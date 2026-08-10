«Надо быть особенно „одаренным“»: энтомолог объяснил, когда клещи перестанут быть опасны

Когда заканчивается сезон клещей Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Клещи стали реже кусать ярославцев. По данным регионального Роспотребнадзора, с 27 июля по 2 августа в области зарегистрировано всего 20 случаев. Для сравнения, в середине — конце мая от кровососов пострадали 445 человек за неделю.

Ближе к концу лета ситуация стабилизировалась, но единичные случаи по региону еще встречаются:

Даниловский округ — восемь укусов за неделю;

Тутаев — шесть укусов за неделю;

Первомайский округ — три укуса за неделю;

Любимский округ — два укуса за неделю;

Некрасовский округ — один укус за неделю.

«Из числа пострадавших — 15% дети», — отметили в ведомстве.

С начала сезона исследовано более 9450 экземпляров клещей. В регионе проведена акарицидная обработка — более 2540 гектаров.

Ярославский энтомолог Дмитрий Власов пояснил 76.RU, что, наконец, активность кровососов снижается. Обычно это происходит еще с конца июня, но летом 2026-го членистоногие активно присасывались к ярославцам и в июле.

«Сейчас они единично встречаются, и надо быть особенно „одаренным“, чтобы с клещами встретиться, и еще чтобы он присосался», — добавил эксперт.

Самым надежным способом защиты от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация. Чтобы не подцепить клеща на природе, помните о простых правилах: проводите самоосмотр, обрабатывайте одежду репеллентами и носите светлую одежду. Роспотребнадзор по Ярославской области

Ранее ярославну укусил «наноклещ». Паразит присосался чуть выше лопатки, пенсионерка почувствовала, что место укуса набухло, посмотрев в зеркало, она увидела ямку. Рану героиня намазала йодом, а кровососа ее внук отвез в лабораторный центр на проверку.

Кстати, в Роспотребнадзоре поясняли, что «наноклещи» — это обыкновенные клещи, только еще маленькие. Их называют нимфами — молодыми особями иксодовых клещей. Болезни они тем не менее переносят те же.