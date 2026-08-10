«Улетела на отбойник»: в Ярославле случилось жесткое ДТП с автовышкой

ДТП на проспекте Машиностроителей в Ярославле Источник: Жесть Ярославль / Max

Днем 10 августа в Заволжском районе Ярославля случилось жесткое ДТП. Как сообщили очевидцы в соцсетях, авария произошла на проспекте Машиностроителей.

«Хонда улетала на отбойник в результате ДТП. На место прибыла машина реанимации», — подписал автор поста в Max-канале «Жесть Ярославль».

По фотографиям с места ДТП видно, как машина залетела на барьерное ограждение. Передняя часть иномарки помялась от удара.

Иномарка лежала прямо на ограждении Источник: Жесть Ярославль / Max Проезжающие мимо очевидцы успели сфотографировать место ДТП Источник: Жесть Ярославль / Max

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, в ДТП, по предварительной информации, никто не пострадал.

«Около 15:00 на проспекте Машиностроителей произошло ДТП с участием автомобиля „Хонда“ и спецтранспорта (по имеющимся данным автовышки)», — поделились подробностями в полиции.

На место приезжала реанимация Источник: Жесть Ярославль / Max