся покорять Голливуд.

Цирковая кровь и молодежная романтика

Нелли Харперская, актриса театра и кино Источник: nellisssa___ / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Нелли Харперская — восходящая сибирская звезда. Вы наверняка видели ее в фильме «Вызов» (12+) или в сериале «Цикады» (18+), а может, и в 3-м сезоне «Предпоследней инстанции» (16+).

Девушка родилась в цирковой династии: ее дедушка Станислав Харперский — заслуженный артист РФ. Он первым в мире сделал тройной баланс от рук и принял участие в номере «Эквилибристы на першах». Отец Нелли, Антон Харперский — тоже циркач, гастролировал с номерами в США, Германии, Италии и Японии. Он выиграл бронзу на конкурсе «Цирк завтрашнего дня», а сейчас тренирует подростков по спортивным единоборствам.

Нелли с детства шла по их стопам: занималась эквилибристикой, акробатикой, степом и спортивным фехтованием — всё это стало частью ее жизни задолго до того, как она произнесла первую реплику на сцене.

Нелли училась в лицее и одновременно занималась в театральной студии Константина Хабенского. В семье все ждали, что она продолжит цирковую династию, но девушка сделала выбор в пользу драматического искусства.

В 2021 году Нелли уехала в Москву и с первой попытки поступила в Московский театральный колледж имени Олега Табакова на курс Владимира Машкова. Он сразу разглядел в ней потенциал и доверил серьезные сценические роли.

Нелли окончила театральный колледж в 2024 году и сейчас активно снимается в кино и сериалах Источник: nellisssa___ / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Уже на четвертом курсе Нелли дебютировала в Театре Олега Табакова: по инициативе Машкова она сыграла Таню в постановке «Матросская тишина». Спектакль шел в Херсонесе перед огромной аудиторией, и Нелли до сих пор с трепетом вспоминает те дни.

«Перед нами было много счастливых и плачущих людей. В этот момент возникало понимание, что их благодарность адресована и мне тоже», — делилась она в одном из интервью.

Сегодня в послужном списке Нелли спектакли «Матросская тишина», «С любимыми не расставайтесь», «Ковчег», «Охота жить», «Кинастон» и «Голубое чудовище».

Ее кинодебют состоялся в 2021 году в картине «Некрасивая» (12+), но настоящая известность пришла к молодой актрисе в 2023 году с главной ролью Наташи Зуевой в молодежном сериале «Загадай любовь» (12+) (экранизация бестселлера Аси Лавринович). Ее героиня — романтичная, но с характером, и зрители сразу полюбили Нелли за естественность.

Кадр со съемок криминальной драмы «Айда!» (18+) Источник: nellisssa___ / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Нелли признавалась, что совмещать учебу, театр и кино было непросто.

«Мои педагоги поддерживали меня, проводили индивидуальные занятия, чтобы я могла держаться на том же уровне, что и остальные студенты», — рассказывала она.

В 2024 году Нелли окончила колледж и полностью погрузилась в киноиндустрию. Сейчас у нее в работе новые проекты, «Мужу привет» (16+) и «Айда!» (18+), где она вновь примеряет романтические и драматические образы.

Акробатическая подготовка позволяет Нелли Харперской самостоятельно выполнять трюки, при этом она убедительна и в мелодраме, и в триллере. Ее амплуа — универсальная героиня, которая может и пошутить, и заплакать, и дать отпор. Карьера Нелли только набирает обороты, и, судя по всему, в ближайшие годы мы увидим ее в новых проектах.

Наследный принц фэнтези-саги из кадетки

Иван Трушин, звезда сериала «Этерна» (16+) Источник: trushin_ir / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Еще одна яркая и заметная сибирская звезда — Иван Трушин. Будущий актер родился в поселке Ордынское в семье тренеров. В детстве Иван пробовал разные виды спорта: футбол, хоккей, волейбол, единоборства — и везде показывал хорошие результаты. Кроме того, учился в музыкальной школе по классу гитары, занимался эстрадным вокалом и пел в хоре. Такая разносторонность позже очень пригодилась в актерской профессии.

