Пирожное «Картошка»: классический рецепт в домашних условиях с тем самым вкусом из детства

Сухари или печенье нужно превратить в мелкую крошку. Лучше всего сделать это с помощью блендера или мясорубки с мелкой решеткой.

В небольшом сотейнике смешайте молоко, сахар и 2 столовые ложки какао-порошка. Поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Следите, чтобы не образовалось комочков, а сахар полностью растворился.

Снимите сотейник с огня, добавьте в горячую смесь сливочное масло и коньяк (если используете). Перемешивайте до полного растворения масла.

Залейте полученной горячей шоколадной массой измельченные сухари. Тщательно перемешайте до получения однородной, влажной и пластичной массы. Оставьте на 20–30 минут при комнатной температуре, чтобы крошка пропиталась и набухла.

Когда масса остынет настолько, чтобы не обжигать руки, сформируйте из нее продолговатые «клубни картофеля» или шарики. Постарайтесь, чтобы все пирожные были примерно одного размера.

В отдельной миске смешайте оставшуюся столовую ложку какао-порошка с сахарной пудрой. Обваляйте каждое пирожное в этой смеси со всех сторон.

Выложите готовые пирожные на блюдо и уберите в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на всю ночь. За это время они полностью застынут и пропитаются.