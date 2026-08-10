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Дороги и транспорт «Постучал, чтобы открыли»: в Ярославле пассажир разбил стекло автобуса, не успев на рейс

«Постучал, чтобы открыли»: в Ярославле пассажир разбил стекло автобуса, не успев на рейс

Что известно об инциденте

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В Ярославле мужчина разбил стекло в автобусе | Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.comВ Ярославле мужчина разбил стекло в автобусе | Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

В Ярославле мужчина разбил стекло в автобусе

Источник:

ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Второй день в ярославских пабликах обсуждают инцидент с автобусом. Пост появился в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» 9 августа. По словам автора публикации, на остановке один из желающих попасть в автобус постучал водителю в переднюю дверь. Но внезапно стекло треснуло и разбилось.

«Остановка на улице Первомайская. Как услышал со слов пострадавшего, пострадавший (из другого города) постучал, чтобы открыли дверь, и стекло разбилось», — подписал автор поста.

Стекло разлетелось на осколки по дороге | Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.comСтекло разлетелось на осколки по дороге | Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Стекло разлетелось на осколки по дороге

Источник:

ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Судя по прикрепленным кадрам, пассажира ранило осколками, ему помогли перебинтовать руку. Автобус остался без стекла.

Мужчина отделался порезами | Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.comМужчина отделался порезами | Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Мужчина отделался порезами

Источник:

ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Стекло в двери автобуса разбилось вдребезги | Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.comСтекло в двери автобуса разбилось вдребезги | Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Стекло в двери автобуса разбилось вдребезги

Источник:

ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

В региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта на запрос 76.RU уточнили, что инцидент произошел еще 5 августа. Всё случилось на маршруте № 8 «ТРК „Ярославский Вернисаж“ — 15 МКР».

Перевозчиком маршрута № 8 является «Транспорт Ярославии». Компания с 2023 года обслуживает 46 городских и пригородных маршрутов.

«Водитель автобуса после посадки и высадки пассажиров начал движение от остановочного пункта „Улица Первомайская“. В этот момент мужчина, предположительно в нетрезвом состоянии, с улицы выбил стекло передней двери автобуса», — рассказали в министерстве.

После происшествия рейс отменили, а на место вызвали экипаж ГИБДД и наряд полиции. Как отметили власти, пострадавших среди пассажиров нет.

Ранее в соцсетях активно обсуждали другую ситуацию с маршрутом № 8 «ТРК „Ярославский Вернисаж“ — 15 МКР». Как сообщили пассажиры, 21 июля водитель автобуса остановил рейс и пошел забирать посылку на ПВЗ. Перевозчик прокомментировал ситуацию, сообщив, что по инциденту организовали проверку, водителя наказали.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Автобус Пассажир Стекло Минтранс
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Комментарии
26
Гость
13 часов
Наверное куда то спешил и явно был в прострации . В такие моменты человек себя не контролирует . Ну и вот итог . Такое наверное происходило хоть раз с каждым !!! Ситуации в жизни всякие случаются .
Гость
10 августа, 21:48
Себе по пустой башке стучит. А автобусы нам нужны и ненадо за всех говорить , что не нужны.
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Гость
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