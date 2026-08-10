Пирожное «Картошка»: классический рецепт в домашних условиях с тем самым вкусом из детства

Пирожное «Картошка» — настоящий кулинарный символ эпохи. Его придумали советские кондитеры из чисто практических соображений: чтобы использовать обрезки бисквита, которые оставались после приготовления тортов. Рецепт впервые появился в официальном сборнике 1952 года, а затем распространился по всей стране в бесчисленных домашних вариациях. Мы предлагаем вам максимально аутентичный вариант — тот самый, из сухарей или печенья, с масляным кремом и ароматным какао.
Ингредиенты
Сухари сдобные или печенье, например «Юбилейное», — 200–250 граммов;
масло сливочное 82,5% — 120–150 граммов;
молоко 3,2% — 125 миллилитров (половина стакана);
сахар — 100 граммов;
какао-порошок — 3 столовые ложки (2 — в крем, 1 — для обсыпки);
коньяк или ром — 1 столовая ложка (по желанию, для аромата);
сахарная пудра — 1 столовая ложка (для обсыпки).
Приготовление
Сухари или печенье нужно превратить в мелкую крошку. Лучше всего сделать это с помощью блендера или мясорубки с мелкой решеткой.
В небольшом сотейнике смешайте молоко, сахар и 2 столовые ложки какао-порошка. Поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Следите, чтобы не образовалось комочков, а сахар полностью растворился.
Снимите сотейник с огня, добавьте в горячую смесь сливочное масло и коньяк (если используете). Перемешивайте до полного растворения масла.
Залейте полученной горячей шоколадной массой измельченные сухари. Тщательно перемешайте до получения однородной, влажной и пластичной массы. Оставьте на 20–30 минут при комнатной температуре, чтобы крошка пропиталась и набухла.
Когда масса остынет настолько, чтобы не обжигать руки, сформируйте из нее продолговатые «клубни картофеля» или шарики. Постарайтесь, чтобы все пирожные были примерно одного размера.
В отдельной миске смешайте оставшуюся столовую ложку какао-порошка с сахарной пудрой. Обваляйте каждое пирожное в этой смеси со всех сторон.
Выложите готовые пирожные на блюдо и уберите в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на всю ночь. За это время они полностью застынут и пропитаются.
Для аутентичности можно сделать на каждом пирожном несколько углублений шпажкой и «посадить» в них ростки из белкового крема или просто из кусочков застывшего белого шоколада — так десерт будет выглядеть совсем как настоящая картошка.