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Лето «Надо быть особенно „одаренным“»: энтомолог объяснил, когда клещи перестанут быть опасны

«Надо быть особенно „одаренным“»: энтомолог объяснил, когда клещи перестанут быть опасны

Сколько ярославцев пострадало от укусов в этом году

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Когда заканчивается сезон клещей | Источник: Роман Данилкин / 63.RUКогда заканчивается сезон клещей | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Когда заканчивается сезон клещей

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Клещи стали реже кусать ярославцев. По данным регионального Роспотребнадзора, с 27 июля по 2 августа в области зарегистрировано всего 20 случаев. Для сравнения, в середине — конце мая от кровососов пострадали 445 человек за неделю.

Ближе к концу лета ситуация стабилизировалась, но единичные случаи по региону еще встречаются:

  • Даниловский округ — восемь укусов за неделю;

  • Тутаев — шесть укусов за неделю;

  • Первомайский округ — три укуса за неделю;

  • Любимский округ — два укуса за неделю;

  • Некрасовский округ — один укус за неделю.

«Из числа пострадавших — 15% дети», — отметили в ведомстве.

С начала сезона исследовано более 9450 экземпляров клещей. В регионе проведена акарицидная обработка — более 2540 гектаров.

Ярославский энтомолог Дмитрий Власов пояснил 76.RU, что, наконец, активность кровососов снижается. Обычно это происходит еще с конца июня, но летом 2026-го членистоногие активно присасывались к ярославцам и в июле.

«Сейчас они единично встречаются, и надо быть особенно „одаренным“, чтобы с клещами встретиться, и еще чтобы он присосался», — добавил эксперт.

Самым надежным способом защиты от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация. Чтобы не подцепить клеща на природе, помните о простых правилах: проводите самоосмотр, обрабатывайте одежду репеллентами и носите светлую одежду.

Роспотребнадзор по Ярославской области

Ранее ярославну укусил «наноклещ». Паразит присосался чуть выше лопатки, пенсионерка почувствовала, что место укуса набухло, посмотрев в зеркало, она увидела ямку. Рану героиня намазала йодом, а кровососа ее внук отвез в лабораторный центр на проверку.

Кстати, в Роспотребнадзоре поясняли, что «наноклещи» — это обыкновенные клещи, только еще маленькие. Их называют нимфами — молодыми особями иксодовых клещей. Болезни они тем не менее переносят те же.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, в ЦФО наиболее опасными регионами, где высок риск подхватить клещевой энцефалит, стали Ивановская, Костромская, Тверская и Ярославская области, а также Дмитровский и Талдомский районы Московской области.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Клещ Укус Энтомолог Роспотребнадзор
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Комментарии
1
Гость
10 августа, 16:07
У нас ни кто ничего не обрабатывал, но клещей нет, хотя в том году всё лето на каждой веточке сидели. Нечего приписывать это как обработку. Не знаю чего вы там и где обрабатывали, ну может только бюджет на это дело. Клещей нет из-за погоды , видно весенние заморозки их убили
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