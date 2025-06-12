«Могут навредить здоровью»: нутрициолог из Ярославля назвала главные ошибки при похудении

Нутрициолог рассказала, как рассчитывать калории, чтобы похудеть Источник: Светлана Игнатьева / Vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RU











Одна из самых актуальных тем для обсуждения среди девушек, да и не только, — похудение. Врачи давно уже бьют тревогу: диеты и голодание вредны для здоровья.

Чтобы добиться хороших результатов в сбрасывании лишних килограммов, стоит придерживаться баланса КБЖУ (калорий, белков, жиров и углеводов). Подробнее об этом рассказала 76.RU врач-нутрициолог Светлана Игнатьева из Ярославля.

«Считать калории или нет — вопрос индивидуальный, но это один из методов контроля потребляемой энергии, который может быть полезен для достижения целей по снижению веса или поддержанию формы», — отметила врач.

Советы по распределению калорий

Завтрак дает заряд энергии на весь день. Важно не пропускать этот прием пиши. Он должен быть питательным и составлять примерно 25–30% от суточной нормы калорий. Обед и ужин должны содержать сбалансированное сочетание белков, жиров и углеводов, составляя 30–35% суточной калорийности. Включайте в каждый прием пищи белки, сложные углеводы и полезные жиры. Перекусы — поддержка энергии между основными приёмами пищи. Они должны быть лёгкими и составлять около 10–15% от суточной калорийности. Подойдут фрукты, овощи, йогурты или орехи.

Ежедневная норма калорий для каждого человека определяется индивидуально и зависит от множества факторов, таких как рост, вес и уровень физической активности в течение дня.

Стремление к идеальной фигуре — это прекрасно, но важно избегать распространённых ошибок, которые могут замедлить прогресс или даже навредить здоровью. Светлана Игнатьева нутрициолог, консультант по сбалансированному питанию

Нутрициолог Светлана Игнатьева отметила ошибки, которые могут замедлить процесс похудения:

неправильный расчёт калорий: игнорирование баланса между потребляемыми и расходуемыми калориями может привести к застою в похудении;

чрезмерное ограничение калорий: слишком строгая диета может вызвать стресс для организма и замедлить метаболизм;

игнорирование качества питания: сосредоточение внимания только на количестве калорий и пренебрежение питательной ценностью продуктов;

отсутствие плана и системы тренировок: физическая активность важна для сжигания калорий и поддержания тонуса мышц;

недостаток воды: обезвоживание может замедлить обмен веществ и повлиять на эффективность похудения.

Лайфхаки по похудению

Чтобы проще было следить за количеством калорий, потребляемой в течение дня, врач посоветовала контролировать размер порций:

«Используйте кухонные весы или мерные ложки, чтобы следить за размером порций. А еще лучше научиться „правилу тарелки“, чтобы в любых условиях „держать руку на пульсе“», — отметила Светлана Игнатьева.

Правило тарелки заключается в том, что каждый приём пищи должен состоять из разнообразных продуктов, заполняющих половину тарелки овощами и фруктами, четверть — белками, и четверть — углеводами.

Так же врач выделила важность выбора необработанных продуктов.

«Ведение дневника питания — это мой самый любимый инструмент контроля и самоконтроля. Записывайте всё, что вы едите, чтобы лучше понимать свои пищевые привычки и корректировать их при необходимости», — посоветовала нутрициолог.