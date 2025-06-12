НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

1 м/c,

ю-в.

 753мм 68%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,00
EUR 90,01
Афиша на выходные
Отменили проектирование кладбища
Новенький в "Локомотиве"
Гид по отдыху в России
Приговор тусовщику с Кирова
Задержали депутата
Поезд снес фуру
Как сэкономить на ремонте
Никитин ушел из «Локомотива»
Куда можно поехать на отдых
Здоровье «Могут навредить здоровью»: нутрициолог из Ярославля назвала главные ошибки при похудении

«Могут навредить здоровью»: нутрициолог из Ярославля назвала главные ошибки при похудении

Публикуем советы Светланы Игнатьевой

592
3 комментария
Нутрициолог рассказала, как рассчитывать калории, чтобы похудеть | Источник: Светлана Игнатьева / Vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RUНутрициолог рассказала, как рассчитывать калории, чтобы похудеть | Источник: Светлана Игнатьева / Vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RU

Нутрициолог рассказала, как рассчитывать калории, чтобы похудеть

Источник:

Светлана Игнатьева / Vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RU

Одна из самых актуальных тем для обсуждения среди девушек, да и не только, — похудение. Врачи давно уже бьют тревогу: диеты и голодание вредны для здоровья.

Чтобы добиться хороших результатов в сбрасывании лишних килограммов, стоит придерживаться баланса КБЖУ (калорий, белков, жиров и углеводов). Подробнее об этом рассказала 76.RU врач-нутрициолог Светлана Игнатьева из Ярославля.

«Считать калории или нет — вопрос индивидуальный, но это один из методов контроля потребляемой энергии, который может быть полезен для достижения целей по снижению веса или поддержанию формы», — отметила врач.

Советы по распределению калорий

  1. Завтрак дает заряд энергии на весь день. Важно не пропускать этот прием пиши. Он должен быть питательным и составлять примерно 25–30% от суточной нормы калорий.

  2. Обед и ужин должны содержать сбалансированное сочетание белков, жиров и углеводов, составляя 30–35% суточной калорийности. Включайте в каждый прием пищи белки, сложные углеводы и полезные жиры.

  3. Перекусы — поддержка энергии между основными приёмами пищи. Они должны быть лёгкими и составлять около 10–15% от суточной калорийности. Подойдут фрукты, овощи, йогурты или орехи.

Ежедневная норма калорий для каждого человека определяется индивидуально и зависит от множества факторов, таких как рост, вес и уровень физической активности в течение дня.

<p>Светлана Игнатьева</p><p>Светлана Игнатьева</p>

Стремление к идеальной фигуре — это прекрасно, но важно избегать распространённых ошибок, которые могут замедлить прогресс или даже навредить здоровью.

Светлана Игнатьева

нутрициолог, консультант по сбалансированному питанию

Нутрициолог Светлана Игнатьева отметила ошибки, которые могут замедлить процесс похудения:

  • неправильный расчёт калорий: игнорирование баланса между потребляемыми и расходуемыми калориями может привести к застою в похудении;

  • чрезмерное ограничение калорий: слишком строгая диета может вызвать стресс для организма и замедлить метаболизм;

  • игнорирование качества питания: сосредоточение внимания только на количестве калорий и пренебрежение питательной ценностью продуктов;

  • отсутствие плана и системы тренировок: физическая активность важна для сжигания калорий и поддержания тонуса мышц;

  • недостаток воды: обезвоживание может замедлить обмен веществ и повлиять на эффективность похудения.

Читайте также

Лайфхаки по похудению

Чтобы проще было следить за количеством калорий, потребляемой в течение дня, врач посоветовала контролировать размер порций:

«Используйте кухонные весы или мерные ложки, чтобы следить за размером порций. А еще лучше научиться „правилу тарелки“, чтобы в любых условиях „держать руку на пульсе“», — отметила Светлана Игнатьева.

Правило тарелки заключается в том, что каждый приём пищи должен состоять из разнообразных продуктов, заполняющих половину тарелки овощами и фруктами, четверть — белками, и четверть — углеводами.

Так же врач выделила важность выбора необработанных продуктов.

«Ведение дневника питания — это мой самый любимый инструмент контроля и самоконтроля. Записывайте всё, что вы едите, чтобы лучше понимать свои пищевые привычки и корректировать их при необходимости», — посоветовала нутрициолог.

<p>Светлана Игнатьева </p><p>Светлана Игнатьева </p>

Помните, что важно не только количество калорий, но и их качество. Здоровое питание — это баланс и разнообразие!

Светлана Игнатьева

нутрициолог, консультант по сбалансированному питанию
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Похудение Диета
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Ну,у всех свои проблемы.Вот я например хочу поправиться,меня не устраивает размер42-44 и вес 50 кг.,при росте 165.И вот не получается.Ем как все,не голодаю.А результат 0.😒
Гость
1 час
первейшая ошибка слушать этих нутрициологов. дефицит калорий и активный обращ жизни. фсе.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Куда делись все сотрудники?». Бизнесмен — о том, почему работники хотят жаловаться, а не трудиться
Сергей Харин
Мнение
«Самая частая жалоба — это отношения внутри коллектива»: психотерапевт — о различиях миллениалов и зумеров в работе
Валентина Кинас
Психология, психотерапия
Мнение
Рожать или копить. Заменит ли ребенок пенсию?
Галеева Венера
Мнение
90 минут в соленой воде и мраке. Что такое флоатинг и как происходит погружение в невесомость — впечатления журналистки
Ирина Господаренко
Мнение
Конфеты или дорогое лечение? Стоматолог рассказал, как сахар рушит зубы и как сладкоежкам снизить риски
Альберт Ищенко
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление