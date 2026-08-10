НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

облачно, дождь

ощущается как +15

5 м/c,

ю-з.

 749мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 82,37
EUR 95,18
Массовый мор рыбы
Как купить идеальную квартиру
Почему трамвайные пути ржавые
Ремонт на Кирова
Школьный квест для родителей
Обрушится гроза с градом
Закупка школьной формы
Военные учения
Жизнь в бараке
Бизнес Карточки товаров, сгоревших на Wildberries, заметили на AliExpress — в чем дело

Карточки товаров, сгоревших на Wildberries, заметили на AliExpress — в чем дело

В компании прокомментровали информацию

397
В компании пытаются наладить работу склада | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUВ компании пытаются наладить работу склада | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В компании пытаются наладить работу склада

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Крупные пожары, вспыхнувшие на складах Wildberries во многих городах, спровоцировали множество слухов. Один из таких — на AliExpress появились в продаже «сгоревшие товары» со складов Wildberries. В компании опровергли данную информацию, а также еще два фейка.

На AliExpress появились в продаже «сгоревшие товары» со складов Wildberries

В Сети начали распространяться ролики, где продавцы сообщают о том, что увидели сгоревшие товары на маркетплейсе AliExpress. Это на 100% несоответствующая действительности информация, заявили в компании.

«Товары, находившиеся на логистических объектах, пострадавших в результате атак, не могут быть доступны для заказа покупателями. Такие товары оперативно скрываются с витрины маркетплейса до завершения оценки их состояния и отражения результатов в учетных системах», — сообщили в пресс-службе Wildberries.

При этом размещение карточек товаров WB на AliExpress — реальный проект. Компания тестирует такой канал продаж в рамках партнерства с AliExpress и другими площадками. Условия продажи на AliExpress такие же, как на Wildberries. Для продавцов это способ выйти на новую аудиторию.

В российских регионах массово закрываются пункты выдачи заказов

Компания опровергла сообщения о массовом закрытии ПВЗ. По итогам июля 2026 года не зафиксировано ни падения числа заказов, ни всплеска закрытий пунктов выдачи.

«Несмотря на сложившуюся ситуацию, мы оперативно перестраиваем логистические маршруты и направляем товары через другие доступные логистические объекты, чтобы в ближайшее время восстановить привычный объем доставок на ПВЗ», — сообщили в компании.

Издательства отказались от продаж книг через Wildberries

Сообщения об уходе издательств с маркетплейса также не соответствуют действительности, заявили в пресс-службе Wildberries.

«Компания не фиксирует ухода издательств с площадки. Наоборот, издатели в настоящее время перестраивают свою работу на модель продаж со своего склада (FBS)», — сообщили в компании.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Wildberries AliExpress Склад
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
с++

Достижения

Первая десятка

Первая десятка

Написать 10 комментариев

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

Написать 500 комментариев

10 августа, 15:56
т.к. всё что продают под "своими" брэндами, на российских площадках, всё равно делается в Китае. Китайцы давно просто копируют полностью страницу от продавцы с российских маркетплейсов, вместе со всеми комментами, отзывами и т.д. к себе на Али, ставят немного меньшую цену и продают тоже самое, заказывая у тех же производителей у себя в стране. Странно что только сейчас этот приём китайских товарищей был замечен, при этом выдаётся какая то жуткая конспирология
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Как вернуть деньги после закрытия ипотеки? Эксперт назвала способ, о котором знают далеко не все
Анна Ермакова
Мнение
«Нет некрасивых городов, есть недофинансированные». Путешественники проехали 2000 километров по Уралу на машине — стоило ли оно того
Екатерина Литкевич
Мнение
Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день
Анастасия Филимонова
Мнение
«Никого нельзя победить». О чем главный блокбастер этого года, который бьет рекорды в прокате: честный отзыв на «Одиссею» Нолана
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«И покатился я по жизни босяцкой»: как Колобка превратили в уголовника — отзыв на обсуждаемый фильм
Марина Рыбалкина
Заместитель главного редактора 161.RU
Рекомендуем