До 13 лет Иван жил в Ордынском с родителями, младшими братом и сестрой, затем семья перебралась в Новосибирск, где он поступил в кадетскую школу. Именно там его спортивный, лидерский характер раскрылся полностью: он стал капитаном школьной команды по баскетболу, ездил на соревнования и строго следил за дисциплиной.

«Среди всех я был самым злым командиром: чуть что не так, сразу же взвивался, повышал голос на весь спортивный зал, на всю казарму», — смеется Иван, вспоминая те годы.

Каст сериала «Этерна» на премьере Источник: trushin_ir / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В старших классах он увлекся рэпом, сочинял тексты под ником R! ff и даже выступал с ними на школьных мероприятиях. Тогда же он серьезно подумывал о медицинском образовании, но в итоге судьба привела его в театральную студию. Иван рискнул и поехал в Москву, где с первой попытки стал студентом Щепкинского училища, мастерской Виктора Коршунова.

Как говорит сам актер, ключом к успеху стали его смелость и широкий кругозор, а дисциплина, привитая в «кадетке», помогала выдерживать бешеные нагрузки. На втором курсе он начал практику в Малом театре — сначала в массовке, потом в небольших ролях. Диплом актера он получил в 2024 году.

Первые кинороли были скромными: в сериале «Сама дура» (18+), фильме «Некрасивая подружка» (16+), сериале «Принц на Красном велосипеде» (16+). Но настоящий прорыв случился в 2025 году, когда на «Кинопоиске» вышла масштабная фэнтези-сага «Этерна» по мотивам романов Веры Камши. Иван получил одну из главных ролей — Ричарда Окделла, сына знаменитого мятежника, который бросает вызов самопровозглашенному королю.

Сериал «История его служанки», вышел в 2026 году, 1 сезон Источник: trushin_ir / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Для этой роли он впервые в жизни сел на лошадь и несколько месяцев брал уроки верховой езды и фехтования. Пробы были стремительными: утвердили его в тот же день, с третьего дубля. Иван признаётся, что работа в «Этерне» стала для него самым настоящим челленджем.

«Я пошел ва-банк», — так сказал он о своем смелом решении взяться за столь сложный образ.

После завершения съемок Иван вернулся в Малый театр, где продолжает играть в классических постановках. Но кино не отпускает: в планах комедия «Неспящие в Сосновке» (0+) и главная роль в сай-фае «Жених с Марса» (12+). В соцсетях Ивана Трушина иногда называют русским Робертом Паттинсоном, хотя сам актер так не считает и относится к сравнению с иронией.

Сразу на лёд

В фильме «Лёд 3» новосибирец Степан Белозеров сыграл дерзкого хоккеиста Серегу Орлова Источник: stepan_belozerov / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Когда в 2024 году вышел фильм «Лёд 3», о Степане Белозерове заговорила вся страна. В заключительной части трилогии он сыграл хоккеиста Серегу Орлова, парня главной героини Нади Гориной (Анна Савранская). Его персонаж — дерзкий, обаятельный и влюбленный. Актёру удалось сделать образ живым и запоминающимся.

В кино Степан снимается с 2014 года, его дебют состоялся еще в школьные годы. Сегодня на его счету более 15 ролей в фильмах и сериалах. Среди них популярные проекты «13 клиническая» (18+), «Конец света» (18+), «Черная весна» (18+) и драма «Вираж» (18+), где он исполнил одну из главных ролей. Также он сыграл в фильме «Саша» (18+), который получил положительные отзывы на фестивалях.

Группа Uncle Pecos и пёс Бастер Источник: stepan_belozerov / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Но актерская карьера — не единственная для Степана. Он профессиональный барабанщик и играет в группе Uncle Pecos («Дядюшка Пекос»), где реализует свою любовь к року и джазу.

Актерскому ремеслу Степан Белозеров учился в школе-студии МХАТ у заслуженного деятеля искусств России Виктора Рыжакова. Учеба давалась ему непросто, но он выдержал все испытания и в 2020 году получил диплом. Следующие два года он играл в нескольких спектаклях театра «Современник», где его заметили и критики, и зрители. Сейчас Степан продолжает активно сниматься и не собирается останавливаться. Он признаётся, что хочет попробовать себя в жанре исторического кино и серьезной драме.

