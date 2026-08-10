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Происшествия «Улетела на отбойник»: в Ярославле случилось жесткое ДТП с автовышкой

«Улетела на отбойник»: в Ярославле случилось жесткое ДТП с автовышкой

Рассказываем, что известно о происшествии

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ДТП на проспекте Машиностроителей в Ярославле | Источник: Жесть Ярославль / MaxДТП на проспекте Машиностроителей в Ярославле | Источник: Жесть Ярославль / Max

ДТП на проспекте Машиностроителей в Ярославле

Источник:

Жесть Ярославль / Max

Днем 10 августа в Заволжском районе Ярославля случилось жесткое ДТП. Как сообщили очевидцы в соцсетях, авария произошла на проспекте Машиностроителей.

«Хонда улетала на отбойник в результате ДТП. На место прибыла машина реанимации», — подписал автор поста в Max-канале «Жесть Ярославль».

По фотографиям с места ДТП видно, как машина залетела на барьерное ограждение. Передняя часть иномарки помялась от удара.

Иномарка лежала прямо на ограждении | Источник: Жесть Ярославль / MaxИномарка лежала прямо на ограждении | Источник: Жесть Ярославль / Max

Иномарка лежала прямо на ограждении

Источник:

Жесть Ярославль / Max

Проезжающие мимо очевидцы успели сфотографировать место ДТП | Источник: Жесть Ярославль / MaxПроезжающие мимо очевидцы успели сфотографировать место ДТП | Источник: Жесть Ярославль / Max

Проезжающие мимо очевидцы успели сфотографировать место ДТП

Источник:

Жесть Ярославль / Max

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, в ДТП, по предварительной информации, никто не пострадал.

«Около 15:00 на проспекте Машиностроителей произошло ДТП с участием автомобиля „Хонда“ и спецтранспорта (по имеющимся данным автовышки)», — поделились подробностями в полиции.

На место приезжала реанимация | Источник: Жесть Ярославль / MaxНа место приезжала реанимация | Источник: Жесть Ярославль / Max

На место приезжала реанимация

Источник:

Жесть Ярославль / Max

Ранее, 9 августа, на трассе М-8 случилось тройное ДТП с грузовиком. Машины столкнулись на развилке моста Ткачи и Ярославль. Как тогда уточнили в управлении МВД по Ярославской области, ДТП произошло в 15:46. На трассе столкнулись «Киа», «Сузуки» и «Вольво», у места происшествия образовалась пробка. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
ДТП Иномарка Автовышка УМВД
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Комментарии
16
Гость
8 часов
Гоняют... Контроля нет никакого...
Гость
17 часов
Несоблюдение скоростного режима
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