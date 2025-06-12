«Могут навредить здоровью»: нутрициолог из Ярославля назвала главные ошибки при похудении

Одна из самых актуальных тем для обсуждения среди девушек, да и не только, — похудение. Врачи давно уже бьют тревогу: диеты и голодание вредны для здоровья.
Чтобы добиться хороших результатов в сбрасывании лишних килограммов, стоит придерживаться баланса КБЖУ (калорий, белков, жиров и углеводов). Подробнее об этом рассказала 76.RU врач-нутрициолог Светлана Игнатьева из Ярославля.
«Считать калории или нет — вопрос индивидуальный, но это один из методов контроля потребляемой энергии, который может быть полезен для достижения целей по снижению веса или поддержанию формы», — отметила врач.
Советы по распределению калорий
Завтрак дает заряд энергии на весь день. Важно не пропускать этот прием пиши. Он должен быть питательным и составлять примерно 25–30% от суточной нормы калорий.
Обед и ужин должны содержать сбалансированное сочетание белков, жиров и углеводов, составляя 30–35% суточной калорийности. Включайте в каждый прием пищи белки, сложные углеводы и полезные жиры.
Перекусы — поддержка энергии между основными приёмами пищи. Они должны быть лёгкими и составлять около 10–15% от суточной калорийности. Подойдут фрукты, овощи, йогурты или орехи.
Ежедневная норма калорий для каждого человека определяется индивидуально и зависит от множества факторов, таких как рост, вес и уровень физической активности в течение дня.
Стремление к идеальной фигуре — это прекрасно, но важно избегать распространённых ошибок, которые могут замедлить прогресс или даже навредить здоровью.
Нутрициолог Светлана Игнатьева отметила ошибки, которые могут замедлить процесс похудения:
неправильный расчёт калорий: игнорирование баланса между потребляемыми и расходуемыми калориями может привести к застою в похудении;
чрезмерное ограничение калорий: слишком строгая диета может вызвать стресс для организма и замедлить метаболизм;
игнорирование качества питания: сосредоточение внимания только на количестве калорий и пренебрежение питательной ценностью продуктов;
отсутствие плана и системы тренировок: физическая активность важна для сжигания калорий и поддержания тонуса мышц;
недостаток воды: обезвоживание может замедлить обмен веществ и повлиять на эффективность похудения.
Лайфхаки по похудению
Чтобы проще было следить за количеством калорий, потребляемой в течение дня, врач посоветовала контролировать размер порций:
«Используйте кухонные весы или мерные ложки, чтобы следить за размером порций. А еще лучше научиться „правилу тарелки“, чтобы в любых условиях „держать руку на пульсе“», — отметила Светлана Игнатьева.
Правило тарелки заключается в том, что каждый приём пищи должен состоять из разнообразных продуктов, заполняющих половину тарелки овощами и фруктами, четверть — белками, и четверть — углеводами.
Так же врач выделила важность выбора необработанных продуктов.
«Ведение дневника питания — это мой самый любимый инструмент контроля и самоконтроля. Записывайте всё, что вы едите, чтобы лучше понимать свои пищевые привычки и корректировать их при необходимости», — посоветовала нутрициолог.
Помните, что важно не только количество калорий, но и их качество. Здоровое питание — это баланс и разнообразие!