Из сибирской деревни к голливудским контрактам

Ангелина Пахомова, актриса, родилась и выросла в Тогучине Источник: angelina_pakhomovaa / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Эту девушку с ангельским лицом мы всё чаще и чаще видим на экране. Она блистала в сериалах «Золотое дно» (18+), «Медиатор» (18+), «Содержанки» (18+), «На льду» (18+) — критики отмечали эмоциональную глубину актрисы, ее многогранность и способность быстро вживаться в роль.

Ангелина Пахомова родилась в Тогучине, в Новосибирской области. В детстве она была застенчивым и замкнутым ребенком, но мечта о сцене жила в ней с ранних лет. В 15 лет она случайно узнала о наборе в Московскую театральную школу Олега Табакова — и это стало поворотным моментом.

Ангелина пропускала уроки в обычной школе, вместе с мамой на автобусе ездила в Новосибирск на прослушивания. В итоге прошла жесткий отбор и уехала в столицу.

«Я была обычным, стеснительным и зажатым ребенком из сибирской деревни, но я очень хотела поступить», — вспоминала она.

В сериале «Золотое дно» Ангелина снимается вместе с Алексеем Гуськовым и Юлией Снигирь Источник: angelina_pakhomovaa / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После окончания театральной школы в 2018 году Ангелину сразу зачислили в труппу Театра Олега Табакова, где она проработала до 2022 года. На сцене она успела сыграть в нескольких резонансных постановках, но уже тогда ее тянуло в кино. Ангелина снялась в более чем 30 картинах. Ее героини — всегда яркие, характерные женщины с непростой судьбой, и актриса блестяще справляется с этими образами.

В прошлом году стало известно, что хоррор «Отражение тьмы» (18+) с ее участием анонсирован на стриминговом сервисе Amazon, что означает выход на международный кинорынок. Ангелина активно учит английский и не скрывает, что мечтает о Голливуде. При этом в интервью она часто благодарит Новосибирскую область за свою закалку и говорит, что сибирский характер помогает ей не сдаваться даже в самых сложных ситуациях.

Знак судьбы

Иван Злобин, актер театра и кино, родился и вырос в Новосибирске Источник: Иван Злобин, личный архив

Актера Ивана Злобина зритель узнал благодаря фильму Константина Хабенского «Собибор» (18+) — роль заключенного Шломо он исполнил будучи еще первокурсником. Эта работа стала для Ивана отправной точкой в мир большого кино.

В интервью для НГС Иван признавался, что его актерская судьба была предопределена с детства. В шесть лет, отдыхая на курорте в Сочи, он случайно встретил Армена Джигарханяна. Тетя пообещала купить ему пистолетик, если он задаст ему вопрос.

Мальчик подошел к великому актеру и спросил: «Что нужно сделать в школе, чтобы сняться в кино?» Джигарханян ответил: отучиться, приехать в Москву и поступить в театральный вуз.

«Кажется, это во мне какой-то стержень зародило», — вспоминал Иван эту встречу.

«Собибор» — первая большая и серьезная работа актера Ивана Злобина Источник: кадр из фильма «Собибор» (18+), реж. Константин Хабенский, Россия, 2018 год

В 14 лет он начал сниматься в новосибирском аналоге «Ералаша», где получил первый опыт перед камерой. В 15 лет поступил в студию творческого развития Константина Хабенского, которая как раз открылась в Новосибирске, и проучился там четыре года.

До этого Иван был очень замкнутым подростком, увлекался смешанными единоборствами и много дрался. Но в студии он попал в среду творческих людей, которая изменила его мировоззрение.

«Пришел туда, а там люди занимаются творчеством. Они просто летают», — делился актер.

После окончания студии вместе с друзьями он уехал в Москву и поступил на бюджет в ГИТИС, который окончил в 2020 году. В учебном театре ему доверили сложнейшую роль Раскольникова в «Преступлении и наказании», что стало серьезной проверкой на прочность.

Сегодня на счету у Ивана Злобина около 30 работ, среди которых сериалы «Триггер» (18+), «Медиатор» (18+), «Нулевой пациент» (18+), фильм «Один маленький ночной секрет» (18+). Иван продолжает активно сниматься, работая в разных жанрах — от психологической драмы до комедии. Он также не забывает о театре: играет в нескольких московских антрепризах.

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