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Еда Что приготовить Инструкция Пирожное «Картошка»: классический рецепт в домашних условиях с тем самым вкусом из детства

Пирожное «Картошка»: классический рецепт в домашних условиях с тем самым вкусом из детства

Готовим легендарный десерт, который помнят и любят все

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Никакой выпечки, минимум ингредиентов и максимум ностальгии | Источник: Станислав Соколов / NGS.RUНикакой выпечки, минимум ингредиентов и максимум ностальгии | Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Никакой выпечки, минимум ингредиентов и максимум ностальгии

Источник:
Станислав Соколов / NGS.RU

Пирожное «Картошка» — настоящий кулинарный символ эпохи. Его придумали советские кондитеры из чисто практических соображений: чтобы использовать обрезки бисквита, которые оставались после приготовления тортов. Рецепт впервые появился в официальном сборнике 1952 года, а затем распространился по всей стране в бесчисленных домашних вариациях. Мы предлагаем вам максимально аутентичный вариант — тот самый, из сухарей или печенья, с масляным кремом и ароматным какао.

Ингредиенты

  • Сухари сдобные или печенье, например «Юбилейное», — 200–250 граммов;

  • масло сливочное 82,5% — 120–150 граммов;

  • молоко 3,2% — 125 миллилитров (половина стакана);

  • сахар — 100 граммов;

  • какао-порошок — 3 столовые ложки (2 — в крем, 1 — для обсыпки);

  • коньяк или ром — 1 столовая ложка (по желанию, для аромата);

  • сахарная пудра — 1 столовая ложка (для обсыпки).

Приготовление

  1. Сухари или печенье нужно превратить в мелкую крошку. Лучше всего сделать это с помощью блендера или мясорубки с мелкой решеткой.

  2. В небольшом сотейнике смешайте молоко, сахар и 2 столовые ложки какао-порошка. Поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Следите, чтобы не образовалось комочков, а сахар полностью растворился.

  3. Снимите сотейник с огня, добавьте в горячую смесь сливочное масло и коньяк (если используете). Перемешивайте до полного растворения масла.

  4. Залейте полученной горячей шоколадной массой измельченные сухари. Тщательно перемешайте до получения однородной, влажной и пластичной массы. Оставьте на 20–30 минут при комнатной температуре, чтобы крошка пропиталась и набухла.

  5. Когда масса остынет настолько, чтобы не обжигать руки, сформируйте из нее продолговатые «клубни картофеля» или шарики. Постарайтесь, чтобы все пирожные были примерно одного размера.

  6. В отдельной миске смешайте оставшуюся столовую ложку какао-порошка с сахарной пудрой. Обваляйте каждое пирожное в этой смеси со всех сторон.

  7. Выложите готовые пирожные на блюдо и уберите в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на всю ночь. За это время они полностью застынут и пропитаются.

  8. Для аутентичности можно сделать на каждом пирожном несколько углублений шпажкой и «посадить» в них ростки из белкового крема или просто из кусочков застывшего белого шоколада — так десерт будет выглядеть совсем как настоящая картошка.

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Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Пирожное Картошка Рецепт Десерт
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Комментарии
2
Гость
10 августа, 17:10
На фото больше напоминают собачьи какули, но ни как не картоху... Ни ума, ни фантазии.
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Гость
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