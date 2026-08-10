Карточки товаров, сгоревших на Wildberries, заметили на AliExpress — в чем дело

В компании пытаются наладить работу склада Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Крупные пожары, вспыхнувшие на складах Wildberries во многих городах, спровоцировали множество слухов. Один из таких — на AliExpress появились в продаже «сгоревшие товары» со складов Wildberries. В компании опровергли данную информацию, а также еще два фейка.

На AliExpress появились в продаже «сгоревшие товары» со складов Wildberries

В Сети начали распространяться ролики, где продавцы сообщают о том, что увидели сгоревшие товары на маркетплейсе AliExpress. Это на 100% несоответствующая действительности информация, заявили в компании.

«Товары, находившиеся на логистических объектах, пострадавших в результате атак, не могут быть доступны для заказа покупателями. Такие товары оперативно скрываются с витрины маркетплейса до завершения оценки их состояния и отражения результатов в учетных системах», — сообщили в пресс-службе Wildberries.

При этом размещение карточек товаров WB на AliExpress — реальный проект. Компания тестирует такой канал продаж в рамках партнерства с AliExpress и другими площадками. Условия продажи на AliExpress такие же, как на Wildberries. Для продавцов это способ выйти на новую аудиторию.

В российских регионах массово закрываются пункты выдачи заказов

Компания опровергла сообщения о массовом закрытии ПВЗ. По итогам июля 2026 года не зафиксировано ни падения числа заказов, ни всплеска закрытий пунктов выдачи.

«Несмотря на сложившуюся ситуацию, мы оперативно перестраиваем логистические маршруты и направляем товары через другие доступные логистические объекты, чтобы в ближайшее время восстановить привычный объем доставок на ПВЗ», — сообщили в компании.

Издательства отказались от продаж книг через Wildberries

Сообщения об уходе издательств с маркетплейса также не соответствуют действительности, заявили в пресс-службе Wildberries.