«Улетела на отбойник»: в Ярославле случилось жесткое ДТП с автовышкой

Днем 10 августа в Заволжском районе Ярославля случилось жесткое ДТП. Как сообщили очевидцы в соцсетях, авария произошла на проспекте Машиностроителей.
«Хонда улетала на отбойник в результате ДТП. На место прибыла машина реанимации», — подписал автор поста в Max-канале «Жесть Ярославль».
По фотографиям с места ДТП видно, как машина залетела на барьерное ограждение. Передняя часть иномарки помялась от удара.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, в ДТП, по предварительной информации, никто не пострадал.
«Около 15:00 на проспекте Машиностроителей произошло ДТП с участием автомобиля „Хонда“ и спецтранспорта (по имеющимся данным автовышки)», — поделились подробностями в полиции.
Ранее, 9 августа, на трассе М-8 случилось тройное ДТП с грузовиком. Машины столкнулись на развилке моста Ткачи и Ярославль. Как тогда уточнили в управлении МВД по Ярославской области, ДТП произошло в 15:46. На трассе столкнулись «Киа», «Сузуки» и «Вольво», у места происшествия образовалась пробка. К счастью, обошлось без пострадавших.