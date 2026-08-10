«Постучал, чтобы открыли»: в Ярославле пассажир разбил стекло автобуса, не успев на рейс

В Ярославле мужчина разбил стекло в автобусе Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Второй день в ярославских пабликах обсуждают инцидент с автобусом. Пост появился в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» 9 августа. По словам автора публикации, на остановке один из желающих попасть в автобус постучал водителю в переднюю дверь. Но внезапно стекло треснуло и разбилось.

«Остановка на улице Первомайская. Как услышал со слов пострадавшего, пострадавший (из другого города) постучал, чтобы открыли дверь, и стекло разбилось», — подписал автор поста.

Стекло разлетелось на осколки по дороге Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Судя по прикрепленным кадрам, пассажира ранило осколками, ему помогли перебинтовать руку. Автобус остался без стекла.

Мужчина отделался порезами Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com Стекло в двери автобуса разбилось вдребезги Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

В региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта на запрос 76.RU уточнили, что инцидент произошел еще 5 августа. Всё случилось на маршруте № 8 «ТРК „Ярославский Вернисаж“ — 15 МКР».

Перевозчиком маршрута № 8 является «Транспорт Ярославии». Компания с 2023 года обслуживает 46 городских и пригородных маршрутов.

«Водитель автобуса после посадки и высадки пассажиров начал движение от остановочного пункта „Улица Первомайская“. В этот момент мужчина, предположительно в нетрезвом состоянии, с улицы выбил стекло передней двери автобуса», — рассказали в министерстве.

После происшествия рейс отменили, а на место вызвали экипаж ГИБДД и наряд полиции. Как отметили власти, пострадавших среди пассажиров нет.